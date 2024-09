Ce bon plan méconnu des billets TGV est une aubaine, il vous fait encore plus voyager

La SNCF propose de bénéficier d'une nouvelle offre touristique. Rien à faire de plus que de présenter son billet de train pour en profiter !

Envie de profiter de votre voyage pour découvrir à bas prix les richesses culturelles de l'Hexagone ? La SNCF ne manque pas de surprises en cette rentrée. Dans une démarche commune de valorisation du patrimoine, l'entreprise ferroviaire vient de nouer un nouveau partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. De quoi vous faire profiter encore plus de vos prochaines escapades.

Sur présentation de votre billet de train TGV Inoui ou INTERCITÉS, vous bénéficiez jusqu'à 20% de réduction sur une entrée dans l'un des 74 monuments nationaux sélectionnés. Rien à faire de plus que de présenter son billet de train à la caisse de l'un d'eux pour en profiter ! Seule condition : la visite doit avoir lieu au plus tard dans les cinq jours qui suivent la date de votre trajet en train. Au choix, que vous séjourniez à Paris ou aux quatre coins de la France, des monuments exceptionnels vous tendent les bras.

A Paris, partez à la découverte des trésors les plus emblématiques de la Ville Lumière comme la Conciergerie, qui a fait beaucoup de bruit pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ou encore, le Panthéon où plus de 70 personnalités qui ont bâti notre conscience nationale sont inhumées. L'Île-de-France n'est pas non plus en reste. Vous aurez le choix entre la basilique de Saint-Denis où sont enterrés les rois et reines de France, le château de Vincennes, plus grand château fort royal subsistant en France, ou encore, la villa Savoye, un manifeste de l'architecture moderne conçue par Le Corbusier à Poissy dans les Yvelines.

La Conciergerie de Paris, mise à l'honneur durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le vendredi 26 juillet 2024. © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 03/09/2024)

Dans les Hauts-de-France, rendez-vous au château de Pierrefonds, à la lisière de la forêt de Compiègne, ou à la découverte des tours et trésor de la cathédrale d'Amiens. En Bretagne, les sites mystérieux des mégalithes de Locmariaquer ou du grand cairn de Barnenez n'auront plus de secrets pour vous. Dans la région Grand Est, ce sera le moment de découvrir les tours de la cathédrale de Reims, le palais du Tau ou de faire le tour des châteaux d'Haroué, de la Motte-Tilly et de Coucy. En Provence-Alpes-Côte-d'Azur, il serait dommage de passer à côté d'une visite de la villa Kérylos, reconstitution unique d'un majestueux palais de la Grèce antique à Beaulieu-sur-Mer, ou encore du château d'If, la prison de légende du comte de Monte-Cristo, située au large de Marseille.

La liste est extrêmement longue, mais s'il faut mentionner d'autres trésors de nos régions à explorer à bas coût de toute urgence, rendez-vous au château d'Angers dans les Pays de la Loire, à l'abbaye de Cluny en Bourgogne-Franche-Comté, au château d'Azay-le-Rideau dans le Centre-Val de Loire ou encore au château et remparts de la ville de Carcassonne en Occitanie. Vous êtes tentés ? Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix en retrouvant la liste complète sur le site de la SNCF.