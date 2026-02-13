"Manger cet aliment deux ou trois fois par semaine est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre cerveau"

Certains aliments sont particulièrement bons pour le cerveau.

On parle souvent d'alimentation pour être en bonne forme, pour contrôler son poids, pour prendre soin de son cœur... Mais on sait moins qu'une alimentation saine peut aussi protéger le cerveau. Pourtant, comme le reste du corps, il a besoin de certains nutriments et d'énergie. D'abord, il est essentiel de miser sur les aliments riches en omégas-3. Leurs bienfaits pour le cerveau ont été largement prouvés.

Parmi eux, on retrouve notamment les graines de chia, les oléagineux comme les amandes ou les noix et bien sûr les poissons gras, comme le saumon, les anchois ou encore les sardines et maquereaux. Ces petits poissons gras sont même particulièrement recommandés. "Deux à trois portions par semaine comptent parmi les meilleures choses que vous puissiez faire pour votre cerveau", a même affirmé le Dr Rodrigo Arteaga dans une vidéo YouTube. Mais ce n'est pas le seul aliment recommandé !

L'idéal est d'avoir une alimentation variée et la moins transformée possible. Elle doit se rapprocher du régime méditerranéen, voire du régime "MIND", qui a été spécifiquement élaboré pour une bonne santé du cerveau. Ce régime consiste à manger régulièrement des légumes (en particulier ceux à feuilles vertes) mais aussi des baies, du poisson, de l'huile d'olive, des légumineuses, des céréales complètes, ou donc des oléagineux.

Ensuite, il est indispensable d'intégrer des aliments anti-inflammatoires dans son alimentation. Il s'agit notamment là encore de l'huile d'olive mais aussi des fruits rouges, du thé vert ou encore de l'ail. La raison est simple : tous ces aliments sont particulièrement riches en antioxydants qui protègent les cellules, notamment du vieillissement.

Le médecin espagnol conseille également de manger régulièrement des œufs, "l'un des meilleurs aliments pour le cerveau". L’œuf apporte en effet "de la choline, que le corps transforme en acétylcholine, essentiel pour l'apprentissage, l'attention et la formation des souvenirs", explique le Dr Arteaga.

Le spécialiste conseille enfin de manger régulièrement de la banane, qui apporte du potassium ou encore des produits laitiers fermentés, comme le yaourt nature, qui apportent de la vitamine B12, "nécessaire au maintien de la gaine qui protège les neurones", explique-t-il. Tous ces aliments sont donc à privilégier pour un cerveau en pleine forme !