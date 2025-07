C'est la plus belle calanque de la Côte Bleue selon les locaux, mais il y a un hic

La plus belle des Calanques n'est pas la plus célèbre. Son nom est même inconnu au bataillon mais il y a une raison...

La chaleur s'est définitivement installée en France et alors que le thermomètre grimpe, l'envie de nous immerger dans une eau rafraîchissante se fait pressante. Les calanques, ces criques secrètes aux eaux turquoises et vivifiantes, apparaissent comme la destination de rêve pour LE plongeon ultime et salutaire en ces temps caniculaires. Si tout le monde a en tête Sormiou, En-Vau ou Port-Pin parmi les plus populaires qui longent la mer Méditerranée en Provence, les locaux ont leur petit secret...

Contrairement à ce que peuvent penser les touristes, la calanque d'En-Vau située dans le Parc National des Calanques au sud-est de Marseille ne serait pas l'unique joyau de cette succession de calanques et de falaises impressionnantes qui se déploient de part et d'autres de la ville. Pour les Marseillais et limitrophes, il faut plutôt se rendre de l'autre côté de la ville, à l'ouest, dans ce site formidable qui s'étend depuis le quartier de l'Estaque jusqu'à Martigues, et que l'on appelle la Côte Bleue.

Le point qui revient systématiquement à l'esprit des locaux qui connaissent comme leur poche tous les sentiers et recoins, c'est l'eau de cette calanque, d'une clarté exceptionnelle et à la couleur remarquablement turquoise. On a littéralement l'impression de nager dans une piscine géante. Les locaux vantent aussi son décor très photogénique, entourée de falaises calcaires blanche avec un îlot qui lui fait face.

Mais il y a un hic ! Pour accéder à ce joyau isolé sur la Côte Bleue, il faudra faire preuve de patience et d'endurance... Contrairement aux calanques populaires pour leur accessibilité et donc plus fréquentées, cette calanque, Erevine, se mérite (on vous avait prévenu que ce nom ne vous dirait pas grand chose). Son accès se fait à pied, avec de bonnes chaussures, via un sentier de randonnée rocailleux, parfois glissant et un peu trop escarpé pour les jeunes enfants.

Depuis Marseille, vous aurez le choix d'emprunter soit la voiture soit le Train bleu qui longe la côte. Ce train régional a l'avantage d'être pittoresque et très pratique, offrant des vues imprenables sur la mer et vous évitant des problèmes de stationnement. Au bout d'une trentaine de minutes de trajet, vous vous arrêterez à la gare de Niolon, en ayant pris la direction de Miramas et vous emprunterez le GR51 pendant 1h30 de marche.

Si vous prenez la voiture, garez-vous sur le parking à l'entrée d'Ensuès-la-Redonne, la commune qui abrite cette calanque, et prenez la direction de la mer. Le chemin à emprunter est le tracé jaune qui longe la voie ferrée jusqu'à rejoindre un pont en-dessous duquel il faudra passer avant de poursuivre le chemin en longeant la mer. Arrivés au tunnel du Moulon, vous continuerez sur le sentier jusqu'à apercevoir l'île d'Erevine.

Le fait qu'il faille beaucoup marcher pour parvenir à la calanque d'Erevine vous permettra de profiter d'une quiétude appréciable dans ce décor paradisiaque. Vous penserez aussi à ramener de l'eau et un encas car il n'y a aucun point d'eau ou de ravitaillement sur place !