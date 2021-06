"Grève SNCF : les perturbations de trafic sur les RER et Transilien"

GREVE SNCF - Ce lundi 21 juin 2021, les lignes C, D et E du RER ainsi que les lignes H, J, L, U, N, P et R des Transilien sont perturbées en Île-de-France. Consulter les prévisions de trafic et les horaires.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 17h49] Une grève SNCF régionale est actuellement en cours ce lundi 21 juin dans les transports urbains d'Île-de-France. Les perturbations ne concernent que les lignes des RER C, D et E et les lignes H, J, L, U, N, P et R des Transiliens. Lignes H et K, RER A et B, métros et bus ne connaissent pas de perturbations, ni les Tramways de la RATP, à l'exception du T4 géré par la SNCF. L'entreprise ferroviaire recommande aux voyageurs empruntant ces lignes de reporter dans la mesure du possible leurs trajets ou de consulter les horaires modifiés. Consultez les perturbations ligne par ligne, et les modifications d'horaires, plus bas dans l'article.

Jeudi 1er juillet, le syndicat de la CGT appelle les cheminots de la SNCF à se mobiliser au niveau national. Dans un communiqué, la CGT, premier syndicat du privé, dénonce principalement les baisses d'effectifs et le gel des salaires. "Suppression de 1 à 2 % des effectifs pour 2021, 7e année de gel salarial, remise en cause des Facilités de Circulation : ça suffit, d'autant que les moyens existent !" clament-ils. Des perturbations de trafic, sur les trains nationaux comme de banlieue en région parisienne, sont attendues et seront annoncées au plus tôt dans notre article.

Grève SNCF : les perturbations du lundi 21 juin

La grève du 21 juin affecte une partie des RER et Transilien de la SNCF, mais aussi la ligne 4 du Tramway, gérée par la SNCF. Voici les perturbations en détail :

Perturbations Transilien :

: Sur la ligne H : de Paris Nord vers St Leu la Forêt, certains trains sont supprimés entre 16h30 et 19h30.

: de Paris Nord vers St Leu la Forêt, certains trains sont supprimés entre 16h30 et 19h30. Sur les lignes J, L et U : 1 train sur 2.

: 1 train sur 2. Sur les lignes N et P : 1 train sur 3 (desserte entre Esbly et Crécy-la-Chapelle et entre Meaux et La Ferté-Milon assurées en bus).

: 1 train sur 3 (desserte entre Esbly et Crécy-la-Chapelle et entre Meaux et La Ferté-Milon assurées en bus). Sur la ligne R : 1 train sur 3 entre Melun et Montargis (desserte des gares entre Melun et Montereau via Moret assurée par TER, desserte des gares entre Melun et Montereau via Héricy assurée en bus). Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: 1 train sur 3 entre Melun et Montargis (desserte des gares entre Melun et Montereau via Moret assurée par TER, desserte des gares entre Melun et Montereau via Héricy assurée en bus). Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Perturbations tram : sur le T4 uniquement, 1 tramway sur 2 aux heures de pointe et 1 tramway sur 4 en heures creuses (de 9h à 15h puis à partir de 20h). Un service de renfort de bus est mis en place toute la journée entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. Le trafic des autres Tramway, gérés par la RATP, est tout à fait habituel.

: (de 9h à 15h puis à partir de 20h). Un service de renfort de bus est mis en place toute la journée entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. Le trafic des autres Tramway, gérés par la RATP, est tout à fait habituel. Perturbations TER : pas de perturbations ce lundi 21 juin.

: pas de perturbations ce lundi 21 juin. Perturbations Intercités : pas de perturbations ce lundi 21 juin.

: pas de perturbations ce lundi 21 juin. Perturbations TGV : pas de perturbations ce lundi 21 juin.

Les perturbations liées à la grève régionale des conducteurs de RER et Transilien dure toute la journée du lundi 21 juin, jusqu'au dernier service du soir.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RER C et @RER D. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez www.sncf.com/fr/prevision-trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.