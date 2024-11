Grève SNCF : les perturbations détaillées de ce jeudi 21 novembre

GREVE SNCF. Ce jeudi 21 novembre 2024, si le trafic sera quasi normal sur les TGV, des perturbations sont attendues sur les lignes régionales (TER, Intercités) et sur les Transiliens et RER en banlieue de Paris. Suivez les dernières prévisions.

Ce jeudi 21 novembre 2024 s'annonce comme une journée perturbée essentiellement en régions pour les usagers des trains de la SNCF, avec une grève lancée par l'intersyndicale pour dénoncer le démantèlement de Fret SNCF et l'ouverture à la concurrence, évoquant des "suppressions massives d'emplois" et "la dégradation des conditions de travail". Cette grève du 21 novembre est présentée comme un "ultimatum" avant un potentiel mouvement reconductible toutes les 24 heures à partir du mercredi 11 décembre prochain.

Si le trafic sera "quasi normal" sur les TGV selon SNCF Voyageurs, des perturbations sont à prévoir "sur certaines lignes régionales", à savoir un Intercités sur deux en circulation de jour en moyenne et tous les Intercités de nuit annulés, 7 TER sur 10 en moyenne au niveau national et quelques perturbations sur lignes des RER (B, C, D et E) et du Transilien de la région parisienne (lignes J, U, H, N et R). La grève SNCF commence ce mercredi 20 novembre 2024 à 19 heures avec un retour à la normale prévu pour ce vendredi 22 novembre, à 8 heures du matin. Consultez ci-dessous les perturbations dans le détail et suivez l'évolution des prévisions en direct.