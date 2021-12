"Grève SNCF : préavis levé ce week-end sur l'axe sud-est, les perturbations maintenues ce vendredi 17"

GREVE SNCF. Le mouvement qui fera état ce vendredi 17 décembre d'1 TGV sur 2 sur l'axe Paris-Sud-Est des TGV et Ouigo ne se prolongera pas ce premier week-end des vacances de Noël. La grève est levée à partir de samedi 18 décembre car un accord a été trouvé entre la direction de la SNCF et les syndicats. Les prévisions de trafic.

17:03 - RER : le point sur les perturbations de trafic ce vendredi 17 décembre RER A : trafic fluide

: "3 trains sur 4 en heures de pointe et fréquence normale en heures creuses sur la partie sud de la ligne, 1 train sur 3 sur la partie nord de la ligne toute la journée. Changement de train nécessaire à Gare du Nord", annonce le site Transilien. RER C : 1 train sur 3.

: 1 train sur 3. "Aucun RER D entre Gare de Lyon et Châtelet les Halles. Au nord de la ligne, les trains circulent entre Châtelet les Halles et Villiers Le Bel / Goussainville / Orry La Ville / Creil. Au sud de la ligne, les trains circulent entre Paris Gare de Lyon et Corbeil (via Evry Courcouronnes) et Melun. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Corbeil Essonnes et Juvisy via Ris Orangis, entre Corbeil Essonnes et Malesherbes et entre Corbeil Essonnes et Melun".* RER E : trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Rendez-vous à la rubrique "Fiches horaires" du site transilien.com ainsi que sur l’application SNCF.

16:43 - Transiliens : le point sur les perturbations de trafic ce vendredi 17 décembre Ligne H : prévoir 1 train sur 3. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Creil et Pontoise.

16:00 - Le trafic des RER et Transilien d'Île-de-France à nouveau impacté ce vendredi Les RER B, C, D et E, ainsi que les tous les Transiliens excepté le N, seront en grève ce vendredi 17 décembre 2021, même les lignes J, K et L jusqu'alors épargnées. Des précisions seront apportées ligne par ligne à 17 heures.

15:48 - Le préavis de grève est levé sur l'axe sud-est ce week-end Le premier week-end des vacances de Noël est finalement sauvé sur l'axe sud-est des TGV, Intercités et Ouigo. Selon les informations de RMC, "un accord a été trouvé" entre la direction de la SNCF et les conducteurs et contrôleurs CGT de l'axe sud-est. Les préavis de grève de l'axe sud-est ont été levés ce jeudi 16 dans l'après-midi. Un communiqué commun de SUD-Rail et de la CGT est en préparation. Plus d'infos sur les prévisions de trafic à 17 heures. SudRail a décidé de sortir du conflit en même temps que la CGT. Un communiqué commun est en préparation. Tous les préavis de grève sont donc sur le point d'être levés. https://t.co/eNhvijPfdd Grève SNCF ce vendredi 17 décembre — Victor Joanin (@victorjoanin) December 16, 2021

15:45 - Comment savoir si mon TER est maintenu ? Plusieurs grèves locales touchent les TER de l'ouest de la France. Différentes régions sont concernées, parmi lesquelles l'Auvergne Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire et la Normandie. Retrouvez tous les horaires et l'info trafic de votre région tout en bas de cette page de la SNCF.

15:30 - La possibilité d'échanger son billet de train L'usager dont le train est annulé est contacté par sms ou e-mail. Il est tout à fait possible pour lui de renoncer à l'annulation et remboursement du billet et d'échanger à la place son billet sur un autre train sans aucun frais d'échange ni surcoût, même si le billet échangé coûte plus cher.

15:15 - Un remboursement à 200% du billet de train La SNCF a annoncé rembourser "à 200 %" les usagers dont le TGV ou le Ouigo est annulé, via un remboursement intégral du billet et un avoir correspondant au prix du billet, valable jusqu’au mois de juin. Plus d'infos sur le site de la SNCF.