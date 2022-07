Feu d'artifice du 14 juillet 2022 : le programme à Paris et en France

FEU D'ARTIFICE 14 JUILLET. Quel est le programme du traditionnel spectacle pyrotechnique de la fête nationale, tiré depuis la tour Eiffel ? On fait également le point sur les festivités à Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, et même dans les plus petites villes.

[Mis à jour le 12 juillet 2022 à 11h53] Les feux d'artifice du 14 juillet 2022 sont fortement perturbés cette année par la sécheresse qui frappe une grande partie du pays. C'est notamment le cas des feux d'artifice dans certaines parties du sud de la France. En conséquence, plusieurs feux d'artifice ont déjà été annulés. C'est le cas des communes d'Allauch, Charleval, Meyreuil et Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, ou de Nîmes dans le Gard. Les risques de départ de feu voire d'incendies provoqués par l'aridité des sols et des espaces naturels ont poussé bon nombre des organisateurs à la prudence.

Le feu d'artifice de la tour Eiffel à Paris aura quant à lui bien lieu ce jeudi 14 juillet à 23 heures sur le thème de la Liberté, renvoyant à l'origine du 14 juillet la fête de la Fédération, qui était le premier anniversaire de la prise de la Bastille, sur le Champ-de-Mars à Paris le 14 juillet 1790. Ci-dessous, nous faisons le point sur les horaires et meilleurs lieux où sont tirés les feux d'artifice les plus impressionnants de France pour le 14 juillet. Vous pouvez également vous aider du sommaire ci-contre.

Le plus spectaculaire des feux d'artifice du 14 Juillet a bien entendu lieu à Paris, au pied de la tour Eiffel, rassemblant plus de 500 000 personnes. Au programme ? Un spectacle d'une demi-heure qui débute à 23 heures sur le Champ-de-Mars, sur le thème de "La liberté". Cette 10e édition du feu d'artifice du 14 juillet est précédée d'un concert symphonique gratuit et sans réservation à 21h15, de l'Orchestre National de France, dirigé par Cristian Măcelaru, le chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. Le concert et le feu d'artifice sont retransmis en direct à la télévision sur France 2, mais également à la radio et sur internet, par France Inter. En attendant les images de ce flamboyant feu d'artifice, retour en images sur celui de l'année passée :

Si le plus grand feu d'artifice est tiré depuis la tour Eiffel et ne déroge jamais à la règle, Covid ou pas, il y en a de très beaux également dans les autres grandes villes de France comme Marseille, Bordeaux, Lyon, Rennes ou Toulouse. Dans certaines communes des département du Gard ou des Bouches-du-Rhône, les risques d'incendie en raison de la canicule ont dissuadé les maires de plusieurs communes de maintenir le feu d'artifice le 14 juillet. Nous faisons le point, ci-dessous, sur les feux d'artifice les plus impressionnants maintenus et ceux qui sont annulés dans les grandes villes de l'Hexagone à l'occasion du 14 juillet. Vous pouvez également vous aider du sommaire ci-dessus.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis la colline de Fourvière à Lyon dans le 5e arrondissement. Sur le thème "artifice à l'état pur", les séquences sont tirées aux alentours de 22h30, d'une durée de 21 minutes en 5 actes composés de 152 tableaux pour 14 séquences et 4 intermèdes. Le feu d'artifice s'admire depuis les quais de Saône côté Presqu'île.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis la Garonne quai Louis XIV à 22h25. Il est observable depuis le miroir d'eau, le pont de pierre, le pont Chaban-Delmas, la Cité du Vin, le Parc de l'Ermitage, la rive droite de la Garonne ou à bord de la Sardane (un bateau-croisière sur la Garonne moyennant un tarif de 21 euros).

A quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Marseille ?

Le rendez-vous est donné à 22h30. Le feu d'artifice est tiré depuis 16 pontons sur le plan d'eau du Vieux-Port et depuis le fort d'Entrecasteaux. Le spectacle pyrotechnique dure généralement une trentaine de minutes en musique. Le meilleur endroit pour voir le feu d'artifice est bien sûr sur le Vieux Port mais aussi le quai de la Mairie ou l'esplanade de la Tourette. Le jardin du Pharo est ouvert au public, afin d'admirer le spectacle pyrotechnique.

Le grand feu d'artifice est tiré à 22h30 depuis 24 radeaux et barges au milieu de la Garonne par la société Lacroix-Ruggieri. Baptisé "Toulouse la tête dans les étoiles, du rêve à la réalité", il est accompagné de musiques de films (Interstellar) et de séries (Doctor Who). Il peut s'observer depuis le Pont Neuf, le pont Saint-Michel, le quai de Tounis et la Daurade.

Intitulé Fireworks Party, le feu d'artifice de la fête nationale aura lieu le 13 juillet à 23h15 depuis le stade de la Bellangerais, créé par Hubert Thézé Pyrotechnie autour de la thématique des fêtes célébrées de par le monde, du Japon au Mexique, en passant par l'Italie, l'Espagne, la Chine et bien sûr, la France, autour d'une ambiance musicale typique de chaque pays.

À Lille, le grand feu d'artifice se tiendra à 23 heures sur le champ de Mars. A Hellemmes, il a lieu place Hentgès à 23 heures, tout comme au centre-ville de Tourcoing.

Pornic tire son feu d'artifice depuis la passerelle du château à 23 heures à l'issue de la fête de la moule organisée pour la fête nationale, avec au programme, moule frites, bal populaire et concerts à partir de 18 heures.

Précédé d'un bal musette sur l'esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo, le feu d'artifice du 14 juillet de la société Jacques Couturier est tiré du môle des Noires, près des remparts, à 23h10. Sur le thème "le Renard et les corsaires", le feu d'artifice promet d'être "dynamique et varié. Il retranscrira l'histoire du vieux gréement" baptisé le Renard, réplique du dernier bateau armé en 1812 par le corsaire malouin Robert Surcouf, selon les élus. S'en suit de 23h40 à 1 heure du matin un fest-noz avec le bagad Quic-en-Groigne, sur l'esplanade Saint-Vincent.

Dans le cadre du Festival d'art pyrotechnique de Cannes, la baie de Cannes s'illumine à 22 heures, le 14 juillet, sur la thématique science-fiction "Aquarêve". Les artificiers interprètent une fresque pleine d'émotions, accompagnée de mélodies célèbres ou singulières (Daft Punk, Muse, Eric Serra, The Piano Guys, Baltic House Orchestra, John Williams & London Symphony Orchestra, Junkie XL, M83, Daft Punk).

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré à 23 heures depuis le Rocher de la Vierge et le phare, d'une durée de 15 minutes, à près de 240 mètres de hauteur.

Le feu d'artifice sera tiré à 23 heures depuis le pont Anne-de-Bretagne, avec pour thème le "parcours culturel à travers la Ville de Nantes". Il est visible autour des ponts et bords de Loire.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré au parc Georges Charpak du quartier Port Marianne après le concert de l'Orchestre national Montpellier Occitanie dirigé par Pierre Dumoussaud sur la place Georges Frêche.

Le feu d'artifice du 14 juillet est annulé à Nîmes en raison des risques d'incendie liés à la canicule. "Les circonstances actuelles, avec le risque majeur de nouveaux départs de feu, nous obligent à la prudence et à la responsabilité et je sais que les Nîmois, qui sont très attachés à cet évènement festif, le comprendront aisément" a expliqué le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier (LR).

Comment le feu d'artifice a-t-il été associé à la fête nationale du 14 juillet ? Et d'où a bien pu venir l'idée de tirer des pétards aussi bruyants que lumineux pour célébrer l'événement ? Les explications sont assez floues ou en tout cas incomplètes. Il faut d'abord savoir que les feux d'artifice en eux-mêmes remontent à plusieurs siècles et ont même été inventés par... la monarchie. Cocasse quand on sait qu'il sont aujourd'hui une institution du 14 Juillet ou presque. L'Histoire de France fait régulièrement référence au spectacle donné en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'agirait du premier véritable feu d'artifice en France. Loin de signer une rupture avec cette pratique monarchique, la Révolution s'est appropriée le feu d'artifice et l'a rendu accessible au peuple. Le feu d'artifice n'est donc plus réservé à l'élite et à la cour en 1790, et un spectacle est déjà donné lors de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Certains républicains mettront entre parenthèse les feux d'artifice pour leur passé royal, mais ceux-ci reviendront en force avec Napoléon, soucieux lui aussi d'impressionner les foules. En 1880, quand il est décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, le feu d'artifice est réellement entré dans les mœurs. La IIIe République l'a adopté et, avec l'industrialisation, il devient un art moins coûteux. C'est à cette époque de bouillonnement qu'il gagnera en hauteur, avec des fusées plus puissantes, en couleurs avec de nouvelles poudres, et en bruit avec des pétards plus festifs.