Cet aliment adoré des Français est bon pour le cœur et le cerveau, c'est un très bon choix pour votre menu de fêtes

Certains aliments typiques des fêtes sont meilleurs que d'autres : celui-ci est rempli de bienfaits.

Il n'est pas toujours facile de faire son choix quand on prépare un menu de fêtes. Justement, le saumon s'invite sur beaucoup de tables de fêtes chaque année, et pour cause : il est facile à cuisiner, coloré, et surtout il est bon pour la santé. C'est même le poisson préféré des Français depuis des années. C'est un aliment riche en vitamines B, D, et E, en minéraux (fer, potassium, sélénium...) et surtout en bonnes graisses.

Le saumon est en effet particulièrement intéressant pour la santé grâce à sa teneur importante en oméga-3. Une seule portion de saumon par semaine répond aux besoins du corps en oméga-3. Ces acides gras essentiels, qui doivent être apportés par l'alimentation, ont prouvé leurs effets positifs sur la santé cardio-vasculaire. Ils permettent de réduire la pression artérielle, le cholestérol et l'inflammation. "Les oméga-3 diminuent les facteurs de risques des troubles cardio-vasculaires et préviennent les risques d'infarctus", confirme la Fédération Française de Cardiologie sur son site.

Les oméga-3 sont également indispensables pour le cerveau, et notamment pour prévenir le déclin cognitif. Une revue d'études publiée en 2022 concluait que manger des acides gras oméga-3 "augmente l'apprentissage, la mémoire, le bien-être cognitif et le flux sanguin dans le cerveau". C'est pour ces bienfaits essentiels qu'il est officiellement recommandé de manger du poisson gras, comme le saumon, une fois par semaine.

Quant au choix entre du saumon d'élevage ou du saumon sauvage, les deux sont intéressants pour la santé. Mais d'un côté le saumon d'élevage est plus calorique et est plus pollué en pesticides et antibiotiques. De l'autre côté le saumon sauvage est plus contaminé au mercure, qui est toxique pour la santé à haute dose. Dans les deux cas, les bienfaits pour la santé surpassent les risques.

Pour ce qui est du saumon fumé, il est lui aussi riche en vitamines, minéraux et oméga-3. Mais il est souvent très salé. Il faut également faire attention aux arômes de fumée artificiels ajoutés. Ils sont depuis plusieurs années pointés du doigt, et certains seront même interdits dans les prochaines années. Un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) publié en 2023 avait révélé un risque de génotoxicité (de dommages au niveau du matériel génétique des cellules, pouvant conduire à des maladies comme le cancer). Privilégiez donc un fumage traditionnel. Au final, le saumon est un aliment de premier choix pour les fêtes, mais à une condition : bien le choisir.