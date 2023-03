"Grève SNCF : quelles prévisions samedi 25 et dimanche 26 mars ?"

GREVE SNCF. TGV, Intercités, TER, RER, Transiliens... Des perturbations vont subsister ce week-end des samedi 25 et dimanche 26 mars 2023. Consulter les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 24 mars 2023 à 15h45] Les syndicats de la SNCF se sont lancés dans une grève reconductible contre la réforme des retraites. Ainsi, même si la circulation sera "en amélioration" ce week-end, comme l'indique la direction de la société ferroviaire, selon les régions, le mouvement sera reconductible ou non. Du côté des TER, le trafic sera normal le samedi 25 et dimanche 26 mars sur l'ensemble des lignes normandes. Mais par exemple, dans les Hauts-de-France, la SNCF annonce des perturbations qui subsistent le week-end des samedi 25 et dimanche 26 mars. Il convient de vérifier sur le site du TER de votre région les éventuelles perturbations.

Au niveau national, c'est à dire du côté des TGV ou Intercités, si la SNCF n'a pas communiqué le nombre de trains supprimés ce week-end, les voyageurs auront déjà reçu un SMS ou un email leur indiquant la suppression de leur train samedi ou dimanche. Enfin, en région parisienne, des perturbations pourraient "subsister ce week-end", estime encore la SNCF dans son communiqué sur le Transilien et le RER. En attendant de plus amples informations, consulter ci-dessous les perturbations actuelles sur les rails de la SNCF :

Quelles perturbations de la grève SNCF ce vendredi 24 mars ? La direction de la SNCF annonce des perturbations sur les grandes lignes (TGV, Intercités) ce vendredi 24 mars 2023. Du côté des trains de banlieue parisienne, le site du Transilien prévoit que les "lignes Transilien A, B, C, D, E, H, J, L, N, P, R et U" sont perturbées et que le trafic "devrait être perturbé ce week-end également sur certaines lignes". Découvrez les prévisions :

Perturbations TGV : 3 TGV sur 4 en moyenne. Les usagers dont le TGV ou Ouigo est annulé ce vendredi ou ce samedi ont déjà reçu l'information par SMS ou mail afin d'échanger leur billet sans frais ou pour annuler leur billet avec remboursement intégral.

: 3 TGV sur 4 en moyenne. Les usagers dont le TGV ou Ouigo est annulé ce vendredi ou ce samedi ont déjà reçu l'information par SMS ou mail afin d'échanger leur billet sans frais ou pour annuler leur billet avec remboursement intégral. Perturbations TER : 3 TER sur 5 en moyenne ce vendredi 24 mars au niveau national. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: 3 TER sur 5 en moyenne ce vendredi 24 mars au niveau national. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : 2 Intercités sur 5 de jour en moyenne, aucun de nuit. Les usagers dont l'Intercités est annulé ce vendredi ou ce samedi ont déjà reçu l'information par SMS ou mail afin d'échanger leur billet sans frais ou pour annuler leur billet avec remboursement intégral.

: 2 Intercités sur 5 de jour en moyenne, aucun de nuit. Les usagers dont l'Intercités est annulé ce vendredi ou ce samedi ont déjà reçu l'information par SMS ou mail afin d'échanger leur billet sans frais ou pour annuler leur billet avec remboursement intégral. Perturbations RER : découvrez les perturbations détaillées de ce vendredi 24 mars ci-dessous, ligne par ligne :

: RER A : 3 trains sur 4 en moyenne.

: 3 trains sur 4 en moyenne. RER B : 1 train sur 2 en moyenne sur la zone SNCF entre Paris gare du Nord et Mitry-Claye / Aéroport CDG 2. Interconnexion maintenue en gare de Paris Nord. Pas de changement de train nécessaire dans cette gare. Des trains supplémentaires sont prévus pour la desserte du Stade de France.

: 1 train sur 2 en moyenne sur la zone SNCF entre Paris gare du Nord et Mitry-Claye / Aéroport CDG 2. Interconnexion maintenue en gare de Paris Nord. Pas de changement de train nécessaire dans cette gare. Des trains supplémentaires sont prévus pour la desserte du Stade de France. RER C : 1 train sur 2.

: 1 train sur 2. RER D : 3 trains sur 5 sur tous les axes, avec des trains supplémentaires prévus pour la desserte du Stade de France. Interconnexion maintenue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon.

: 3 trains sur 5 sur tous les axes, avec des trains supplémentaires prévus pour la desserte du Stade de France. Interconnexion maintenue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon. RER E : 1 train sur 2. Le trafic devrait être perturbé ce week-end également.

: 1 train sur 2. Le trafic devrait être perturbé ce week-end également. Perturbations Transilien : découvrez les prévisions de ce vendredi 24 mars ligne par ligne :

: Ligne H : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Ligne J : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Ligne K : service normal.

: service normal. Ligne L : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Ligne N : 1 train sur 2.

: 1 train sur 2. Ligne P : 1 train sur 2 sauf service normal entre Esbly et Crécy-la-Chapelle.

: 1 train sur 2 sauf service normal entre Esbly et Crécy-la-Chapelle. Ligne R : 3 trains sur 5 ; sur la branche Montereau via Héricy, les trains circulent uniquement aux heures de pointe.

: 3 trains sur 5 ; sur la branche Montereau via Héricy, les trains circulent uniquement aux heures de pointe. Ligne U : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Avec le recours à l'article 49.3 par le gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites, l'intersyndicale composée de la GT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots a incité le mouvement "à s'amplifier et s'élargir", a annoncé dans un communiqué la CGT, considérant le cet acte du gouvernement comme un "énième bras d'honneur au mouvement social". La grève reconductible se poursuit tous les jours à la SNCF depuis le 7 mars.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.