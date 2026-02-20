Le diabète n'est plus une maladie de seniors : dès 40 ans, il augmente le risque de développer ce cancer

Plus de 4 millions de Français sont diabétiques.

Le diabète est de plus en plus fréquent, touchant environ 6 % de la population française. Même s'il touche surtout des personnes de plus de 40 ans, les plus jeunes sont de plus en plus concernés. Une situation inquiétante, puisque cette maladie chronique peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Le diabète peut en effet être à l'origine de maladies cardiovasculaires (notamment infarctus et AVC), d'atteintes aux reins, aux yeux, aux nerfs ou encore aux pieds. Le diabète est également associé à un risque plus élevé de certains cancers, notamment du pancréas et de l'estomac.

Ce dernier n'est pas le cancer le plus fréquent en France (près de 5 000 nouveaux cas en 2018), mais il augmente chez les jeunes à l'échelle globale et il est dit de mauvais pronostic. Si ce cancer est majoritairement provoqué par une bactérie, le diabète pourrait également augmenter le risque d'après plusieurs études. Mais ce risque est mal connu chez les jeunes. Une étude s'est justement penchée sur le lien entre le diabète et le cancer de l'estomac chez les moins de 50 ans.

L'étude, menée auprès de près de 2,5 millions de jeunes adultes suivis pendant 10 ans en Corée, a montré une augmentation du risque de cancer gastrique chez les personnes atteintes de diabète. Le risque dépendait de la durée depuis le diagnostic de diabète : il augmentait de 27 % pour les diabètes récemment diagnostiqués ; de 36 % pour les diabètes de moins de 5 ans ; et de 53 % quand le diabète était diagnostiqué depuis 5 ans ou plus.

Le risque de cancer dépendait aussi de l'âge, puisqu'il n'augmentait qu'à partir de 40 ans. Les chercheurs ont également observé l'impact du mode de vie sur le risque de cancer de l'estomac. Ils ont observé que "le tabagisme actuel ainsi qu'une consommation d'alcool faible à modérée ou élevée étaient associés à un risque accru dans tous les groupes glycémiques, avec le risque le plus élevé chez les personnes diabétiques", écrivent-ils dans l'étude publiée dans The Lancet fin 2025. Le tabac et l'alcool ont déjà été identifiés comme facteurs de risque du cancer de l'estomac.

Même si ces résultats doivent encore être confirmés et "être interprétés avec prudence", cette étude montre qu'un "contrôle glycémique optimal, l'arrêt du tabac et la réduction de la consommation d'alcool pourraient atténuer ce risque" de cancer de l'estomac chez les jeunes.