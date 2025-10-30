Riches en protéines, bonnes pour la peau et les cheveux... et pourtant tout le monde les jette à la poubelle chaque automne

Ce produit pleins de bienfaits est méconnu des Français. Beaucoup d'entre nous le jette à la poubelle à l'automne.

A l'automne, on se régale de soupes de courges, et notamment de citrouille, l'ingrédient phare d'Halloween. Et au moment de les découper, on a souvent le même réflexe : les graines finissent à la poubelle. Quelle erreur ! Ces petites graines sont pleines de bienfaits sous leurs diverses formes.

Vous connaissez d'ailleurs déjà sans doute les graines de courge ? Les graines de citrouilles appartiennent à la même famille. Simplement, elles proviennent exclusivement de l'espèce Cucurbita pepo. Courge ou citrouille, retenez que dans tous les cas, elles sont une véritable mine d'or nutritionnelle.

Vous ne savez pas comment les cuisiner ? Voici une petite recette empruntée à nos amis canadiens qui s'y connaissent bien en "pumpkin", le nom anglophone de la citrouille. Après avoir découpé votre citrouille, rincez les graines. Faites-les griller 15-20 min à 175°C avec un peu d'huile et du sel ou ajoutez vos épices préférées : paprika fumé, cumin, chili, épices cajun... Le truc en plus ? Faites-les sécher 24h à température ambiante avant la cuisson. Sinon, caramélisez-les avec du beurre et du sirop d'érable ou de la cassonade, sans oublier une touche de cannelle pour un côté torreifié.

Ce sera un délice au petit-déjeuner dans votre granola ! Vous pouvez aussi les déguster crues en grignotage "healthy", les glisser dans des salades, des yaourts, des smoothies, ou encore en garniture croquante et torreifiée d'un velouté de potimarron et citrouilles.

© 123RF

En plus de vous régaler, vous vous ferez du bien. Les graines de citrouille sont d'abord un véritable allié beauté grâce à leur richesse en zinc et en antioxydants comme la vitamine E. Elles aident à lutter contre le vieillissement cutané, favorisent la cicatrisation et renforcent la barrière protectrice de la peau. Leurs nutriments participent aussi à la croissance et à la solidité des cheveux, en prévenant la chute et en boostant leur brillance. L'huile de graine de citrouille est d'ailleurs connue pour ça et peut être glissée dans une salade.

Les graines de citrouille sont aussi et surtout une excellente source de protéines végétales, avec près de 20g pour 100g, soit quasiment autant que les amandes. Ces protéines sont essentielles pour nos muscles, os, cheveux ou ongles. C'est donc un atout pour les végétariens et tous ceux qui veulent réduire leur consommation de protéines animales.

Autre trésor de ces graines : leur richesse en fibres. Avec plus de 18g pour 100g, elles couvrent une très grande partie des apports quotidiens recommandés ! Ces fibres luttent contre la constipation, nourrissent aussi notre microbiote intestinal. Enfin, les fibres font baisser le mauvais cholestérol sanguin, pour une meilleure santé cardiaque.

D'ailleurs, les graines de citrouille sont d'excellentes alliées cardiovasculaires grâce à leurs acides gras insaturés (oméga-3, oméga-6), leur magnésium, potassium et fibres. Elles aident à réguler tension artérielle et fonction cardiaque selon le site américain Healthline.

Consommez-les toutefois avec modération. Elles sont assez caloriques (133 kcal pour 30 g) et très riches en fibres, ce qui peut déranger les intestins fragiles. Attention enfin car même si toutes les courges ont des graines comestibles, il faut en revanche éviter celles des coloquintes décoratives. Elles contiennent une toxine qui peut causer une intoxication, même à faible dose.