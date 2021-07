"Feu d'artifice du 15 août 2021 : Biarritz, Cannes, Nice, maintenus ou annulés ?"

FEU D'ARTIFICE 15 AOÛT. En raison de la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19 qui se dessine, de nombreuses villes n'ont pas confirmé leur feu d'artifice du 15 août 2021, à l'exception de Cannes et Biarritz, pendant que d'autres ont déjà annulé leur spectacle pyrotechnique.

[Mis à jour le 27 juillet 2021 à 12h27] En pleine période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, bon nombre de villes hésitent ou annulent le feu d'artifice de l'Assomption. Pour les amateurs de feux d'artifice, déçus par les nombreuses annulations des festivités du 14 juillet, il reste peu de choix dans de nombreuses régions de France ! Découvrez ci-dessous les villes qui proposent d'ordinaire des spectacles pyrotechniques le 15 août et les décisions prises ou pas, concernant cette édition 2021 :

La réponse est oui ! Le traditionnel feu d'artifice du 15 août est de retour dans le cadre du "Festival International d'Art Pyrotechnique de Cannes", un événement gratuit. "Le Grand Final" sera tiré à 22 heures dans la baie de Cannes. En savoir plus.

La ville de Biarritz embrase le ciel de créations pyrotechniques le 15 août dès 22h30. Le rendez-vous est donné sur la Grande Plage pour observer le feu tiré depuis le Rocher du Basta et de la Grande Plage côté Hôtel du Palais. Le dispositif se déploie pendant 25 minutes. La circulation des véhicules vers le centre-ville est restreinte de 14 heures 30 à 1 heure du matin et les lignes Chronoplus sont déviées. Des navettes gratuites sont mises à disposition au départ du parking du stade Aguilera et du parking de la Halle d'Iraty de 14h à 1 heure du matin. Plus d'infos.

A confirmer - Pour l'Assomption, un feu d'artifice grandiose est traditionnellement tiré depuis le Quai des Etats-Unis, au niveau de l'Opéra de Nice. Le spectacle pyrotechnique, qui débute à 22 heures, est concocté par le célèbre artificier Ange Garcia. Une grande partie de la Promenade des Anglais ainsi que des rues adjacentes sont ainsi fermées à la circulation de 18 heures à une heure du matin. Avant le feu d'artifice, une messe, une procession ainsi que de nombreuses célébrations ont lieu à Nice pour fêter l'Assomption.

A confirmer - Le feu d'artifice est habituellement tiré depuis la Jetée d'Andernos vers 22h45. Il est visible depuis l'esplanade de la jetée.

A confirmer - Y aura-t-il un feu d'artifice sur les plages du Mourillon pour les célébrations du 15 août ? Feu d'artifice du 15 août au Lavandou A confirmer - Le feu d'artifice d'ordinaire tiré à 22h30, suivi d'un grand bal, aura-t-il lieu cette année 2021 ?

A confirmer - En temps normal, le feu d'artifice du 15 août est observable depuis la plage de La Baule face à l'avenue du Général de Gaulle à 22h30.

A confirmer - Rien n'indique pour le moment que le traditionnel feu d'artifice du Port de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île soit maintenu.

Annulé - Le feu d'artifice du 15 août au Touquet est d'habitude tiré depuis le jardin d'Ypres, tout près de l'Hôtel de Ville, aux alentours de 22h30. Il n'a pas lieu cette année 2021 en raison de la reprise épidémique de Covid-19.

A confirmer - Au Cap Ferret, en Gironde, un feu d'artifice est d'ordinaire tiré le 15 août. Il est tiré au canon, face à la place Ubéda, à 23 heures. Ce spectacle pyrotechnique est sans souci visible depuis la plage.

Sous réserve - À Royan, le traditionnel spectacle "pyro-mélodique" a lieu le 15 août à 22h30. Surveiller les infos sur le site internet de la ville.

Annulé - La célèbre petite ville de Cassis, au milieu des calanques, ne tire pas comme chaque année un feu d'artifice depuis le port à 22 heures en raison de la détérioration de la crise sanitaire.

Annulé - La ville du Pas-de-Calais, qui a d'habitude le droit à son feu d'artifice le 15 août, a annulé l'événement en raison de la crise sanitaire...

A Paris, qui avait accueilli une fois de plus le grand feu d'artifice du 14 juillet, pour le 15 août, aucun événement de ce type n'est prévu. Toutefois, les parisiens peuvent profiter de quelques animations prévues pour l'Assomption, de magasins ouverts ou de stationnements gratuits.

