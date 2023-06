Grève SNCF : des perturbations sur les trains mardi 6 juin ?

GREVE SNCF. Une 14e journée de mobilisation contre la réforme aura lieu ce mardi 6 juin 2023. Faut-il s'attendre à des perturbations sur les trains TGV, TER, Intercités ou RER ? Les prévisions.

[Mis à jour le 2 juin 2023 à 18h37] Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le mardi 6 juin 2023 par l'intersyndicale et les syndicats de la SNCF se joignent au mouvement. Si les prévisions de trafic ne sont pas encore connues, elles seront dévoilées en partie ce dimanche 4 juin dans la soirée.

Cette 14e journée de grève intervient deux jours pour "se faire entendre" des députés avant la présentation d'une proposition de loi pour abroger le texte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. "L'intersyndicale appelle à multiplier les initiatives avec notamment une nouvelle journée d'action commune, de grèves et de manifestions le 6 juin", ont-ils annoncé dans un communiqué au lendemain du 1er mai.

La SNCF devrait annoncer ce dimanche 4 juin les prévisions pour les TGV, Ouigo, TER et Intercités, et lundi 5 juin les prévisions pour les Transilien et RER.

​​​​​​Comment savoir si mon train est supprimé en raison de la grève SNCF ?

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.