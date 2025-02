Tous ces voyageurs VIP sont "invités" par la SNCF, voici leurs incroyables avantages

Ces voyageurs sont les VIP de la SNCF. Elle leur offre de nombreux privilèges tout au long de l'année.

A l'heure des grands départs en vacances ou en pleine semaine, certains voyageurs empruntant le réseau SNCF n'ont pas tout à fait la même expérience que les autres. Ces "clients VIP" profitent d'avantages supplémentaires non négligeables. Boisson chaude offerte, sièges confortables, presse gratuite... L'expérience exclusive commence bien avant de monter dans le TGV ou le train réservé !

Un espace leur est même réservé sur le site web de la SNCF pour profiter de bons de réductions, d'accès gratuits à des monuments de France, d'une plateforme de réservation de voiture de location ou de taxis avec des avantages divers ou encore de codes promo pour des réductions sur des sites aussi divers que les valises Delsey, des hébergements de vacances Center Parcs, Pierre & Vacances ou Maeva.

Mais qui sont ces voyageurs décidément choyés par la SNCF ? Il s'agit des voyageurs bénéficiant du statut "Grand Voyageur Le Club", un club très fermé accessible seulement sur invitation de la SNCF. Tout dépend alors de vos voyages passés. Si vous cumulez 2 500 points en un an, la SNCF vous envoie automatiquement une carte "Grand Voyageur" sous un délai de 3 semaines, et si vous en avez cumulé 4 000 au compteur (50 trajets par an en moyenne), vous montez en grade avec le statut premium de "Grand Voyageur Le Club", disponible lui aussi sur invitation.

La SNCF vous envoie la carte Grand Voyageur Le Club par courrier sous un délai de 3 semaines.. © Linternaute.com

Ce programme de fidélité de la SNCF souhaite ainsi récompenser ses voyageurs les plus fidèles. A chacun des voyages que vous effectuez en train sur le réseau, vous cumulez discrètement des points Prime. Ce sont ces points qui servent à la SNCF pour saluer les voyageurs réguliers.

Si vous avez obtenu le statut Grand Voyageur Le Club, vous pouvez ainsi accéder à un espace que de nombreux voyageurs ne remarquent même pas une fois en gare ! Service le plus utilisé et le plus apprécié des membres du programme de fidélité, les salons Grand Voyageur TGV INOUI sont des espaces de détente et de travail où vous pourrez vous connecter gratuitement au wifi, profiter d'une pause gourmande avec des boissons chaudes offertes ou consulter la presse gratuitement sur place, bien assis confortablement sur des sièges oversize. On y accède sur présentation de sa carte de fidélité et de son billet daté du jour.

Ces bulles de confort se trouvent dans 12 gares de France : les 4 grandes gares parisiennes (Montparnasse, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare du Nord) mais aussi dans les gares de Bordeaux, Lyon, Rennes, Nantes, Marseille, Strasbourg, Lille Europe et Lille Flandres.

Le VIP porteur de la carte "Grand Voyageur Le Club" bénéficie également du service Échange garanti qui permet la modification de son e-billet TGV pour n'importe quel autre TGV du même jour sur le même trajet, jusqu'à 30 minutes après le départ de son train, y compris s'il est complet sans garantie de place assise. Attention toutefois, "la différence tarifaire", si elle existe "entre les deux billets, est à payer" nous précise la SNCF.