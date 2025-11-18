Pourquoi certains ont mauvaise haleine même après s'être brossé les dents ? Cette erreur courante avec la brosse à dents explique tout

Beaucoup commettent ces deux erreurs fréquentes avec leur brosse à dents.

C'est une routine chaque matin et chaque soir : le brossage des dents bien sûr ! Avec pour priorité pour beaucoup, combattre la mauvaise haleine. Alimentation, tabac... Les causes peuvent être nombreuses mais de petites erreurs au quotidien dans la salle de bains peuvent aussi jouer un rôle.

Pour essayer d'éliminer ces mauvaises odeurs, on a toutefois tendance à vouloir employer les grands moyens. Au moment de sortir la brosse à dents, on peut donc être tenté de forcer un peu voire beaucoup sur la dose de dentifrice ! Beaucoup pensent qu'une grande quantité de dentifrice, créant une belle quantité de mousse, est synonyme d'un brossage efficace. Or, c'est une erreur. Elle peut même s'avérer contre-productive !

Comment savoir si vous avez forcé sur la dose ? Si après le brossage, vous avez une sensation trop forte de dentifrice mais aussi une impression de bouche sèche, ce peut être un signe.

Cette erreur n'est pas anodine : un excès de dentifrice peut rendre la bouche plus sèche, donc plus sensible à la mauvaise haleine. Vous cherchez un moyen simple de savoir quelle quantité déposer sur votre brosse à dents ? La quantité optimale de dentifrice équivaut à la taille d'un petit pois, soit 1 à 2 cm sur la brosse à dents pour un adulte. Les enfants de moins de 3 ans ne devraient utiliser que l'équivalent d'un grain de riz de dentifrice faiblement dosé en fluor.

En plus de la quantité de dentifrice, un autre élément moins connu pourrait jouer un rôle dans la mauvaise haleine : la température de l'eau. Une étude coréenne publiée en 2012 s'y était intéressée.

Les résultats sur 30 femmes âgées de 20 ans avaient révélé que le rinçage à l'eau tiède après le brossage permettait une réduction plus importante des odeurs et de la plaque dentaire par rapport à un rinçage à l'eau froide ou à température ambiante. Le mécanisme est similaire à celui d'une lessive : l'eau chaude dissout mieux les composants du dentifrice et nettoie plus efficacement que l'eau froide.

Les auteurs préconisaient donc de se rincer la bouche à l'eau tiède pour optimiser l'action du dentifrice. Le conseil n'a pas été suivi en France et on rappellera aussi de limiter l'eau chaude trop agressive pour les gencives, surtout juste après un brossage.

Combien de temps faudrait-il se rincer la bouche après un brossage ? Il n y a pas de temps précis mais un rinçage complet nécessite environ 5 à 6 passages. Pas moins ! Toute trace de dentifrice persistante pourrait favoriser la mauvaise haleine. Pour rappel, sachez que la mauvaise haleine est principalement causée par la prolifération de composés sulfurés volatils (CSV), responsables des odeurs désagréables. En cas de mauvaise haleine persistante, il reste ainsi évidemment recommandé de consulter un spécialiste.