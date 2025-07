Des cas d'intoxications ont été signalés avec des abricots : voici ce qu'il faut surveiller et éviter

Des cas d'intoxication ont pu être signalés ces dernières années avec des abricots. L'ANSES avait même fourni une recommandation en 2018.

La saison des abricots bat son plein et avec elle, le plaisir de déguster ce fruit gorgé de soleil. Cependant, il est important de rester vigilant lors de sa consommation. L'abricot concentre les bienfaits mais doit être consommé raisonnablement. Une partie peut même présenter des risques pour la santé si elle est consommée en trop grande quantité.

Cette partie, c'est le noyau ou l'amande de l'abricot. Vous trouvez ça curieux ? Consommer l'amande est effectivement une pratique a priori peu commune au moment d'ouvrir un délicieux abricot. Il n'empêche que les autorités ont multiplié les messages de prévention ces 10 dernières années, face à une consommation particulière de l'amande d'abricot.

On trouve effectivement des amandes amères d'abricot sur le marché, utilisés comme complément alimentaire. Nos grands-mères les utilisaient aussi dans leurs confitures pour apporter de la texture via la fameuse pectine. Elles l'enlevaient ensuite après cuisson... Elles avaient raison car ce noyau contient des substances qui peuvent être dangereuses pour la santé à haute dose.

Ces dernières années, les autorités sanitaires ont ainsi multiplié les messages de prévention à ce sujet. On peut facilement retrouver sur le web une campagne officielle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Elle rappelait en 2018 que les amandes d'abricot contiennent de l'amygdaline, un composé qui se transforme en cyanure lors de la digestion. Or, à haute dose, ce dernier peut s'avérer toxique pour l'organisme.

Les cas d'intoxication sont rares (154 cas retenus par l'ANSES entre 2012 et 2017) mais sont à ne pas négliger, particulièrement chez les enfants qui peuvent être tentés de jouer avec les noyaux et de consommer les graines contenues à l'intérieur. C'est pourquoi l'ANSES recommande de ne pas dépasser 1 à 3 amandes par jour pour un adulte et même la moitié d'une petite amande pour un jeune enfant.

Cela vous paraît énorme ? Pas tant que ça si l'on se fie à plusieurs publications sur le web. Certains sites ont pu faire dans les années 2010 la promotion des amandes d'abricot comme remède naturel anti-cancer, préconisant jusqu'à 60 amandes par jour selon l'ANSES ! Une pratique vivement déconseillée par les autorités. En 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait déjà d'ailleurs mis en garde les Européens : manger plus de 3 petites amandes crues ou moins de la moitié d'une grande par portion fait dépasser le seuil de sécurité.

Les symptômes d'une intoxication au cyanure peuvent être des nausées, de la fièvre, des maux de tête, une soif intense, des douleurs musculaires et articulaires ou encore une chute de tension. Dans les cas les plus graves, le pronostic vital peut même être engagé. L'Europe n'est d'ailleurs pas la seule à prévenir ses citoyens. En janvier 2020, Santé Canada a même fixé une concentration maximale en cyanure de 20 ppm pour les amandes vendues en sachet pour la consommation. Au-delà de ce seuil, la commercialisation est interdite. "Santé Canada connaît deux cas confirmés d'intoxication aiguë au cyanure au Canada (un en 2005 et un en 2009) résultant de la consommation d'amandes d'abricot comme aliment", précisait même l'instance sur son site. Ca valait donc le coup d'être rappelé...