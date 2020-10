Marché de Noël 2020 : Paris, Grenoble, Bordeaux, les annulations tombent

MARCHE DE NOEL et COVID - A l'instar des marchés des Tuileries à Paris, de Lille, Bordeaux, Grenoble, Lyon et Arras, les autres marchés de Noël de l'Hexagone sont-ils également compromis par la crise sanitaire de la Covid-19 ? Petit tour d'horizon de ce que l'on sait pour le moment.

[Mise à jour le 21 octobre 2020 à 15h09] La Covid-19 aura-t-elle raison des marchés de Noël cette année 2020 ? Si le marché de Noël des Tuileries de Paris et les marchés de Noël de Lyon, de Lille, de Grenoble, de Bordeaux et d'Arras sont déjà annulés, le plus grand Village de Noël de Paris, d'une superficie de 13 000 m², pourrait être de retour le 25 novembre sur le parvis de La Défense. Mais sa 26e édition semble de plus en plus compromise. Située en "zone d'alerte maximale", elle pourrait très bien ne pas avoir lieu en raison de l'interdiction de rassemblements de plus de 1 000 personnes.

Mais l'organisateur de l'événement, Jean-Claude Meritte de Codecom, reste optimiste : "Nous mettons tout en œuvre pour que le Marché de Noel se réalise dans de bonnes conditions", s'est-il confié sur le site de La Défense-92. Le marché de Noël de La Défense serait alors réduit de 13 500 à 7 500 mètres carrés avec un nombre d'exposants passant de 274 à 160. Reste que le feu vert sera donné par la préfecture : si la jauge est fixée en-dessous de 5 000 personnes par les autorités, "on ne fera pas le Marché de Noël", a averti Jean-Claude Meritte. Question de rentabilité...

Après les Tuileries de Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Arras... Les éditions 2020 des "Villages de Noël" de La Défense, d'Alsace, de Marseille, Toulouse, Avignon et de bien d'autres villes de France vont-elles être aussi annulées à cause de la crise sanitaire ? Ce que l'on sait.

Avec la crise du coronavirus, rien n'annonce pour le moment que les petits chalets de bois colorés et lumineux s'empareront des quatre coins de la capitale. D'habitude, pas moins de 25 marchés de Noël s'installent dans la capitale dès la fin du mois de novembre...Vous aurez l'embarras du choix entre le Marché de Noël des Tuileries, le Marché de Noël de la Défense et bien d'autres immanquables.

Marché de Noël des Tuileries 2020 annulé

Autrefois situé sur les Champs-Elysées, le marché de Noël du forain Marcel Campion "La Magie de Noël aux Tuileries", devait prendre place, pour la 3e année consécutive, au sein du Jardin des Tuileries. Cette troisième édition baptisée "La magie de Noël" est malheureusement annulée en raison de l'épidémie de Covid-19, selon l'association Le Monde Festif. Rendez-vous en 2021 "pour une meilleure année", a-t-elle annoncé dans un communiqué de presse.

Marché de Noël de La Défense 2020 en suspens

Plus grand marché de Noël d'Île-de-France sur une surface de 13 000 m², mais un peu plus excentré dans le 92, le marché de Noël sur l'Esplanade de La Défense se défend plutôt bien avec ses 350 exposants sur une dizaine de chalets. Le "grand village de Noël de la Défense", telle est son appellation, est l'endroit idéal pour dénicher un cadeau pour les fêtes. La tenue de son édition 2020 est actuellement en sursis en raison de la crise du Covid-19.

Marché de Noël des Halles 2020 en suspens

Dernier né à Paris, le marché de Noël de La Canopée des Halles dans le 1er arrondissement, émerveille petits et grands enfants. Foie gras, huîtres et pain d'épice côtoient des bijoux, des accessoires de mode et autres jouets en bois fabriqués à la main. Des produits régionaux, de l'artisanat du monde, un immense sapin lumineux de plus de 20 mètres de haut et une forêt de lumières pourraient vous attendre au cœur de la capitale pour sa 3e édition si elle est maintenue.

A la mi-novembre 2020, dès la période de l'Avent, soit 4 semaines avant Noël, les marchés de Noël, installés dans leurs petits chalets de bois au cœur de nos villes et villages de France, ouvrent normalement leurs portes. En Alsace, à Paris, à Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lille, Grenoble ou Avignon, à vous les illuminations, sapins richement décorés, chants de Noël, carrousels, grandes roues et chalets de bois... Réputés tant pour leur incroyable choix d'objets d'art originaux et de produits de terroir que par l'atmosphère féerique qui y prend place, ces marchés de Noël se distinguent et attirent des visiteurs venus de toute l'Europe. Découvrez-les dans notre diaporama ci-dessous :

Si l'on trouve des marchés de Noël dans un grand nombre de communes en France, ceux qui se prennent place en Alsace sont particulièrement réputés et accueillent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ces marchés historiques, ces places festives et ces lieux hors du temps font vivre la magie de Noël en Alsace. L'un des principaux marchés de Noël d'Alsace est celui de Colmar ou encore celui de Mulhouse. D'autres plus petits méritent également une visite, comme ceux de Kaysersberg (programme détaillé plus bas), Bergheim, Eguisheim ou celui d'Ottmarsheim. Le marché de Noël de Strasbourg est évidemment l'un des plus appréciés de tous.

Marché de Noël à Colmar

Le marché de Noël de Colmar est le deuxième plus grand marché de Noël de France après le marché de Noël de Strasbourg. Du 20 novembre à 10 heures au 30 décembre 2020 à 19 heures, venez profiter de la magie de Noël dans cette ville d'art et d'histoire qui sent bon l'orange et la cannelle. A la tombée de la nuit, un cheminement de lumière vous guide vers les 5 marchés de Noël, soulignant l'incroyable architecture de la ville, allant du Moyen-âge au XIXe siècle. Découvrez les 5 marchés de Noël féeriques de la ville de Colmar :

Marché de la Place des Dominicains , une soixantaine de maisonnettes en bois vous attendent devant l'Eglise des Dominicains du 14e siècle, dont les vitraux sont illuminés à la nuit tombée.

, une soixantaine de maisonnettes en bois vous attendent devant l'Eglise des Dominicains du 14e siècle, dont les vitraux sont illuminés à la nuit tombée. Marché de la Place de l'Ancienne Douane , une cinquantaine de maisons de bois sont disposées autour de la fontaine Schwendi. La nuit tombée, le Koïfhus, imposant bâtiment de l'Ancienne Douane, s'habille de lumières.

, une cinquantaine de maisons de bois sont disposées autour de la fontaine Schwendi. La nuit tombée, le Koïfhus, imposant bâtiment de l'Ancienne Douane, s'habille de lumières. Marché de la Place Jeanne d'Arc où l'on trouve de traditionnelles demeures à colombages, les produits du terroir sont à l'honneur : foie gras, charcuteries, vins, eaux-de-vie et biscuits.

où l'on trouve de traditionnelles demeures à colombages, les produits du terroir sont à l'honneur : foie gras, charcuteries, vins, eaux-de-vie et biscuits. Marché intérieur d'artisanat d'art du Koïfhus , au 29 Grand' rue, présente les créations d'une vingtaine d'artisans locaux : céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers etc. Au premier étage, venez admirer des installations du Musée du Jouet, dont celle d'un train électrique grand format.

, au 29 Grand' rue, présente les créations d'une vingtaine d'artisans locaux : céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers etc. Au premier étage, venez admirer des installations du Musée du Jouet, dont celle d'un train électrique grand format. Marché des Enfants de la Petite Venise, Place des 6 Montagnes Noires, est un véritable paradis pour enfants. Venez admirer la crèche mécanique, boire un jus de pommes chaud, et faites parader vos enfants sur les chevaux du manège et amenez-les poster leur courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël.

Ouverture du lundi au jeudi de 10h à 19h, les vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h, le 24 décembre de 10h à 17h et le 25 décembre de 14h à 19h. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Colmar.

Marché de Noël de Mulhouse

Mulhouse est la deuxième ville d'Alsace après Strasbourg. Le Marché de Noël de Mulhouse a un caractère tout à fait unique avec son tissu de Noël créé pour décorer les façades et les rues de la ville. Du 24 novembre au 27 décembre 2020, Les Etofféeries de Noël, tel est le nom du marché, présente un large choix de produits artisanaux et gastronomiques (jouets en bois et textiles d'Alsace, santons et émaux du sud de la France, pain d'épices, miel, foie gras, chocolats suisses) répartis sur plus de 90 chalets de bois sur la Place de la Réunion et autour du Temple de Saint-Etienne. Et n'oubliez pas de prendre de la hauteur avec la Grande Roue qui vous permettra d'admirer les rues scintillantes de lumières.

Ouverture du dimanche au jeudi de 10h à 20h, les vendredis et samedis de 10h à 21h, mardi 24 décembre de 10h à 18h, fermé mercredi 25 décembre, jeudi 26 décembre de 12h à 20h, vendredi 27 décembre fermeture à 21h et dimanche 29 décembre fermeture à 17h. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Mulhouse.

Marché de Noël à Kaysersberg

Du vendredi 27 novembre au dimanche 20 décembre 2020, les vendredis, samedis, et dimanches, de 10h à 20h, Kaysersberg, élu village préféré des français en 2017, propose un marché de Noël authentique, derrière l'église Sainte-Croix et dans la cour de l'Arsenal, avec de l'artisanat de qualité. Les décorations sont élégantes et scintillantes tout autour de ses remparts, de son château et de ses maisons à colombages. Ne manquez pas l'atelier du souffleur de verre et les secrets de fabrication des couronnes de l'Avent à la boutique Brindille et pom de pin.

Ouverture les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 20h. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Kaysersberg.

Le marché de Noël de Lyon, en zone d'alerte maximale, devait se tenir du 27 novembre au 24 décembre 2020 et accueillir près de 120 chalets sur la Place Carnot dans le 2e arrondissement. En raison de la crise du coronavirus, le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, organisateur de l'évènement, a annoncé son annulation en raison de la dégradation de la situation sanitaire. Consulter le site du marché de Noël de Lyon.

Les Allées de Tourny devaient accueillir la 26e édition du marché de Noël de Bordeaux. L'association de commerçants de la Ronde des quartiers, organisatrice de l'événement chaque année, a reporté l'édition à 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Consulter le site du marché de Noël de Bordeaux.

Du 15 novembre 2020 au 3 janvier 2021, devrait se tenir, à condition que la crise sanitaire du coronavirus s'améliore, le marché de Noël de Marseille sur sur le Vieux Port, quai de la Faternité. Au programmes, des artisans, des créateurs, des commerçants, proposent des décorations, des céramiques, des savons, des jouets en bois, des tissus, des peintures, des chocolats... Et n'oubliez pas non plus de faire un tour à la célèbre Foire aux Santons de Marseille, place Charles de Gaulle, jusqu'au 5 janvier 2021.

En fonction de la situation sanitaire du Covid-19 et de son évolution, le marché de Noël de Toulouse pourrait accueillir ses nombreux chalets d'un blanc immaculé sur la Place du Capitole du 27 novembre au 27 décembre 2020 tous les jours de 10h30 à 20h30 et en nocturnes jusqu'à 22h les vendredis et samedis. Décoration, bijoux, pièces uniques de créateurs, jeux et jouets, habillement, mais aussi délices de Noël raviront un large public. Quatre chalets sont spécialement dédiés à l'artisanat, avec des créations également dans l'air du temps. Le marché sera évidemment soumis à la jauge maximale de 1 000 personnes présentes simultanément. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Toulouse.

Le Village de Noël de Lille, qui se déroule sur la Place Rihour chaque année, est annulé en raison de la crise sanitaire actuelle. "Malgré les efforts déployés par nos équipes et notre collaboration avec la Ville de Lille et M. Le Préfet, aucun scénario ou solution logistique ne permettra de garantir la sécurité de chacune et de chacun. Nous vous attendons donc l'année prochaine, pour une édition 2021 pleine de magie, de convivialité et de surprises" ont annoncé les organisateurs sur le site de l'événement. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Lille.

"Du fait de la situation sanitaire et des incertitudes pesant sur les semaines et mois qui viennent", la mairie de Grenoble a annulé le marché de Noël qui devait avoir lieu du 20 novembre au 24 décembre 2020, avec quatre marchés de Noël sur les places Victor Hugo, Félix Poulat, Grenette et Square Docteur-Martin, pour un total de 100 chalets... Pendant toute la durée des marchés de Noël de Grenoble, commerçants, animations pour enfants et concerts devaient rythmer la vie de la ville. Consulter le site de l'office du tourisme de Grenoble.

Non reconduit depuis 4 ans, le marché de Noël d'Avignon a réouvert ses portes depuis un an dans le centre-ville de la cité des Papes, sur l'avenue de Lattre-de-Tassigny. Au programme des 25 cabanes accolées à la cité administrative, des santons pour la crèche, des spécialités gastronomiques, des arbres de Noël, des jouets, des bijoux et des produits régionaux "pour faire rêver les enfants", avait confié le président de la fédération des commerçants d'Avignon à France Bleu lors de sa réouverture. Des animations telles que des parades et des jeux sont organisées pour les enfants. Reste à savoir si l'édition 2020 est maintenue, et à quelles dates. Consulter le site du guide Vaucluse-Provence.

