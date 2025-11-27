Le sauna est-il vraiment bon pour la santé ? Toutes ces personnes doivent faire attention

De nombreuses personnes adorent le sauna, et à raison : cette pratique apporte de nombreux bienfaits pour la santé, mais elle peut être risquée.

L'hiver approche, les températures commencent à baisser... C'est la période où on adore les activités qui réchauffent et réconfortent, comme le sauna. Si cette pratique est très répandue en Finlande notamment, elle a aussi de nombreux adeptes en France, notamment chez les sportifs. Le sauna est en effet connu pour ses bienfaits sur les muscles, mais c'est loin d'être le seul. De nombreuses études ont mis en évidence des bénéfices du sauna pour la santé.

Les bienfaits les plus étudiés sont ceux sur le cœur. Lors d'une séance de sauna, la chaleur provoque plusieurs phénomènes au niveau cardio-vasculaire : les vaisseaux sanguins se dilatent, "ce qui réduit la pression artérielle", et la fréquence cardiaque augmente, explique le Service public d'information français. Des effets similaires à ceux observés pendant l'activité physique, qui on le sait est très bonne pour le cœur !

© 123RF

"Il est désormais avéré que la pratique du sauna protège la santé cardiovasculaire", affirme le site gouvernemental. Des études ont ainsi conclu que la pratique du sauna pouvait réduire le risque d'avoir (et de mourir) des maladies cardio-vasculaires comme l'hypertension ou l'AVC. Plus la pratique est fréquente (plusieurs fois par semaine), plus les effets semblent importants.

En plus d'être bon pour le cœur, le sauna est aussi bon pour la tête. C'est notamment pour cette raison que le sauna a autant d'adeptes : au bout de quelques minutes dans la pièce chauffée, le corps sécrète des endorphines, qui provoquent une sensation de bien-être. C'est aussi un moment pour soi, où les problèmes du quotidien sont laissés à l'extérieur.

On en sort détendu et moins stressé ! Au-delà de l'aspect psychologique, des études ont aussi montré que les personnes qui pratiquent régulièrement du sauna ont moins de risque de démence, et notamment de maladie d'Alzheimer (même si ces résultats doivent encore être confirmés par d'autres études).

Si la pratique du sauna apporte de nombreux bienfaits sur la santé physique comme mentale, la prudence est malgré tout de mise. D'abord, il est essentiel de bien s'hydrater avant et après une séance de sauna qui déshydrate via la transpiration. Cela peut paraître évident, mais il est vivement déconseillé de se rendre dans un sauna après avoir bu de l'alcool : de nombreuses personnes en ont subi les conséquences, qui peuvent être graves. Aussi, il est important d'écouter son corps : en cas de vertiges ou de sensation de malaise, il ne faut pas rester dans le sauna.

Ensuite, certaines personnes doivent être particulièrement vigilantes : les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques (et en particulier de tension artérielle ou de troubles du rythme cardiaque)... Il leur est recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de se rendre dans un sauna.