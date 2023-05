Nuit des Musées 2023 : Paris, Lyon, Marseille, le programme à ne pas manquer

NUIT DES MUSEES. Ce samedi 13 mai 2023, c'est la 19e édition de la nuit des musées. À cette occasion, plus de 1 000 établissements culturels français ouvrent leurs portes jusqu'à 1 heure du matin. Le programme à Paris, Lyon, Marseille...

[Mis à jour le 13 mai 2023 à 14h24] La Nuit européenne des musées est de retour pour sa 19ème édition. Le ministère de la Culture organise cet événement ce samedi 13 mai dans la nuit, donnant l'occasion aux visiteurs de découvrir gratuitement les richesses des collections de plus de 1 000 musées à des heures inhabituelles. Les musées ouvriront exceptionnellement jusqu'à 1h du matin, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les œuvres autrement.

La Nuit européenne des musées est l'occasion pour les musées de proposer des animations inédites pour le public. Les nocturnes dans différents établissements permettent une approche de l'art plus ludique et une visite nocturne des châteaux et monuments. Des visites commentées, des conférences, des lectures, des concerts, des ateliers d'initiation ou encore des mapping vidéos sont au programme de cette nuit exceptionnelle.

L'événement se déroule dans différentes villes en France, notamment à Paris, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux et de nombreuses autres villes. Avec tant d'animations proposées, il peut être difficile de savoir quoi choisir. Heureusement, une carte interactive recense toutes les animations près de chez vous, ainsi qu'un programme plus détaillé dans plusieurs villes, pour vous aider à vous y retrouver.

La Nuit européenne des musées est une occasion unique de découvrir les collections des musées d'une manière différente et de se laisser surprendre par des animations inédites. C'est aussi une excellente occasion de passer une soirée en famille ou entre amis, tout en découvrant le patrimoine culturel de votre région.

Le Ministère de la Culture et de la Communication met à disposition la carte interactive ci-dessous afin de trouver l'événement de la Nuit Européenne des Musées qui vous correspond. Grâce à la géolocalisation, vous pourrez découvrir les événements qui se déroulent autour de vous ou bien effectuer votre recherche par ville de France. Découvrez sans plus attendre le détail de la programmation à proximité ainsi que nos sélections de musées par grandes villes de France grâce au sommaire ci-contre.

La capitale met ses plus beaux musées à l'honneur durant l'événement. Voici une sélection des musées qui participent à la programmation de la 19e Nuit des Musées :

: Les élèves de l'École élémentaire Lagarche sont invités à imaginer un projet de médiation autour de l'art moderne et contemporain. Après des visites du musée, les élèves choisissent des œuvres et les étudient durant l'année avant de les présenter aux visiteurs du Centre Pompidou lors de la Nuit européenne des musées. Horaires : 19h-20h Musée de la Vie Romantique : les élèves de 3e du Collège Marx Dormoy ont imaginé, écrit et réalisé une courte pièce sonore en lien avec une œuvre choisie de l'exposition Françoise Pétrovitch : Aimer. Rompre dont ils se sont inspirés pour créer et enregistrer des dialogues, des poèmes, des bruitages ou des sons d'ambiance. Ces tableaux sonores dédiés à neuf oeuvres du parcours seront proposés au public pendant toute la durée de l'exposition.

Le musée du château de Dourdan propose un concert dans la cour du château médiéval de Dourdan avec l'artiste essonnien Ol Kainry qui performera sur divers sons d'influence rap accompagné de Jango Jack et de Kamnouze pour ainsi reformer, le temps de quelques titres, le groupe Factor X.

Le musée d'art contemporain de Lyon propose un concert de l'artiste High-lo dans le hall du musée avec une programmation rap qui met le corps à l'honneur.

Le MUCEM – Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée - sera exceptionnellement ouvert toute la soirée de 19h à 23h59.

Une riche programmation attend les visiteurs au musée d'Aquitaine de 18h à 23h59. Tout d'abord, le public pourra visiter librement la nouvelle exposition temporaire du musée : L'art préhistorique, de l'Atlantique à la Méditerranée.

Ensuite, avec la participation d'étudiants du master Illustration de l'Université Bordeaux Montaigne, le jeune public pourra dessiner mammouths, chevaux et rhinocéros sur la paroi de la salle obscure puis les découvrir à la lueur d'une lampe torche. Petits et grands pourront également tailler leur silex.

Egalement, une visite commentée est proposée devant la majestueuse rosace gothique avec les élèves de la prépa Lettres du lycée Camille Jullian qui liront des passages de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et de La Cathédrale de Joris Karl Huysmans de 18h30 à 21h30.

Le public pourra se laisser mener par les jeunes de l'E2C (École de la deuxième chance), qui partageront leur vision du patrimoine bordelais à travers une sélection d'objets phares présentés dans les salles du musée de 18h à 20h. Les plus joueurs pourront prendre part à un parcours-jeu inédit autour de l'architecture bordelaise.

Enfin, entre 20h30 et 22h30, place à un concert sur des courts-métrages muets des débuts du cinéma sur le thème de la Préhistoire avec les élèves du département instruments du Conservatoire qui improviseront des thèmes musicaux.

: DJ sets de SoundFari sur le parvis (soul, hip-hop, funk et latino). Sur le parvis de l'hémicycle, c'est avec un DJ set de musique latine qu'il sera possible de danser. Horaire : 18h-23h55. Muséum de Toulouse : entourés de momies et d'acrobates circassiens, les visiteurs participeront à une expérience mouvementée du musée. Pour une ambiance plus calme, ils pourront se rendre au jardin botanique Henri Gaussen pour une déambulation en musique, entre ombres et lumières.

Une riche programmation attend les visiteurs du MAMAC - Musée d'Art Moderne et d'Art contemporain. Tout d'abord, les visiteurs pourront visionner le film Marcel Alocco, la Manu-facture du Sens d'Alain Amiel de 18h à 19h.

En atelier, les visiteurs pourront utiliser des reproductions de visages à partir de matériaux divers, découpages et superpositions afin de créer des portraits hybrides venus de différentes contrées de 18h à 19h30.

Le collectif la Machine proposera une lecture masquée de rêves (à 18h, 20h et 21h). Avec "En Circulo", la Cie El Tercer Ojo explorera le phénomène du cercle des fourmis, étrange à l'échelle humaine (de 19h à 20h). Les jeunes danseurs du Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower proposeront quant à eux une déambulation dans le musée (à 20h et 21h).

Enfin, un concert sera donné avec les élèves percussionnistes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice qui proposeront un concert en dialogue avec les œuvres des salles dédiées au Pop art et à Yves Klein (à 20h30, 20h45 et 21h30). Ils proposeront également un final musical sur le toit-terrasse du MAMAC à 22h.

La Nuit européenne des Musées a été créée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication et elle fêtera cette année 2023 sa 19e édition le samedi 13 mai.

La Nuit des Musées est un événement totalement gratuit qui a lieu chaque année depuis 18 ans.