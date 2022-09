"Journées du patrimoine 2022 : Paris, Lyon, Nantes... Le programme et la carte"

JOURNÉE DU PATRIMOINE. A Paris, en Île-de-France, à Marseille, Nantes, Rennes, Lille etc. les Journées européennes du patrimoine se déroulent ce week-end dans toute la France, les 17 et 18 septembre, sur le thème européen "Patrimoine Durable". Consulter le programme et la carte.

[Mis à jour le 14 septembre 2022 à 13h09] Les 39e journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce samedi 17 et ce dimanche 18 septembre 2022 mettront cette année en lumière le "Patrimoine Durable". Partout en France, châteaux, musées et sites habituellement fermés au public nous donnent rendez-vous pour des visites de coulisses, des concerts, des spectacles et autres animations insolites.

Parmi les 16 000 monuments qui ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France, de nombreux sites exigent une réservation et sont pris d'assaut. À Paris, par exemple, le Palais de l'Élysée, le ministère de la Culture ou encore l'Assemblée nationale attirent de nombreux curieux. Il faudra donc réserver pour pouvoir visiter. À Lyon, ce sont les intérieurs de quatre rames du célèbre Orient Express qui se dévoileront à la gare de Perrache. Chaque année, ces sites sont pris d'assaut, il faudra donc être rapide pour avoir sa place ! Toutes les infos, la carte et le programme ci-dessous.

Les Journées européennes du Patrimoine sont une opportunité à ne pas manquer pour découvrir les joyaux de notre pays, habituellement cachés aux yeux du public. Près de 16 000 monuments ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France. Une occasion pour passer le week-end en famille, initier vos enfants à l'art et découvrir l'envers du décor de lieux mythiques ! Lors de cette 39e édition, sur le thème d'actualité "Patrimoine durable", vous pourrez ainsi passer les portes de nombreux lieux cachés, que vous soyez à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg ou une autre ville.

"C'est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, services d'archives, détenteurs de pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) préparent le patrimoine de demain pour un avenir plus durable", explique le ministère de la Culture dans un communiqué.

Voici une sélection non exhaustive des lieux que vous pouvez visiter dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2022 :

La RATP propose une immersion ludique et originale dans l'univers du métro parisien, de la réserve de ses matériels roulants historiques au chantier des Ateliers Vaugirard en passant par la future station Maison Blanche de la ligne 14 et la machine à laver du métro de la ligne 2. La régie autonome des transports parisiens propose également une exposition autour du thème "Patrimoine et développement durable", de balades insolites à bord de bus de légende ou encore des parcours et visites insolites commentées sur l'ensemble du réseau francilien. Sur inscription obligatoire.

La RATP propose une immersion ludique et originale dans l'univers du métro parisien, de la réserve de ses matériels roulants historiques au chantier des Ateliers Vaugirard en passant par la future station Maison Blanche de la ligne 14 et la machine à laver du métro de la ligne 2. La régie autonome des transports parisiens propose également une exposition autour du thème "Patrimoine et développement durable", de balades insolites à bord de bus de légende ou encore des parcours et visites insolites commentées sur l'ensemble du réseau francilien. Sur inscription obligatoire.

Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale propose une plongée exceptionnelle au cœur des premières opérations de restauration de la cathédrale. Dans ce village du chantier installé sur le parvis de la cathédrale ce week-end de 10h à 18h, se trouve 5 espaces permettant de découvrir toutes les étapes des premiers mois de la restauration, en présence des acteurs mobilisés : un espace pilotage, un espace opérations préparatoires à la restauration, un espace restaurations intérieures, un espace restauration de la flèche et du transept et un espace fouilles archéologiques. Au programme : rencontres, conférences, démonstrations et ateliers participatifs avec l'ensemble des corps de métiers qui œuvrent à la renaissance du monument. Accès libre, gratuit et sans réservation. Vue générale du Village des métiers organisé sur le parvis de la cathédrale au cours des Journées européennes du patrimoine. © Alexis Komenda / C2RMF

La Sainte-Chapelle, célèbre pour ses 1 113 vitraux baignés de lumière et construite pour conserver la couronne d'épines du Christ, propose des visites libres et gratuites les samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.

, célèbre pour ses 1 113 vitraux baignés de lumière et construite pour conserver la couronne d'épines du Christ, propose des visites libres et gratuites les samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Visite du Palais de l'Elysée : comme tous les ans, le bâtiment est visité gratuitement. Une occasion unique de découvrir les coulisses de la république, de la cour avec ses véhicules officiels au bureau du président en passant par les jardins... Cerise sur le gâteau : cette année, le Palais de l'Elysée fête ses 300 ans et propose pour l'occasion de vivre une expérience immersive en voyageant dans le temps, plongés dans le Paris de 1722 ! Quatre bornes de réalité virtuelle seront installées dans la Cour d'honneur : "vous vivrez le développement des Faubourgs, ainsi que la métamorphose des Champs-Élysées et l'inauguration de l'Hôtel d'Evreux" explique le communiqué de presse. La vie du président de la République n'aura plus de secrets pour vous... N'attendez pas pour réserver.

Visite du Palais Bourbon, siège de l'Assemblée Nationale située sur le quai d'Orsay, suivant un parcours aménagé de 9h30 à 17h30, sans interruption. Uniquement sur inscription. Pour cette 39e édition, certaines places sont réservées aux bénéficiaires du Pass Culture via l'application.

À Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille... quelque 20 000 visites sont prévues. Comment faire son choix parmi le vaste programme des Journées du patrimoine 2022 ? Grâce à la carte interactive ci-dessous qui permet, région par région, de savoir quoi faire près de chez vous en fonction du type d'événement et du type de lieu grâce aux filtres :

La 39e édition des Journées européennes du patrimoine se tient samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. Plus de 16 000 lieux publics et privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant ces deux journées.

Les journées du Patrimoine lancées en France se déroulent aussi dans toute l'Europe ! Belgique, Allemagne, Luxembourg... Les frontaliers peuvent profiter de l'événement. Vous pouvez ainsi consulter la carte interactive et le programme complet des Journées du Patrimoine à travers l'Europe.