"Feu d'artifice du 15 août 2021 : le programme par ville"

FEU D'ARTIFICE 15 AOÛT. Dans quelles villes pourra-t-on admirer le traditionnel feu d'artifice du 15 août ce dimanche ? Quelles sont les villes qui ont annulé les festivités en raison de l'épidémie de coronavirus ? Le point ville par ville.

[Mis à jour le 14 août 2021 à 17h04] Le coronavirus ne prend définitivement pas de vacances. Aussi, en raison de la propagation de l'épidémie, certaines villes ont préférer annuler le traditionnel feu d'artifice du 15 août 2021 pour le plus grand damn des petits et des grands. Cependant, ce dimanche 15 août, il sera quand même possible d'admirer, les yeux levés vers le haut, les couleurs des feux d'artifice qui illumineront le ciel à Toulon ou encore à Cannes. Comme chaque année, chaque ville à son thème : à Cannes, par exemple, les musiques des films de Tarantino rythmeront le feu d'artifice tiré depuis la baie de la ville. Découvrez le programme par ville, ci-dessous.

Confirmé - La réponse est oui ! Le traditionnel feu d'artifice du 15 août est de retour dans le cadre du "Festival International d'Art Pyrotechnique de Cannes", un événement gratuit. "Le Grand Final" sera tiré à 22 heures dans la baie de Cannes. En savoir plus.

Annulé - Malheureusement, à Biarritz, le feu d'artifice du 15 août 2021 n'aura pas lieu. "Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, par arrêté préfectoral, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'interdire le feu d'artifice du 15 août 2021 à Biarritz", a annoncé l'office de tourisme de la ville sur son site Internet.

Annulé - Pour l'Assomption, un feu d'artifice grandiose est traditionnellement tiré depuis le Quai des Etats-Unis, au niveau de l'Opéra de Nice. Cette année, cependant, le maire de Nice, Christian Estrosi a décidé d'annuler ce feu d'artifice, là encore pour éviter tous risques liés à l'épidémie de coronavirus. "En raison de la crise sanitaire, il n'y aura pas de feu d'artifice le 15 août à Nice. Si les conditions sanitaires le permettent, il sera reporté au 28 août, jour de la Libération de Nice", a-t-il annoncé sur Twitter.

Annulé - Il n'y aura pas de feu d'artifice non plus à Arcachon, où il est habituellement tiré depuis la Jetée d'Andernos. Les fêtes de la mer, emblématiques de la ville, ont toutefois été maintenues le 14 et 15 août. Pas d'explosion de couleurs dans le ciel, donc, mais il sera tout de même possible de faire la fête.

Confirmé - Rendez-vous sur les plages du Mourillon, à Toulon, pour les festivités du 15 août qui sont bien maintenues. Le site sera transformé pour l'occasion en fan zone, avec pass sanitaire obligatoire, et la soirée se déroulera en deux temps. À 17 heures, un spectacle aérien de la Patrouille de France fera vibrer le ciel, qui s'embrasera ensuite à 22h avec le feu d'artifice. Plus d'infos. Feu d'artifice du 15 août au Lavandou Sous réserve - Au Lavandou, le feu d'artifice du 15 août 2021 coïncidera avec le 77e anniversaire du débarquement de Provence. Après la cérémonie organisée à 11 heures, le feu d'artifice sera tiré à 22h30.

Annulé - La municipalité de La Baule a décidé, elle aussi, d'annuler le feu d'artifice du 15 août 2021. En temps normal, il est observable depuis la plage de La Baule face à l'avenue du Général de Gaulle à 22h30.

Annulé - Le traditionnel feu d'artifice du Port de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île n'est finalement pas maintenu, comme l'a annoncé la mairie dans un communiqué de presse.

Annulé - Le feu d'artifice du 15 août au Touquet est d'habitude tiré depuis le jardin d'Ypres, tout près de l'Hôtel de Ville, aux alentours de 22h30. Il n'a pas lieu cette année 2021 en raison de la reprise épidémique de Covid-19.

A confirmer - Au Cap Ferret, en Gironde, un feu d'artifice est d'ordinaire tiré le 15 août. Il est tiré au canon, face à la place Ubéda, à 23 heures. Ce spectacle pyrotechnique est sans souci visible depuis la plage.

Sous réserve - À Royan, le traditionnel spectacle "pyro-mélodique" a lieu le 15 août à 22h30. Surveiller les infos sur le site internet de la ville.

Annulé - La célèbre petite ville de Cassis, au milieu des calanques, ne tire pas comme chaque année un feu d'artifice depuis le port à 22 heures en raison de la détérioration de la crise sanitaire.

Annulé - La ville du Pas-de-Calais, qui a d'habitude le droit à son feu d'artifice le 15 août, a annulé l'événement en raison de la crise sanitaire...

A Paris, qui avait accueilli une fois de plus le grand feu d'artifice du 14 juillet, pour le 15 août, aucun événement de ce type n'est prévu. Toutefois, les parisiens peuvent profiter de quelques animations prévues pour l'Assomption, de magasins ouverts ou de stationnements gratuits.

Mercredi 14 juillet 2021, la ville de Paris a tiré son traditionnel feu d'artifice sur le thème de la liberté. Découvrez-le ci-dessous :