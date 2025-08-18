Personne ne connaît la règle ABCDE, elle peut pourtant sauver la vie

Cette règle recommandée par les médecins permet à chacun de détecter les signes d'un cancer très fréquent en seulement quelques minutes.

La règle ABCDE n'est pas une méthode pour apprendre l'alphabet. Il s'agit en réalité d'une méthode simple mise au point par les médecins pour détecter une lésion suspecte sur la peau, et en particulier au niveau d'un grain de beauté. Parfois, un cancer de la peau peut en effet se développer au niveau d'un grain de beauté. Il s'agit alors généralement d'un mélanome, le type de cancer de la peau le plus rare (10 % des cas) mais le plus grave. En France, près de 18 000 cas ont été diagnostiqués en 2023. Le mélanome a été à l'origine de près de 2 000 décès en 2018.

Comme tous les cancers, plus le mélanome est dépisté tôt, meilleur est le pronostic ; d'où l'importance de le détecter le plus tôt possible. Au-delà des visites fréquentes chez un professionnel de santé - si possible un dermatologue - il est recommandé d'examiner soi-même sa peau régulièrement. "L'auto-examen de la peau est recommandé une fois tous les trois mois, notamment si vous présentez un ou plusieurs facteurs de risque de mélanome", d'après l'Assurance Maladie, comme une peau claire, de nombreux grains de beauté, des antécédents personnels ou familiaux de cancer de la peau, et de nombreux coups de soleil pendant l'enfance.

© 123RF

Mais comment s'auto-examiner ? D'abord, il faut s'installer dans une pièce bien éclairée, avec un miroir sur pied et un autre miroir à main. Il faut ensuite se déshabiller totalement et inspecter l'ensemble de son corps. A l’œil nu les zones visibles comme les bras et les jambes, puis l'ensemble du corps avec le miroir à pied, et les zones plus difficiles d'accès avec un miroir à main. Il ne faut pas oublier le visage, les oreilles, les ongles et le cuir chevelu. N'hésitez pas à demander l'aide d'un(e) proche, et de prendre des photos de votre corps pour voir l'évolution dans le temps.

Il faut inspecter toute lésion, tâche ou grain de beauté sur la peau. Une lésion qui ne guérit pas ou une tâche qui évolue peut être un signe de cancer de la peau. Pour les grains de beauté (anciens ou nouveaux), la règle "ABCDE" permet de reconnaître des signes suspects.

A pour Asymétrie : un grain de beauté ni rond, ni ovale, "qui présente des couleurs et des reliefs qui ne sont pas régulièrement répartis autour de son centre" précise le Syndicat national des dermatologues-vénérologues dans un communiqué de presse.

B pour Bords : les bords du grain de beauté sont irréguliers ou mal délimités.

C pour Couleur : le grain de beauté a plusieurs couleurs, n'est pas homogène.

D pour Diamètre : le grain de beauté augmente de taille, il fait plus de 6 mm.

E pour Evolution : le grain de beauté a changé rapidement de taille, de forme, de couleur ou d'épaisseur.

© Centre Léon Bérard

Si un grain de beauté a un ou plusieurs de ces signes, cela "ne signifie pas forcément la présence d'un mélanome mais justifie de demander un avis médical à un dermatologue sans attendre" recommande le Syndicat des dermatologues. L'auto-examen est une des mesures de prévention du cancer de la peau, en plus des visites régulières chez un dermatologue et évidemment de la protection du soleil, qui est à l'origine de la presque totalité des cancers de la peau.