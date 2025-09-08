Quels sont les bienfaits du matcha pour la santé ?

Le matcha est à la mode depuis plusieurs années. Mais que sait-on vraiment de ses effets sur la santé ?

Le matcha est devenu tellement populaire qu'il n'est plus nécessaire de le présenter. Cet ingrédient généralement consommé sous forme de thé est souvent vendu (et considéré) comme bon pour la santé, mais quelles sont vraiment les preuves de ses bienfaits ?

Le matcha contient de nombreux nutriments bénéfiques pour la santé. Il contient surtout d'importantes quantités d'antioxydants, comme les catéchines, et d'anti-inflammatoires. Il contient aussi de la caféine, ou encore de la L-théanine, un acide aminé reconnu pour ses propriétés apaisantes. Il contient globalement les mêmes substances - parfois en quantités encore plus importantes pour les antioxydants par exemple - que le thé vert, dont les bienfaits pour la santé ont largement été prouvés.

Cette composition prometteuse du matcha suggère qu'il pourrait protéger de nombreuses maladies notamment cardiovasculaires et neurodégénératives, lutter contre l'inflammation, booster le système immunitaire ou encore prévenir les cancers.

Mais les preuves des bienfaits du matcha sur la santé humaine sont pour le moment quasi inexistantes. Seule une étude publiée en 2023 avait conclu que "le matcha réduit le stress et l'anxiété, améliore la mémoire et les fonctions cognitives à court et à long terme chez l'être humain".

Les chercheurs sont clairs : "des recherches supplémentaires doivent être menées chez l'homme pour étayer les allégations formulées au sujet du matcha concernant l'amélioration de la santé cardiovasculaire, des fonctions cognitives et d'autres bienfaits pour la santé", peut-on lire sur le site de l'Université d'Harvard. Une revue d'études publiée en 2022 avait conclu que "les preuves concernant les effets du thé matcha sur les fonctions cognitives, les fonctions cardiométaboliques et son rôle antitumoral sont encore limitées, et aucune conclusion ne peut être tirée".

En attendant d'avoir plus de preuves concrètes des effets du matcha sur la santé, il est préférable d'en consommer avec modération, et si possible bio pour limiter la contamination aux pesticides et métaux lourds. Il faut également être vigilant face à la présence de caféine dans le matcha. En excès, la caféine peut provoquer des effets secondaires. Certaines personnes (enfants, femmes enceintes, personnes qui souffrent de maladies chroniques) doivent éviter d'en consommer avec excès. Enfin, le matcha peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants.