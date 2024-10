La SNCF prévient déjà, voyager dans ces villes le week-end du 11 novembre sera très compliqué

Cette ligne TGV la plus fréquentée de France va fermer durant le pont du 11 novembre, occasionnant de grosses perturbations dans toute la France.

Tandis que les Français attendent avec impatience les prochains ponts et jours fériés de l'automne afin de s'offrir une escapade digne de ce nom, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour ceux qui ont pour habitude d'emprunter le TGV en direction du soleil. La ligne la plus fréquentée d'Europe, qui voit passer un tiers du trafic ferroviaire en France, va fermer 4 jours en plein week-end prolongé du jour férié du lundi 11 novembre.

Du 9 au 12 novembre 2024, il ne sera pas possible d'emprunter la LGV depuis Paris à destination de Lyon, ni depuis Lyon à destination de Paris. En effet, cette Ligne à Grande Vitesse sera complètement fermée afin de permettre à un millier d'employés de la SNCF d'équiper la ligne d'une nouveau système de signalisation destiné à améliorer la régularité et la fiabilité des trains. Par conséquent, l'entreprise ferroviaire a annoncé adapter son plan de transport sur l'ensemble des circulations de l'axe Sud-Est.

Durant cette période, il faudra prévoir "un allongement important du temps de trajet via la ligne classique Paris-Lyon qui reste ouverte" mais avec une réduction du nombre de trains. Et ce n'est pas tout : seulement 30% de l'ensemble des lignes TGV de l'axe Sud-Est seront en circulation. "Ainsi sont concernées toutes les dessertes depuis Paris jusqu'en Occitanie et Provence Alpes-Côte d'Azur. La desserte de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est sera également impactée", détaille la SNCF dans son communiqué.

Les trains depuis Paris vers le sud-est s'arrêteront par exemple à Toulon et ne desserviront pas Nice. Quant aux trains depuis Paris vers l'Occitanie, ils s'arrêteront à Montpellier et ne desserviront pas Perpignan. Ces 6 gares de l'axe sud-est ne seront pas desservies : Le Creusot-Montceau-Montchanin TGV, Mâcon-Loché TGV, Lyon Saint-Exupéry TGV, Valence TGV, Montpellier-Sud-de-France et Nîmes-Pont-du-Gard.

Pour compliquer les choses, les perturbations ne s'arrêtent pas à l'axe Sud-Est : certaines dessertes entre cet axe et 5 autres régions de la France (Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie, Centre Val-de-Loire et Hauts-de-France), ne seront tout bonnement pas assurées. "Nantes-Lyon-Montpellier, Lyon-Rennes, Le Havre-Marseille ou encore Lille-Marseille ne seront pas assurées", détaille l'entreprise ferroviaire. Ces perturbations impactent également les lignes internationales Eurostar, Trenitalia et Renfe : pas de Paris-Barcelone, ni de Bruxelles-Marseille ni de Paris-Milan. Seuls les TGV Lyria vers la Suisse sont maintenus, mais avec une diminution de trains.

Les habitués du Paris-Lyon vont donc devoir anticiper ce week-end de l'Armistice du 11 novembre car il leur faudra un temps de parcours multiplié par deux pour rejoindre ces deux villes attractives, là où la LGV offrait un gain de temps précieux. Pareil pour les voyageurs qui comptent se rendre dans le sud de la France, il faudra s'armer de patience avec des temps de trajet à rallonge et certaines gares non desservies...