Grève SNCF : une mobilisation prévue jeudi 21 novembre, quelles prévisions ?

GREVE SNCF. Tous les syndicats appellent à la grève dans les transports jeudi 21 novembre 2024, évoquant un ultimatum avant un mouvement plus long. A quelles perturbations de trafic faut-il s'attendre ?

[Mis à jour le 5 novembre 2024 à 18h16] la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots, soit tous les syndicats de la SNCF au grand complet, ont déposé un préavis de grève le jeudi 21 novembre 2024 pour dénoncer la "privatisation rampante" de l'entreprise ferroviaire, évoquant des "suppressions massives d'emplois" et "la dégradation des conditions de travail", à l'issue d'une rencontre avec la direction pour évoquer l'ouverture à la concurrence.

Dans leur communiqué intitulé "L'heure est au conflit à la SNCF", les syndicats avertissent déjà que cette journée de grève de 24 heures à la SNCF sera "un ultimatum" avant "un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre" si leurs revendications ne sont pas entendues. Les usagers des grandes lignes (TGV, Intercités), des moyennes lignes (TER) tout comme des plus petites lignes sur le réseau Île-de-France (Transilien et RER gérés par la SNCF) devront s'attendre à de fortes perturbations. Le trafic reviendra à la normale le vendredi à 8 heures du matin. Les perturbations n'ont pas encore été annoncées, et vous en serez les premiers informés à cette page.

Comment savoir si mon train est supprimé en raison de la grève SNCF ?

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Où suivre les prévisions de trafic de la SNCF ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.