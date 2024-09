Les billets SNCF pour Noël au meilleur prix arrivent, voici la date et l'heure précise pour vous connecter

La billetterie de la SNCF pour les vacances de Noël ouvre bientôt, ne manquez pas à l'appel !

Chaque année, la SCNF met en vente ses billets de train pour la période de Noël au moins trois mois à l'avance et s'attend une fois de plus à une forte demande d'achats, puisque c'est une période pendant laquelle de très nombreux Français profitent des vacances scolaires pour rentrer dans leurs familles, ou passer des vacances dans des stations de ski. Pour voyager au meilleur prix, mieux vaut être averti : premier arrivé, premier servi... Comment ne pas rater l'ouverture des ventes ?

C'est donc ce mercredi 2 octobre 2024 au matin qu'il faudra réserver ses billets de train pour les fêtes de fin d'années. Pour prendre le train au meilleur prix pour la période de Noël, il faudra se lever tôt : la SNCF ouvrira à 6 heures du matin sa billetterie pour des voyages compris entre le 15 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 sur des TGV Inoui et Intercités, et entre le 15 décembre 2024 et le 4 juillet 2025 sur les OUIGO Grande Vitesse. La SNCF précise que certaines destinations internationales (Espagne, Suisse, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni et Pays-Bas) sont quant à elles déjà ouvertes sur une période s'étalant jusqu'au 30 mars 2025.

Vous l'aurez bien compris, il faudra vous lever tôt ce mercredi car les trains se rempliront vite. Plus vous réserverez tard, et même dans la journée, et plus vous risquerez de payer cher votre billet pour Noël. En effet, d'une heure à l'autre, le prix pour une même place gonfle rapidement. Sur le principe de la "tarification dynamique", comme l'explique la SNCF dans ses petites vidéos pédagogiques sur les réseaux sociaux, "les prix des trains à grande vitesse peuvent changer à grande vitesse"... Autrement dit, c'est la loi de l'offre et la demande.

En réservant 11 semaines à l'avance, comme le rappelle BFM TV, vous réalisez jusqu'à 38% d'économies. A titre d'exemple, vous économiserez 22 euros sur un trajet entre Paris et Metz contre 9,5 euros sur le même trajet réservé une semaine plus tard. Sur un Paris-Lyon, vous économiserez 14 euros en moyenne sur une réservation 11 semaines à l'avance, contre 8,5 euros sur la même réservation 10 semaines à l'avance.

N'attendez donc pas pour vous rendre sur les sites et applications SNCF Connect, en gares, boutiques et dans les agences agréées SNCF. Pour rappel, chaque seconde, 40 billets sont vendus le premier jour d'ouverture des réservations à Noël... A bon entendeur, pensez à régler votre réveil !