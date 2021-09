Nuit Blanche 2021 : les arts rencontrent le sport le 2 octobre

NUIT BLANCHE - Samedi 2 octobre 2021, la manifestation artistique parisienne dédiée à l'art contemporain propose une balade urbaine via plusieurs parcours autour du GR® 75 et de la Métropole du Grand Paris.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 14h23] L'édition 2021 de Nuit Blanche célèbre les relations qu'entretiennent l'art et le sport et participe au lancement de l'Olympiade culturelle Paris 2024 qui nous mènera jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L'événement culturel est une occasion pour de nombreux artistes d'art contemporain de proposer diverses installations et performances autour du mouvement, que ce soit la marche, la danse ou la performance, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, dans la capitale française.

La direction artistique de cette nouvelle édition de la Nuit Blanche a été confiée à Sandrina Martins, directrice du Carreau du Temple et Mourad Merzouki, chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil. Des sites sportifs sont investis le temps d'une nuit, comme le vélodrome Jacques Anquetil ou la piscine Georges Vallerey, des sites olympiques majeurs de 1900 et 1924, en espaces d'expression artistique.

Cette 20e édition de Nuit Blanche propose une balade urbaine le long du GR® 75, sentier de Grande Randonnée créé pour la candidature de Paris aux Jeux et Olympiques et Paralympiques en 2024. Ce nouveau parcours traverse le centre de Paris et les marcheurs les plus courageux partiront à la découverte de ses 50 kilomètres jalonnés de verdure et de culture. À travers quatre parcours à Paris et sa Métropole du Grand Paris, les visiteurs découvrent performances, œuvres contemporaines et patrimoine culturel et sportif. Deux expositions d'art contemporain, organisées par la Ville de Paris, ouvrent leurs portes à l'occasion de Nuit Blanche.

Le point de départ de Nuit Blanche a lieu Place de l'Hôtel de Ville autour d'un spectacle de danse hip-hop, accompagné d'un orchestre et d'une danse participative et connectée. Les visiteurs sont ensuite invités à emprunter l'un des parcours de Nuit Blanche le long du GR® 75, ponctués de performances et d'œuvres d'art contemporain, ainsi que de foodtrucks. Cette grande manifestation d'art contemporain à ciel ouvert aura pour la troisième fois une dimension métropolitaine, investissant également 13 communes du Grand Paris. Voici les différents parcours proposés :

Parcours Centre : "depuis la place de l'Hôtel de Ville, vous êtes invités à un parcours autour de la Seine en passant par le Musée d'Art Moderne, le Musée du Quai Branly, ou encore le Jeu de paume, en direction du Quartier Jeunes, de l'Académie du Climat, de la Canopée des Halles, de l'église Saint-Eustache, du centre Pompidou, du Musée Carnavalet et du Carreau du Temple".

Parcours Nord : près de 6km sur le GR® 75 de la Porte d'Aubervilliers à la Porte des Lilas . "Vous empruntez la Forêt Linéaire, nouvelle réserve écologique le long du périphérique avant de rejoindre le canal Saint Denis qui vous mène au parc de la Villette que vous traversez jusqu'à la porte de Pantin. De là, GR®75 vous emmène sur le Boulevard d'Indochine avant de rejoindre le Boulevard Serurier en passant par le charmant Parc de la Butte du Chapeau Rouge, qui offre une vue imprenable sur le Nord Est métropolitain. Vous prenez ensuite la direction de la Porte des Lilas, avec un détour vers la Piscine Olympique Georges-Vallerey, construite pour les JO de 1924".

Parcours Est : près de 9 km sur le GR® 75 de la Porte de Vincennes aux Grands Moulins . "De la porte de Vincennes, partez vers la porte Dorée à la découverte des petites rues du 12eme arrondissement. Vous traversez ensuite le Bois de Vincennes en direction du vélodrome de la CIPALE, ce remarquable site construit en 1896 puis utilisé en 1900 et 1924 pour les JO, et qui recevait jusqu'en 1974 l'arrivée du Tour de rance ! Vous retournez ensuite vers la porte de Charenton, pour traverser le Centre sportif Léo Lagrange, véritable témoignage du patrimoine sportif de l'époque du Front Populaire. Puis, vous longez le Boulevard Poniatowski en direction de la Seine et du Parc de Bercy, avant d'emprunter la Passerelle Simone de Beauvoir qui vous mène sur l'esplanade de la BnF. Enfin, vous pouvez continuer jusqu'aux Grands Moulins, ancienne minoterie industrielle de Paris transformée aujourd'hui en bâtiments universitaires".

Parcours Ouest : près de 4,5 km de Balard à la Porte d'Auteuil. "Depuis Balard, partez à la découverte du Parc André Citroën puis vers le Pont de Garigliano. De là, le GR® 75 vous emmènera à la découverte du Trinquet Village et de l'unique fronton parisien de Pelote Basque. Après avoir rejoint la porte de Saint-Cloud, vous découvrirez le parcours des grands stades, l'emblématique Parc des Princes et son étonnante architecture brutaliste, ainsi que le Stade Jean Bouin et sa fine résille réalisée par l'architecte Rudy Ricciotti. Vous pourrez ensuite découvrir le magnifique Jardin des Serres d'Auteuil, l'un des quatre pôles du jardin botanique de la Ville de Paris, bordant Roland Garros".

La Nuit Blanche est organisée chaque premier samedi du mois d'octobre. La 20e édition de la Nuit Blanche se déroulera à Paris le 2 octobre 2021 de 19 heures à 2 heures du matin. Le budget annuel que la Mairie de Paris alloue à cet événement est en net recul, passant de 2,5 million d'euros à 810 000 euros. Comme chaque année, ce sera l'occasion de découvrir des installations étonnantes à travers Paris. Un moyen de redécouvrir son quartier et de l'observer sous un regard nouveau.

L'accès aux événements programmés dans le cadre de Nuit Blanche sera obligatoirement soumis à la présentation d'un pass sanitaire ou certificat européen faisant apparaître un QR Code valide sous forme numérique ou sur papier. Le port du masque à partir de 6 ans est également exigé dans l'ensemble de ces lieux. Les spectateurs ne résidant pas en France ou dans l'Union européenne doivent réaliser un test RT-PCR ou antigénique. Du gel hydroalcoolique est à disposition des spectateurs dans les différents espaces.