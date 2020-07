"Le feu d'artifice du 14 juillet 2020 de la tour Eiffel en images et en vidéo"

FEU D'ARTIFICE 14 JUILLET 2020 - Pour la première fois de son histoire, le traditionnel spectacle pyrotechnique de la fête nationale s'est déroulé sans public. Revivez les plus belles images du feu d'artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel.

[Mis à jour le 15 juillet 2020 à 18h07] Ce mardi 14 juillet 2020 était tiré depuis la tour Eiffel le célèbre feu d'artifice de la fête nationale. Rassemblant d'ordinaire plus de 500 000 personnes au pied de la tour Eiffel, il n'était pas possible cette année de l'observer au pied ou à proximité du monument emblématique à cause de la crise sanitaire du coronavirus. La préfecture de police avait mis en place dès 16 heures hier une large zone d'exclusion autour de la Dame de Fer, sur le Champ-de-Mars, le Trocadéro et le pont d'Iéna, invitant les Parisiens à suivre le spectacle depuis leurs balcons ou leurs fenêtres pour les plus chanceux, ou à la télévision pour les autres. Découvrez-le ci-dessous :

Malgré le large périmètre de sécurité aménagé autour de la tour Eiffel et des appels à rester chez soi à cause du coronavirus, des milliers de personnes se sont rassemblés dans les rues ce mardi 14 juillet 2020 afin d'assister au feu d'artifice... Au cours de la soirée, avant 23 heures, des rassemblements ont commencé à se former sur l'esplanade des Invalides et un peu partout le long de la Seine, afin d'observer le feu d'artifice. Dans le lot, beaucoup de touristes ou de jeunes franciliens comme Kenza, Léa et Johanna, trois étudiantes parisiennes de 19 ans juchées sur le haut d'un pilier de la rambarde du pont Alexandre III, "venues car c'est la tradition". Interrogées par l'AFP, elles disent ne pas "pas avoir entendu parler" de l'appel de la préfecture à rester chez soi. Si dans la foule beaucoup ne portaient pas de masque, Léa affirme respecter la distanciation. "On est venues moins nombreux que d'habitude", plaide-t-elle auprès de l'AFP.

Paris meilleure ville du monde... pic.twitter.com/67jRbbOErg — GreenTea (@YMoulv) July 14, 2020

Si Paris a eu la chance d'avoir un feu d'artifice, ce n'était pas le cas de toutes les villes de France. Nombreuses sont celles à avoir dû annuler leurs spectacles pyrotechniques. En effet, les rassemblements de plus de 5 000 personnes restaient interdits, et les municipalités n'avaient pas les moyens d'effectuer des retransmissions télévisées. Les feux d'artifice ont donc été annulés à Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nice, Rennes, Bordeaux, Nantes ou encore Lille. À l'inverse, plusieurs villes telles que Nancy, Béziers, Agde ou encore Frontignan en région de Montpellier ont maintenu leurs feux d'artifice.

Quelle est l'origine du feu d'artifice ?

Comment le feu d'artifice a-t-il été associé à la fête nationale du 14 juillet ? Et d'où a bien pu venir l'idée de tirer des pétards aussi bruyants que lumineux pour célébrer l'événement ? Les explications sont assez floues ou en tout cas incomplètes. Il faut d'abord savoir que les feux d'artifice en eux-mêmes remontent à plusieurs siècles et ont même été inventés par... la monarchie. Cocasse quand on sait qu'il sont aujourd'hui une institution du 14 Juillet ou presque. L'Histoire de France fait régulièrement référence au spectacle donné en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'agirait du premier véritable feu d'artifice en France. Loin de signer une rupture avec cette pratique monarchique, la Révolution s'est appropriée le feu d'artifice et l'a rendu accessible au peuple. Le feu d'artifice n'est donc plus réservé à l'élite et à la cour en 1790, et un spectacle est déjà donné lors de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Certains républicains mettront entre parenthèse les feux d'artifice pour leur passé royal, mais ceux-ci reviendront en force avec Napoléon, soucieux lui aussi d'impressionner les foules. En 1880, quand il est décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, le feu d'artifice est réellement entré dans les mœurs. La IIIe République l'a adopté et, avec l'industrialisation, il devient un art moins coûteux. C'est à cette époque de bouillonnement qu'il gagnera en hauteur, avec des fusées plus puissantes, en couleurs avec de nouvelles poudres, et en bruit avec des pétards plus festifs.