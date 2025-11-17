Les 9 aliments surgelés à toujours avoir dans son congélateur selon des nutritionnistes

Les aliments surgelés sont pratiques, moins chers, et peuvent être excellents pour la santé, si on les choisit bien.

Le rayon des aliments surgelés est souvent boudé. Pourtant, ils sont parfois meilleurs pour la santé que les produits frais. Mais à condition de faire les bons choix ! Car comme dans tous les rayons, il y a du bon... et du moins bon. D'abord, il est essentiel d'observer les produits et la liste d'ingrédients.

"Quel que soit le type de surgelé, il convient de prendre les aliments les plus bruts et les moins transformés possibles, comme cela doit aussi être le cas dans les autres rayons", a recommandé la diététicienne-nutritionniste Angélique Houlbert à Top Santé. Les bons aliments surgelés sont ainsi des aliments bruts, qui ne contiennent pas d'ingrédients ajoutés. "Les meilleurs aliments surgelés sont ceux qui ressemblent le plus à leurs équivalents frais… l'unique ingrédient doit être ce que vous achetez", a ajouté la diététicienne Natalie Rizzo au média américain Today.

Ensuite, certains aliments surgelés sont particulièrement intéressants pour la santé. "Il y a quelques aliments surgelés que j'ai toujours sous la main, et les fruits rouges surgelés sont en tête de liste", a confié Natalie Rizzo. On a tendance à ne manger des fruits rouges, comme les framboises et les myrtilles, qu'en été pendant leur pleine saison. Pourtant, ils sont tous aussi bons surgelés ! lls sont très riches "en antioxydants, en fibres et en vitamines" et "sont aussi une bonne source de minéraux comme le potassium et le magnésium", rappelle la diététicienne. On peut les consommer dans des yaourts, des smoothies, ou encore pour faire des confitures maison.

Un autre aliment surgelé à avoir dans son congélateur : les petits pois. Ils "sont un excellent choix. Ils contiennent des protéines et des fibres, et sont une bonne source de glucides", a précisé John Wesley McWhorter, diététicien, à Today. Les petits pois crus sont particulièrement intéressants pour leur richesse en vitamine C et K1 (bonne pour les os et le cœur). D'autres légumes surgelés sont aussi à privilégier, notamment les épinards (riches en fer, en calcium, et une des meilleures sources de vitamine K), les brocolis (source de fibres et de vitamines C et K), ou encore les haricots verts (source de fibres et de vitamine B9).

En dehors des fruits et légumes, c'est aussi une bonne idée de toujours avoir des sources de protéines dans son congélateur. Les crevettes sont une bonne option : elles sont plus riches en protéines que les œufs, et sont aussi source de sélénium, de calcium, et faible en calories. Les filets de poisson surgelés, comme le saumon ou le cabillaud, sont aussi une option saine à garder dans son congélateur pour avoir une bonne source de protéines moins chère qu'en poissonnerie. Côté protéines végétales, l'edamame fait aussi partie des aliments que les nutritionnistes conseillent d'avoir dans son congélateur.

Enfin, une catégorie d'aliments qu'on ne pense pas à acheter congelés : les céréales. Pas celles du petit-déjeuner, mais plutôt le riz ou le quinoa. Bonnes sources de glucides et de protéines, les céréales surgelées déjà cuites permettent de gagner du temps en préparant les repas.