"Grève SNCF : date de la prochaine mobilisation en janvier, vers une grève illimitée ?"

GREVE SNCF. Alors que les syndicats de la SNCF se joignent à la mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites le 31 janvier, un préavis de grève couvrant plusieurs jours a d'ores et déjà été déposé, et la grève reconductible semble être "sur la table".

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 13h09] L'intersyndicale, qui rassemble la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, Solidaires et FSU, a appelé, après le succès rencontré par la toute première journée de mobilisation contre la réforme des retraites du 19 janvier, à une deuxième grande journée de grève, le mardi 31 janvier 2023. Du côté de la SNCF, on voit, si ce n'est plus grand, au moins plus "large" : "un préavis de grève couvrant l'ensemble des agents du GPU pour la période allant du mercredi 25 janvier 2023 19 heures au jeudi 2 février 2023 à 8 heures" a été déposé, indiquait dans un communiqué, dès le 19 janvier au soir, la CGT-Cheminots. Et le secrétaire de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, a confirmé au micro de BFM TV : "Il est clair qu'on ne se réunit pas uniquement pour cocher le 31 janvier."

Va-t-on vers une grève SCNF reconductible ? Lundi 23 janvier, Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, n'y est pas allé par quatre chemins, au micro de BFM TV. "La question de la grève reconductible [à la SNCF] est sur la table", a-t-il affirmé. Et d'ajouter : "Je ne sais pas à partir de quand on partira en grève reconductible, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on partira en grève reconductible." La veille, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avait, lui, indiqué dans Le Grand Jury de RTL, Le Figaro et LCI, que des "journées d'actions" et de blocages étaient "possibles" pendant les vacances" de février.

Un préavis de grève a été déposé la semaine dernière par la CGT-Cheminots pour la période de mercredi 25 janvier 2023 à partir de 19 heures au jeudi 2 février 2023 à 8 heures. Vendredi, le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun a en effet annoncé sur RMC que les cheminots se mobiliseraient au-delà de la date du 31 janvier proposée par l'intersyndicale : "Nous travaillons sur l'élévation du niveau de mobilisation chez les cheminots et effectivement, on ira probablement au-delà de ce qui est programmé par les intersyndicales confédérales". "Nous n'en sommes pas au témoignage, nous allons établir un rapport de force comme le gouvernement le souhaite car il n'y a que ça qu'il entend", a-t-il encore ajouté. "Non seulement on souhaiterait que cette réforme capote, mais en plus on voudrait revenir sur les réformes précédentes (...) Comme le disaient mes camarades, 'non seulement on ne lâche rien, mais on reprend tout'. Nous voulons un départ à 60 ans pour tous et 55 ans pour les métiers difficiles".

"La question de la grève reconductible est sur la table", a confirmé sur BFM TV le délégué syndical Sud-rail Fabien Villedieu. Et elle pourrait arriver au mois de février, pendant les vacances scolaires. "Des fois, mieux vaut ne pas avoir son train pour partir en vacances, mais avoir la possibilité de partir à la retraite à 62 ans, voir certains 60 ans, plutôt qu'avoir son train et finalement être obligé de travailler jusqu'à 64 ans, ce que les Français ne veulent pas et les Français sont intelligents, ils ne tombent pas dans le panneau de la division" a-t-il répondu à la question d'envisager de prolonger la grève pendant les vacances d'hiver.

Pour suivre le trafic des trains grandes lignes (TGV, Intercités) en temps réel, consultez les prévisions du trafic sur le site sncf.com. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Pour le TER, rendez-vous sur cette page spécifique ter.sncf.com qui permet de naviguer par région. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB ou cette page dédiée au RER C. Pour le réseau transilien ou RER au global, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Comment savoir si mon train est en grève ? Les voyageurs des TGV et Intercités annulés en cas de grève reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train et la date de départ sur le site de la SNCF. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.