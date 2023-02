"Grève SNCF : les prévisions de trafic du 7 février"

GREVE SNCF. Le trafic des TGV, Intercités, TER, Transiliens et RER de la SNCF sera "fortement perturbé" le mardi 7 février, en raison de la troisième journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Retrouvez sur cette page les prévisions détaillées du trafic.

[Mis à jour le 5 février 2023 à 17h49] La SNCF a communiqué ses prévisions de trafic pour la journée du mardi 7 février, date de la prochaine journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, à laquelle se sont joints les syndicats de l'entreprise ferroviaire. Dans un communiqué publié ce dimanche, la SNCF Voyageurs explique que "la circulation des trains sera fortement perturbée" le 7 février "sur l'ensemble des lignes opérées" par l'entreprise. Il y aura ainsi, en moyenne, 1 TGV en circulation sur 2, 3 TER sur 10 ou encore 2 Ouigo sur 5. Le trafic des Transiliens sera également fortement perturbé, tout celui des Intercités et des trains internationaux. Les prévisions détaillées du trafic SNCF pour la journée du 7 février sont disponibles plus bas sur cette page.

Les interrogations portent désormais sur la poursuite du mouvement le mercredi 8 février à la SNCF. Via un communiqué de la CGT Cheminots publié au lendemain de la seconde journée d'action du 31 janvier, le premier syndicat de la SNCF avait en effet appelé "les cheminots de tous collèges, toutes fonctions, tous statuts à poursuivre la mobilisation, par la grève, les 7 et 8 février 2023". Si SUD-Rail s'est également prononcé en faveur de ces deux journées de grève consécutives, l'Unsa et la CFDT ne les ont pas suivis. Il est donc, pour le moment, difficile d'estimer à quel point le mouvement de grève sera suivi à la SNCF le mercredi 8 février.

En revanche, le trafic des TGV, Intercités, TER, Transiliens et RER de la SNCF devrait être fortement perturbé le mardi 7 février, à l'instar des précédentes journées de mobilisation. Par ailleurs, l'intersyndicale française a appelé à une quatrième journée de grève et de manifestations le samedi 11 février. Les syndicats de la SNCF n'ont pour le moment pas clairement appelé à la grève en ce jour de départs et retours de vacances, et penchent pour un simple appel à manifester. La question d'une dégradation du soutien au mouvement de grève de l'opinion publique se pose en effet pour les cheminots, puisque le samedi 11 février marquera le premier jour des vacances scolaires d'hiver pour la zone B, alors que la zone A est déjà en vacances depuis ce samedi 4 février.

La SNCF a communiqué ses prévisions de trafic pour la journée de grève du 7 février. L'entreprise a indiqué que le trafic des TGV et Ouigo sera "fortement perturbé", avec en moyenne 1 TGV sur 2 en circulation, 2 trains sur 5 pour les Ouigo. Le trafic des TER sera aussi touché, avec 3 TER sur 10, tout comme celui des Intercités, des Transiliens, des trains internationaux et des RER opérés totalement ou en partie par la SNCF. Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF pour la journée du 7 février :

TGV : 2 trains sur 5 sur l'axe Nord, 1 train sur 2 sur l'axe Est, 1 train sur 3 sur l'axe Atlantique, 2 trains sur 5 sur l'axe Sud-Est

Ouigo : 2 trains sur 5

: 1 train sur 3 sur les lignes H, J, K, L et N. 2 trains sur 3 sur la ligne U. 2 trains sur 5 sur la ligne P (service normal sur la branche Esbly – Crécy), 1 train sur 5 sur la ligne R (aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy). RER A : 1 train sur 2. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture.

: 1 train sur 2. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. RER B : 1 train sur 2 aux heures de pointe, 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion suspendue en gare de Paris Nord, changement de train dans cette gare.

: 1 train sur 2 aux heures de pointe, 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion suspendue en gare de Paris Nord, changement de train dans cette gare. RER C : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 RER D : 1 train sur 6. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon, pas de trains entre ces deux gares. Aucune circulation sur les axes Malesherbes Corbeil Juvisy via Ris-Orangis et Corbeil Melun.

: 1 train sur 6. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon, pas de trains entre ces deux gares. Aucune circulation sur les axes Malesherbes Corbeil Juvisy via Ris-Orangis et Corbeil Melun. RER E : 2 trains sur 5

: 2 trains sur 5 Trains internationaux : 3 Eurostar sur 4, 1 Lyria sur 2. Le trafic est légèrement perturbé pour les Thalys. Concernant les autres liaisons internationales, la SNCF prévoit 1 train sur 3 en moyenne.

: 3 Eurostar sur 4, 1 Lyria sur 2. Le trafic est légèrement perturbé pour les Thalys. Concernant les autres liaisons internationales, la SNCF prévoit 1 train sur 3 en moyenne. Intercités de jour : 2 allers-retours sur Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille et Nantes-Lyon, 1 aller-retour sur Paris-Clermont, pas de circulation sur Nantes-Bordeaux et Aubrac (Clermont-Béziers).

: 2 allers-retours sur Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille et Nantes-Lyon, 1 aller-retour sur Paris-Clermont, pas de circulation sur Nantes-Bordeaux et Aubrac (Clermont-Béziers). Intercités de nuit : service normal sur Paris-Nice, pas de circulation sur Paris-Briançon, Pyrénéen (Paris-Lourdes/La Tour-de-Carol) et Occitan (Paris-Toulouse)

A noter que, pour la journée du 7 février, les agents de la RATP seront également en grève, ce qui signifie que les Franciliens devront s'organiser en conséquence, tout comme les touristes de passage sur la capitale !

La CGT Cheminots et SUD-Rail maintiennent leur appel à la grève le lendemain du 7 février, soit le mercredi 8 février, sans être suivis par l'Unsa Ferroviaire et la CFDT-Cheminots, qui s'en tiennent à l'appel des huit principaux syndicats français. Pour l'heure, les prévisions ne sont pas annoncées, mais le seront au plus tard lundi soir.

Les deux dates des 7 et 8 février 2023 tombent pendant les vacances scolaires de la zone A, qui commencent ce samedi 4 février, et juste avant les vacances de la zone B qui débutent le samedi 11 février !

Si la date du 7 février décidée par l'intersyndicale fait consensus auprès des syndicats de la SNCF, celle du 11 février, quatrième grande journée d'action contre la réforme des retraites, fait débat. Le syndicat Unsa Ferroviaire souhaite un simple "appel à la mobilisation, pas à la grève" le samedi 11 février, pour éviter les critiques sur cette date symbolique de départs en vacances d'hiver pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg). Un avis partagé par SUD-Rail : "On a mis en débat la possibilité de ne pas avoir un appel à la grève sur cette journée et d'avoir un simple appel à manifestation", a annoncé le secrétaire fédéral du syndicat Erik Meyer à l'AFP. "On ne veut pas bloquer le chassé-croisé des vacances", a-t-il ajouté.

De son côté, la CGT Cheminots appelle les agents "a priori de manière unitaire à manifester le 11", d'après les propos du porte-parole du premier syndicat de la SNCF, Cédric Robert, rapportés par Le Point. Enfin, en ce qui concerne la CFDT Cheminots, Thomas Cavel, secrétaire général du syndicat, a indiqué ce samedi 4 février au micro de franceinfo : "Nous déterminerons lundi si nous appelons à la grève." Pour le moment, la CFDT Cheminots appelle juste "à renforcer massivement les rangs des manifestations samedi prochain". Thomas Cavel s'interroge sur l'effet d'une grève des cheminots le samedi 11 février sur le "soutien de l'opinion publique", alors que les vacances scolaires de la zone B auront tout juste débuté. La CGT-Cheminots, SUD-Rail et l'Unsa-Ferroviaire se prononceront sur un éventuel appel à la grève le 11 février après la journée d'action du 7 février, rapporte Le Parisien.

La position des syndicats de la SNCF sur cette date clé du 11 février sera donc précisée dans les prochains jours. Les syndicats ont aussi proposé une grève reconductible "dès la mi-février" à la SNCF, dans le cas où le gouvernement s'obstinerait sur son projet de réforme des retraites.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Pour suivre le trafic des trains grandes lignes (TGV, Intercités) en temps réel, consultez les prévisions du trafic sur le site sncf.com. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Pour le TER, rendez-vous sur cette page spécifique ter.sncf.com qui permet de naviguer par région. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB ou cette page dédiée au RER C. Pour le réseau transilien ou RER au global, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF.