Il n'y a pas que le tabac : ces aliments pourraient augmenter le risque de cancer du poumon

Le tabac est le principal facteur de risque du cancer du poumon. Mais l'alimentation pourrait aussi jouer un rôle.

Le cancer du poumon est un des plus fréquents et meurtriers. En 2023 en France, 52 000 cas ont été diagnostiqués, et 30 000 personnes en sont décédées, d'après l'Institut national du cancer. C'est en effet la 1ère cause de décès par cancer chez l'homme, et la 2e chez la femme. Si aujourd'hui on sait que la majorité des cancers du poumon sont dus au tabac, des liens avec l'alimentation ont aussi été mis en évidence.

Des chercheurs chinois ont récemment analysé les données de santé de plus de 100 00 personnes âgées entre 55 et 74 ans qui ont été suivies pendant environ 12 ans. Leur alimentation et leur état de santé ont été étudiés. Après avoir pris en compte plusieurs facteurs comme le tabagisme, les chercheurs ont ainsi pu observer que les personnes qui consommaient le plus d'un certain type d'aliments avaient 41 % plus de risque d'être diagnostiqués avec un cancer du poumon que ceux qui en mangeaient le moins.

Il s'agit des aliments ultra-transformés. De plus en plus consommés, ces aliments qui contiennent des substances chimiques variées ont été associés à de nombreuses maladies : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires... et cancer. Mais le lien entre les aliments ultra-transformés et le cancer du poumon, qui n'est pas évident de prime abord, avait peu été étudié jusqu'alors.

Selon les chercheurs, ce lien pourrait être dû à plusieurs facteurs. D'abord, une consommation pauvre en fruits et légumes par exemple apporte peu de substances protectrices comme les antioxydants. Les additifs présents dans les aliments ultra-transformés sont aussi soupçonnés d'augmenter les risques de cancer du poumon, notamment le carraghénane et l'acroléine. Enfin, les emballages en plastique pourraient aussi jouer un rôle.

D'autres précédentes études avaient déjà mis en évidence des liens inquiétants. "Des études de cohortes antérieures ont montré qu'une plus grande adhésion au modèle alimentaire occidental caractérisé par des apports élevés en aliments ultra-transformés était associée à un risque plus élevé de cancer du poumon", précisent les auteurs de l'étude publiée le 29 juillet 2025.

D'après des recherches du Centre international de recherche sur le cancer citées par le centre Léon Bérard, "une consommation de < 300g fruits/jour est responsable de 10,1% des cancers broncho-pulmonaires". D'autres recherches doivent être menées pour confirmer et préciser ce lien entre les aliments ultra-transformés et le cancer du poumon. Les études actuellement disponibles sont en effet seulement observationnelles, donc elles ne peuvent pas conclure de lien de cause à effet.

En attendant, le meilleur moyen de limiter les risques de cancer du poumon est bien sûr d'éviter le tabac (sous toutes ses formes). Réduire au maximum la consommation d'aliments ultra-transformés est dans tous les cas conseillé pour prendre soin de sa santé.