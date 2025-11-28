Ces 7 aliments contiennent encore plus de bonnes graisses que l'avocat

Les graisses sont indispensables dans notre alimentation, mais il faut bien les choisir.

L'avocat est connu et populaire pour sa teneur en bonnes graisses, mais c'est pourtant loin d'être l'aliment qui en contient le plus ! Il faut d'abord rappeler qu'il existe plusieurs types de lipides, qui n'ont pas du tout les mêmes effets sur la santé. D'un côté, il y a ceux qui sont bénéfiques : les acides gras polyinsaturés (les oméga 3 et 6) et les acides gras monoinsaturés (les oméga-9). Ils aident à réduire le "mauvais" cholestérol et à augmenter le "bon".

De l'autre, les graisses qui sont à limiter : les graisses saturées - qu'on retrouve par exemple dans le beurre, le fromage ou la crème - et les graisses trans, ajoutés par l'industrie aux aliments ultra-transformés. Ces graisses augmentent le taux de "mauvais" cholestérol. Vous l'aurez compris, il faut donc privilégier les aliments qui contiennent des acides gras poly et monoinsaturés, comme l'avocat. Bien sûr, il ne faut pas trop en abuser puisque les aliments riches en lipides sont très caloriques. "Comme pour tout nutriment, des apports excessifs en lipides peuvent être néfastes pour la santé", rappelle l'Anses.

L'huile de colza

L'huile de colza fait partie des aliments les plus riches en bonnes graisses, puisqu'elle en contient pas moins de 86 g pour 100 grammes. En comparaison, l'avocat n'en contient que 15 grammes ! Une cuillère à soupe d'huile de colza renferme 1g d'oméga-3, soit un tiers de nos besoins quotidiens, d'après la médecin nutritionniste Laurence Plumey, qui précise cependant que cette huile ne peut pas être utilisée en cuisson.

L'huile de lin

L'huile de lin est également une excellente source de bonnes graisses et notamment d'oméga-3, avec un total de 87 g d'acides gras mono et polyinsaturés (et moins de 9 grammes d'acides gras saturés) pour 100 grammes. Elle n'est pas non plus recommandée pour la cuisson à haute température.

L'huile de noix

L'huile de noix est aussi particulièrement riche en oméga-3. Elle contient au total 86 grammes de bonnes graisses pour 100 grammes. Son petit goût sucré est parfait en assaisonnement des salades par exemple.

L'huile d'avocat

L'huile d'avocat est bien plus riche en bonnes graisses que l'avocat, puisqu'elle en contient 75 g pour 100 g. Mais elle contient tout de même près de 18 grammes de graisses saturées !

L'huile de tournesol

L'huile de tournesol est également riche en bonnes graisses, et notamment en oméga-6. Elle est surtout intéressante pour sa teneur en vitamine E. Une cuillère à soupe en apporte 60 à 70 % des besoins quotidiens, selon la Dr Plumey.

L'huile d'olive

On ne la présente plus : les bienfaits pour la santé de l'huile d'olive ont été largement démontrés. Elle fait ainsi partie des meilleures sources de bonnes graisses, à privilégier au quotidien.

La noix de macadamia

Il n'y a pas que les huiles qui contiennent des bonnes graisses ! La noix de macadamia en contient pas moins de 71 grammes pour 100 grammes. D'autres noix, comme celle de pécan, du Brésil ou la noisette, en sont riches aussi. L'idéal est de varier les différentes sources de graisses pour bénéficier au maximum de leurs bienfaits !