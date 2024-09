La SNCF brade 200 000 billets à 19 euros, voici la date de cette vente flash à ne pas manquer

La SNCF prolonge les vacances avec cette vente flash spéciale rentrée.

La rentrée est passée et vous avez déjà le blues ? L'été n'est pas terminé, il reste encore de beaux jours à venir. Et si vous vous organisiez une petite escapade pour prolonger les vacances sous le soleil de l'été indien, ou avant les vacances de Noël, pendant ou après la Toussaint ? Comme toujours, la SNCF propose des offres flash intéressantes tout au long de l'année. Mais celle qui arrive est exceptionnelle : baptisée "Traincroyables", elle propose des prix très très cassés sur plus de 60 destinations de l'Hexagone. Prêts à poser un ou deux RTT pour une escapade en famille ou en amoureux le temps d'un week-end hors-saison ?

Hâtez-vous, ce bon plan est imminent et ne durera que 48 heures ! Ces mercredi 4 et jeudi 5 septembre, 200 000 billets OUIGO Grande Vitesse et OUIGO Train Classique sont mis en vente à la modique somme de 19 euros maximum, soit 38 euros l'aller-retour, sur 60 destinations desservies par les trains low-cost de la SNCF, sur des trajets compris entre le lundi 9 septembre et le samedi 14 décembre 2024 inclus. Rendez-vous sur le site OUIGO pour découvrir les destinations concernées par cette opération. Le stock des billets pouvant s'écouler très rapidement selon la date et la destination choisis, il est préférable de réserver directement sur l'application iOS ou Android qui permet d'acheter vos billets où que vous soyez les 4 et 5 septembre.

Et cette opération SNCF Voyageurs "Traincroyables" ne s'arrête pas là. TGV, TER et Intercités vont aussi être concernés par ce mois de septembre de folles promotions. Le 18 septembre, ce sont les trajets vers l'Europe à bord des TGV qui sont concernés. Au départ de la capitale en direction de l'Espagne, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie ou la Suisse, vous paierez votre billet à un prix cassé de 39 euros (comptez seulement 29 euros depuis Montpellier, Nîmes ou Valence pour se rendre en Espagne). Puis du 23 au 27 septembre, des billets Intercités sont mis en vente à partir de 19 € et des billets TGV Inoui à partir de 29 euros. Enfin, des petites promotions ponctuelles sont proposées tout au long du mois sur les TER, avec des prix qui peuvent descendre jusqu'à 2 euros seulement.

A noter qu'en dehors de cette vente flash, la SNCF permet la réservation de billets pas chers tout le reste de l'année. Outre ces offres flash, il vous suffit de réserver votre billet de train jusqu'à 4 mois à l'avance pour obtenir des réductions jusqu'à 50%. La dernière solution est de souscrire à une carte de la SNCF qui vous permet de profiter de tarifs préférentiels et autres avantages non négligeables.