Le petit-déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée, une spécialiste explique pourquoi

Plutôt que le petit-déjeuner, un autre repas ne devrait surtout pas être négligé pour prendre soin de sa santé.

"Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée". Tout le monde a déjà entendu cette phrase. L'idée est notamment qu'il faut de l'énergie pour bien commencer la journée. Une majorité de la population occidentale prend d'ailleurs un petit-déjeuner. S'il est complet et équilibré, il peut en effet être un atout majeur pour la santé.

D'abord pour le poids : il a été prouvé que sauter le petit-déjeuner augmente le risque d'obésité. Cette habitude a aussi un impact sur d'autres maladies. "Sauter le petit-déjeuner a été associé à une augmentation de 27 % du risque de maladie cardiaque, de 21 % du risque de diabète de type 2 chez les hommes et de 20 % du risque de diabète de type 2 chez les femmes", précise la BBC.

Pourtant, le petit-déjeuner que nous avons l'habitude de prendre n'est pas toujours nécessaire. Il est d'ailleurs souvent trop riche en sucres et en graisses, et pas assez en fibres et protéines. L'essor du jeûne intermittent, qui consiste à ne pas manger pendant un certain nombre d'heures dans la journée (par exemple du dîner jusqu'au déjeuner) a remis en cause l'intérêt du petit-déjeuner.

En réalité, "alors que le petit-déjeuner semble être le repas le plus important de la journée, il pourrait en fait s'agir du dîner", estime Courtney Peterson, professeure adjointe en sciences de la nutrition à l'Université d'Alabama. L'heure à laquelle il est pris est en effet particulièrement important.

Une étude menée notamment par l'Inserm et l'INRAE auprès de 100 000 personnes avait justement démontré que dîner tard avait des effets néfastes sur la santé. Les auteurs de l'étude avaient précisé dans un communiqué que "manger tardivement, après 21 h 00, est associé à une augmentation de 28 % du risque de maladie cérébrovasculaire, comme les AVC (accident vasculaire cérébral), par rapport à une dernière prise alimentaire avant 20 h 00, en particulier chez les femmes".

Ils ont également observé qu"une durée plus longue du jeûne nocturne est associée à une réduction du risque des maladies cérébrovasculaires". L'idéal serait donc de dîner tôt - surtout pour les personnes qui se couchent tôt - et de manger un petit-déjeuner équilibré en cas de faim le matin. On évite les jus de fruits industriels, les tartines de pain blanc avec du beurre, et on mise plutôt sur des fruits, des bonnes graisses (huile d'olive, avocat...) et des protéines !