Beaucoup de personnes en mangent le matin, pourtant cet aliment devrait être évité au petit-déjeuner

Un aliment très populaire à la table du petit-déjeuner est pourtant loin d'être le meilleur choix pour bien commencer la journée.

Le petit-déjeuner est pour beaucoup un repas très important qui permet de bien commencer la journée. Mais pour que ce soit le cas, il doit être composé des bons aliments et nutriments, au risque d'avoir tout l'effet inverse. Justement, les petits-déjeuners sont souvent trop riches en sucre et aliments (ultra) transformés, dont les effets néfastes sur la santé ne sont plus à prouver.

Un aliment en particulier est une des stars à la table le matin... Nature, avec de la confiture ou de la pâte à tartiner, c'est pourtant loin d'être le meilleur choix nutritionnel, en tout cas lorsqu'il s'agit de pain blanc. Celui-ci est en effet critiqué pour sa forte teneur en glucides. Le pain blanc a un indice glycémique élevé, et provoque ainsi un pic du taux de sucre dans le sang, qui sera de courte durée. Résultat, en milieu ou fin de matinée, le corps va manquer de sucre : c'est le coup de barre assuré !

À long terme, la consommation excessive de sucres rapides comme le pain blanc peut favoriser la prise de poids et même le diabète de type 2 ou l'obésité. Alors que faut-il manger au petit-déjeuner à la place du pain blanc ? Si on tient à manger du pain, il est préférable de privilégier les pains complets ou aux céréales, qui sont plus riches en fibres et ont un indice glycémique plus faible, et apporteront donc une satiété plus durable. Ou mieux, on remplace le pain par des flocons d'avoine ou du muesli.

Mais les céréales ne sont pas nécessaires dans un petit-déjeuner équilibré. Celui-ci doit surtout contenir des protéines, des fibres et des bons lipides. On mise donc sur les œufs, les graines de chia, les yaourts, les fruits et légumes, les noix, l'avocat, les produits laitiers comme un fromage blanc ou un yaourt grec... Côté boisson, on évite à tout prix les jus de fruits, même maison. À la place, il est préférable de boire de l'eau, du thé ou du café, de préférence sans sucre.