"Transport et confinement : les déplacements en train autorisés dès le 15 décembre"

TRANSPORT ET CONFINEMENT - Les Français pourront prendre le train pour se réunir en famille ou entre amis à Noël et le jour de l'An, sans attestation, si les objectifs sanitaires sont atteints. Mais les déplacements sur le territoire français continueront à être limités par un couvre-feu et un appel à la responsabilisation.

[Mis à jour le 24 novembre 2020 à 23h28] Le chef de l'Etat Emmanuel Macron s'est prononcé ce mardi soir, au cours d'une allocution télévisée à propos des allégements des mesures de restrictions du confinement, sur la question cruciale des déplacements pendant les vacances de Noël. "Le confinement pourra être levé à partir du 15 décembre (...) Une autre étape va s'ouvrir si les objectifs sanitaires sont atteints", a-t-il déclaré depuis l'Elysée. "Nous pourrons nous déplacer sans autorisation y compris entre régions, passer Noël en famille", a-t-il avancé.

Mais "il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres (...) il faudra au maximum limiter les déplacement inutiles". Un couvre-feu sera instauré de 21 heures à 7 heures du matin, mais "des exceptions" seront prévues pour se déplacer librement les soirs des 24 et 31 décembre 2020, sans "rassemblements sur la voie publique". Le Premier ministre Jean Castex avait jugé qu'il ne serait par ailleurs "pas raisonnable d'espérer organiser de grandes fêtes avec plusieurs dizaines de personnes".

Il est déjà possible de réserver son TGV Inoui, OuiGo, Intercités ou TER pour la période des vacances de Noël, remboursables gratuitement jusqu'à l'heure de départ sur le site ou l'application Oui.sncf. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, les ventes de billets de train ont augmenté de "400% par rapport à ces derniers jours", a fait savoir Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF. "Il y a plus de 4,5 millions de billets en vente (dont un tiers en prix bas), il y aura donc de la place pour tous", a-t-il ajouté. Pour rappel, les stations de ski ne seront pas ouvertes pour les fêtes. Le gouvernement privilégie "une ouverture en janvier".

Les consignes d@EmmanuelMacron sont claires pour Noël:responsabilité & droit de se déplacer.Les ventes frémissaient depuis qq jours, elles explosent depuis 20 minutes. Nous avons renforcé les équipes SI & les agents seront + nombreux demain en boutiques pour vous accueillir pic.twitter.com/J3r19YnOrb — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) November 24, 2020

Le chef de l'Etat a par ailleurs confirmé qu'une attestation pour se déplacer sera toujours en vigueur jusqu'au 15 décembre, même si une amélioration des indicateurs de l'épidémie de coronavirus permettent un allègement du confinement. Il demande aux Français de "continuer à travailler chez soi, à renoncer aux déplacements non nécessaires". Si un couvre-feu est réinstauré du 15 décembre au 20 janvier, il sera suspendu pour le jour de Noël et le réveillon du Nouvel An.

Le billet SNCF ne fera toujours pas office d'autorisation de déplacement jusqu'au 15 décembre, date supposée du lever du confinement. La présentation d'une attestation de déplacement et d'un justificatif (d'un médecin, d'un service public, d'un service de santé, de l'employeur ou de l'école) pour chaque voyage en train vous est ainsi encore nécessaire. Le non-respect de cette obligation est passible de 135 euros d'amende, pouvant monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 750 euros couplé à 6 mois d'emprisonnement à la troisième infraction en 30 jours...

Si le trafic des trains est actuellement réduit de 70 % en raison du confinement, un retour à la normale devrait être acté au 15 décembre 2020 : "la situation sanitaire est fragile, en fonction des conditions il faudra être en mesure de lever les restrictions. Mais on se met en ordre de marche pour ne pas se rendre compte qu'au 10 décembre il faudra 100% des trains. Aujourd'hui, on a 30% des trains qui circulent et ça prend du temps de remonter à 100%, environ 10 à 15 jours" avait assuré Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV.

.@Djebbari_JB: "La situation sanitaire est fragile (...) mais on se met en ordre de marche pour ne pas être pris au dépourvu" pour les réservations de trains à Noël pic.twitter.com/ZdqkIKllQA — BFMTV (@BFMTV) November 17, 2020

Ce mois de novembre, SNCF Voyageurs a décidé de maintenir son offre de trains à grande vitesse au niveau actuel, soit à près de 30% du plan de transport nominal, et ne prévoit pas de nouvelle réduction de l'offre de transports.

Concernant les trains Intercités, ils ne font plus qu'un aller-retour quotidien sur chaque axe. Du côté des TER, avec une fréquentation tombée à un tiers de la normale, l'offre est maintenue dans toutes les régions à au moins 70% du plan de transport normal en semaine. Les réductions de trafic se sont fait progressivement, et en fonction des présidents de région. Dans les Hauts-de-France, un tiers des TER habituellement programmés ont disparu, mais les heures de pointes ont été préservées. En revanche, le personnel soignant peut voyager gratuitement sur les TER de la région pour se rendre à son travail, ainsi que sur le réseau de car interurbain. En Bourgogne-Franche-Comté, le trafic des TER est de 80 %. "Plus de 450 circulations quotidiennes TER sont maintenues", précise SNCF Voyageurs. Dans la région Grand Est, 75% des trains circulent normalement avec une concentration sur les heures de pointe.

En Île-de-France, la présidente de la région Valérie Pécresse avait déjà adapté le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation sous couvre-feu, à raison d'1 train sur deux après 21 heures. Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF :

Trafic RER : 100% des RER durant les heures de pointe et ajustés en fonction des lignes durant les heures creuses :

: 100% des RER durant les heures de pointe et ajustés en fonction des lignes durant les heures creuses : RER A : 100 % de l'offre actuelle la semaine et le week-end. Après 21 heures : 1 train toutes les 30 min sur chaque branche, 1 train toutes les 15 min entre Vincennes et La Défense.

: 100 % de l'offre actuelle la semaine et le week-end. : 1 train toutes les 30 min sur chaque branche, 1 train toutes les 15 min entre Vincennes et La Défense. RER B : 100 % de l'offre actuelle la semaine et le week-end. Après 21 heures : 1 train toutes les 30 min sur la branche de Saint-Rémy lès Chevreuse, 1 train toutes les 15 min sur la branche de Robinson, 1 train toutes les 6 à 9 min entre Gare du Nord et Aulnay sous Bois, 1 train toutes les 15 min entre Aulnay sous Bois et Mitry-Claye.

: 100 % de l'offre actuelle la semaine et le week-end. : 1 train toutes les 30 min sur la branche de Saint-Rémy lès Chevreuse, 1 train toutes les 15 min sur la branche de Robinson, 1 train toutes les 6 à 9 min entre Gare du Nord et Aulnay sous Bois, 1 train toutes les 15 min entre Aulnay sous Bois et Mitry-Claye. RER C : offre assurée à 100% mais tenir compte des nombreux travaux.

: offre assurée à 100% mais tenir compte des nombreux travaux. RER D : 75% du service aux heures creuses et le week-end.

: 75% du service aux heures creuses et le week-end. RER E : 1 train sur 2 entre Haussmann Saint-Lazare et Chelles Gournay à partir de 21 heures.

: 1 train sur 2 entre Haussmann Saint-Lazare et Chelles Gournay à partir de 21 heures. Trafic Transilien : quelques suppressions de trains aux heures creuses sur les lignes J et L . Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: quelques suppressions de trains aux heures creuses . Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Trafic TGV : 30% des TGV en circulation avec 5 allers-retours entre Paris et Lyon, 3 allers-retours entre Paris et Dijon et deux allers-retours entre Paris et Grenoble.

: 30% des TGV en circulation avec 5 allers-retours entre Paris et Lyon, 3 allers-retours entre Paris et Dijon et deux allers-retours entre Paris et Grenoble. Trafic TER : 70% du trafic au global. Selon les régions, le trafic des TER est plus ou moins perturbé. Dans les Hauts-de-France, 70% des TER sont seulement en circulation. 80% des TER sont en circulation en Bourgogne-Franche-Comté et 75% des TER sont en circulation dans le Grand Est. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: 70% du trafic au global. Selon les régions, le trafic des TER est plus ou moins perturbé. Dans les Hauts-de-France, 70% des TER sont seulement en circulation. 80% des TER sont en circulation en Bourgogne-Franche-Comté et 75% des TER sont en circulation dans le Grand Est. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Trafic Intercités : un aller-retour quotidien sur les lignes structurantes et d'aménagement du territoire, et 3 fréquences hebdomadaires pour chacune des deux lignes de trains de nuit. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

aller-retour quotidien sur les lignes structurantes et d'aménagement du territoire, et 3 fréquences hebdomadaires pour chacune des deux lignes de trains de nuit. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Trafic des trains internationaux :

: Thalys : 2 aller-retours quotidiens Paris-Bruxelles, dont un prolongé vers Amsterdam.

: 2 aller-retours quotidiens Paris-Bruxelles, dont un prolongé vers Amsterdam. Eurostar : un aller-retour quotidien Paris-Londres et un aller-retour quotidien Londres-Bruxelles, dont un prolongé vers Amsterdam.

: un aller-retour quotidien Paris-Londres et un aller-retour quotidien Londres-Bruxelles, dont un prolongé vers Amsterdam. DB SNCF en coopération Alleo : 2 aller-retours quotidiens Paris-Francfort et via Forbach-Saarbrucken et un via Strasbourg-Kehl, un aller-retour quotidien Paris-Stuttgart.

: 2 aller-retours quotidiens Paris-Francfort et via Forbach-Saarbrucken et un via Strasbourg-Kehl, un aller-retour quotidien Paris-Stuttgart. TGV Lyria : 2 aller-retours quotidiens Genève-Paris, et un aller-retour quotidien Zurich-Bâle <> Paris.

: 2 aller-retours quotidiens Genève-Paris, et un aller-retour quotidien Zurich-Bâle <> Paris. TGV France Italie : un aller-retour quotidien Paris-Milan.

: un aller-retour quotidien Paris-Milan. SNCF Renfe en coopération Elipsos : un aller-retour Paris-Barcelone, un aller-retour Barcelone-Lyon.

Jusqu'au 15 décembre, il n'est pas possible "de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire". Ainsi, plus aucun déplacement n'est possible entre les régions. L'interdiction des déplacements réduit nécessairement la fréquence de trains. Les trains TGV et Intercités circulent à 30% de leur offre et la circulation des trains d'Île-de France n'est réduite que de moitié à partir de 21 heures.

Etant donné qu'aucune sortie non essentielle n'est possible pendant le confinement, si l'usager se voit dans l'obligation d'emprunter un train de la SNCF, il doit pouvoir justifier son déplacement via une attestation de déplacement, disponible sous trois versions différentes, dûment remplie, accompagnée d'un justificatif. Les motifs de déplacement autorisés sont les suivants, avec quatre nouveaux qui rentrent dans le lot :

pour accompagner ou aller chercher son enfant à l'école

pour se rendre à un service public

pour se rendre dans u n établissement d'enseignement ou de formation

pour se rendre à un concours ou un examen

pour des raisons professionnelles

pour des raisons de santé

pour un retrait ou une livraison de commande

pour participer à des missions d'intérêt général

pour effectuer des courses essentielles

pour accompagner une personne handicapé

pour porter assistance à un proche

#COVID19 | Pour chaque sortie, vous devrez vous munir dune attestation, comme au printemps, que vous trouverez dès ce soir sur le site du Gouvernement, du ministère de l'Intérieur et sur lapplication #TousAntiCovid. https://t.co/VagaNNXHpg — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 29, 2020

Il est possible de réserver ses billets de train pour les vacances de Noël. SNCF Voyageurs rappelle que tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER en correspondance sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 4 janvier prochain.