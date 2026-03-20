Oui, les légumes sont bons pour la santé... mais seulement à cette condition

Beaucoup de personnes font une erreur qui peut annuler les bienfaits des légumes.

Vous avez forcément entendu plus d'une fois le slogan "Mangez 5 fruits et légumes par jour". Les bienfaits des légumes pour la santé ont en effet été largement prouvés. Mais tout dépend de la façon dont ils sont consommés... Des chercheurs de l'INRAE et de l'Inserm notamment ont mené une large étude en France, dont les résultats montrent que tous les produits végétaux n'ont pas le même impact sur la santé, en particulier cardiovasculaire.

Ils ont analysé les données de santé de plus de 63 000 personnes, qui ont été suivies pendant près de 10 ans en moyenne. Leurs apports alimentaires ont été recueillis. Sans surprise, l'étude a d'abord confirmé que les personnes qui avaient une alimentation riche en produits végétaux "de meilleure qualité nutritionnelle et pas ou peu transformés industriellement" avaient un risque de maladies cardiovasculaires inférieur d'environ 40 % "comparé aux personnes qui avaient une alimentation plus pauvre en ces produits végétaux, et plus riche en produits animaux", rapporte l'INRAE.

Mais cette diminution du risque cardiovasculaire était annulé chez les personnes qui avaient une alimentation riche en produits végétaux... mais ultra-transformés, comme des salades ou des soupes toutes faites achetées dans un supermarché, mais aussi des steaks végétaux ou encore des chips de légumes. Le problème, c'est que ces produits végétaux sont souvent considérés comme sains, et sont de plus en plus populaires. Mais alors comment expliquer que les produits végétaux transformés n'apportent pas de bénéfices pour la santé cardiovasculaire ?

Comme tous les produits transformés, ils contiennent "non seulement davantage de sucres et de graisses, mais aussi de multiples additifs alimentaires, tout en étant plus pauvre en fibres, en protéines et en micronutriments essentiels", rappelle l'INRAE. Bien sûr, tout est une question d'équilibre et de comparaison : des chips de légumes peuvent être plus intéressantes que des chips "classiques" par exemple. Mais ce que cette étude met en avant, c'est encore une fois l'importance d'avoir une alimentation la moins transformée possible.

Pour cela, privilégiez les aliments bruts, comme les légumes frais ou surgelés. Pour les produits achetés en supermarché, regardez le Nutri-score : il doit être de A ou B dans l'idéal. Scrutez également la liste d'ingrédients, qui doit être la plus courte possible. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des applications qui vous permettent de scanner des produits, comme Yuka ou Open Food Facts. Cette dernière indique notamment la classification NOVA du degré de transformation des aliments. Enfin, favorisez le fait-maison autant que possible.