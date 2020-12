Marché de Noël 2020 : un village de Noël s'installe à Paris

MARCHE DE NOEL - Dès ce vendredi 11 décembre 2020, un village de Noël s'invite sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Si les marchés des Tuileries ou des Halles sont annulés, d'autres petits marchés de Noël résistent au Covid à Paris.

[Mise à jour le 7 décembre 2020 à 10h14] La Défense, Avignon, Marseille, Strasbourg, Colmar, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Amiens, Lille, Grenoble, Reims, Arras, Metz... Si toutes les grandes villes ont annulé leur marché de Noël en raison de la crise sanitaire du coronavirus (excepté la ville de Perpignan - voir plus bas), de plus petits marchés résistent dans le cœur de Paris.

Sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, à La REcyclerie du boulevard Ornano ou dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, ces marchés de Noël de la capitale sont l'occasion de faire des emplettes pour les préparatifs de Noël, de trouver des cadeaux originaux et de quoi décorer son sapin de Noël. Vins chauds, produits du terroir et fabrications artisanales, objets de décoration et friandises vous attendent dans des petits chalets en bois. Tour d'horizon des marchés maintenus ou annulés dans les grandes villes de France :

Avec la crise du coronavirus, seuls quelques petits chalets de bois colorés et lumineux s'emparent de la capitale, comme ceux du village de Noël de l'Hôtel de Ville, avec au programme vin chaud et gourmandises, ainsi que des produits artisanaux du label Fabriqué à Paris. Des manèges gratuits pour les enfants et une forêt scintillante de sapins viennent s'ajouter à la féerie.

D'habitude, pas moins de 25 marchés de Noël s'installent dans la capitale dès la fin du mois de novembre... Mais cette année si particulière en raison de la crise sanitaire, les immanquables marchés de Noël des Tuileries, des Halles et de la Défense ont annulé leur présence, tout comme le marché de Noël alsacien de la Gare de l'Est. Voici les adresses de plus petits marchés de Noël qui sont maintenus au cœur de la capitale :

Village de Noël de l'Hôtel de Ville : du 11 décembre 2020 au 3 janvier 2021, de 11h à 21h, sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, 4e arrondissement.

: du 11 décembre 2020 au 3 janvier 2021, de 11h à 21h, sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, 4e arrondissement. Noël japonais de la REcyclerie : les samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020, de 11h à 19h, au 83 boulevard Ornano, 18e arrondissement.

: les samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020, de 11h à 19h, au 83 boulevard Ornano, 18e arrondissement. Expo-vente Idées Japon : du mardi 1er décembre au dimanche 20 décembre 2020, sauf les lundis, de 11h à 19h, à Maison Wa, 8 bis rue Villedo, 1er arrondissement.

: du mardi 1er décembre au dimanche 20 décembre 2020, sauf les lundis, de 11h à 19h, à Maison Wa, 8 bis rue Villedo, 1er arrondissement. Arijana : marché de Noël : les samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020, de 11h à 19h, à la Recyclerie, 83 boulevard Ornano, 18e arrondissement.

: les samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020, de 11h à 19h, à la Recyclerie, 83 boulevard Ornano, 18e arrondissement. Grande vente de Noël au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque : le samedi 19 de 10h à 18h et le dimanche 20 décembre 2020 de 10h à 16h, au Parc Floral de Paris, route de la Pyramide, 12e arrondissement.

: le samedi 19 de 10h à 18h et le dimanche 20 décembre 2020 de 10h à 16h, au Parc Floral de Paris, route de la Pyramide, 12e arrondissement. Village du Père Noël de Saint-Germain-des-Prés : du 10 décembre 2020 au 3 janvier 2021, à Église Saint-Germain-des-Prés, 3 place Saint-Germain-des-Prés, 6e arrondissement. (sous réserve)

Marché de Noël des Halles 2020 annulé

Dernier né à Paris, le marché de Noël de La Canopée des Halles dans le 1er arrondissement, n'ouvrira finalement pas pour sa 3e édition...

Marché de Noël des Tuileries 2020 annulé

Autrefois situé sur les Champs-Elysées, le marché de Noël du forain Marcel Campion "La Magie de Noël aux Tuileries", devait prendre place, pour la 3e année consécutive, au sein du Jardin des Tuileries. Cette troisième édition baptisée "La magie de Noël" est malheureusement annulée en raison de l'épidémie de Covid-19, selon l'association Le Monde Festif. Rendez-vous en 2021 "pour une meilleure année", a-t-elle annoncé dans un communiqué de presse.

Marché de Noël de La Défense 2020 annulé

Le Marché de Noël de la Défense ne fera pas son retour pour sa 26ème édition en 2020. Plus grand marché de Noël d'Île-de-France sur une surface de 13 000 m², mais un peu plus excentré dans le 92, le marché de Noël sur l'Esplanade de La Défense se défend en temps normal plutôt bien, avec ses 350 exposants sur une dizaine de chalets. Le "grand village de Noël de la Défense", telle est son appellation, aurait été l'endroit idéal pour dénicher un cadeau pour les fêtes.

© Marche de Noël Paris La Défense

Le marché de Noël de la ville de Perpignan est bien le seul marché maintenu du département des Pyrénées-Orientales et de toutes les grandes villes françaises. Situé le long du quai Vauban et ouvert jusqu'au 3 janvier 2021, il propose des créations artisanales, des idées de cadeaux, des gourmandises salées et sucrées, le tout dans un cadre féerique, avec la grande roue à ses côtés.

"Nous avons maintenu le marché de Noël", avait confié le maire Louis Aliot à L'Indépendant, "ce doit être certainement le seul du département, voire de la région qui est installé pour le public. Nous voulions qu'une animation soit présente pour les fêtes dans la ville malgré toutes les contraintes inhérentes à la pandémie." Ouverture de 10h30 à 20h, le vendredi et samedi jusqu'à 21 heures. Renseignements au 04 68 66 30 30.

Le marché de Noël de Marseille sur le Vieux Port, quai de la Fraternité, et la célèbre Foire aux Santons de Marseille, place Charles de Gaulle, sont annulés cette année 2020. La Ville de Marseille précise qu'une "réflexion est néanmoins en cours pour le maintien de ces événements dans le strict respect des règles sanitaires et dispositions sécuritaires en vigueur et sous réserve des décisions prises prochainement par le gouvernement et la préfecture ".

La traditionnelle Foire aux Santons de Marseille. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Non reconduit depuis 4 ans, le marché de Noël d'Avignon avait rouvert ses portes depuis un an dans le centre-ville de la cité des Papes, cours Jean Jaurès. Mais la Fédération des commerçants a annulé le marché cette année 2020 en raison des contraintes extrêmement nombreuses. La mairie maintiendra en revanche des animations pour les fêtes de fin d'année.

Le marché de Noël de Lyon, en zone d'alerte maximale, devait se tenir du 27 novembre au 24 décembre 2020 et accueillir près de 120 chalets sur la Place Carnot dans le 2e arrondissement. En raison de la crise du coronavirus, le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, organisateur de l'évènement, a annoncé son annulation en raison de la dégradation de la situation sanitaire. Consulter le site du marché de Noël de Lyon.

Les Allées de Tourny devaient accueillir la 26e édition du marché de Noël de Bordeaux. L'association de commerçants de la Ronde des quartiers, organisatrice de l'événement chaque année, a reporté l'édition à 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Consulter le site du marché de Noël de Bordeaux.

Le marché de Noël de Toulouse, qui accueille habituellement ses nombreux chalets d'un blanc immaculé sur la Place du Capitole, est annulé cette année 2020. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Toulouse.

Le Village de Noël de Lille, qui se déroule sur la Place Rihour chaque année, est annulé en raison de la crise sanitaire actuelle. "Malgré les efforts déployés par nos équipes et notre collaboration avec la Ville de Lille et M. Le Préfet, aucun scénario ou solution logistique ne permettra de garantir la sécurité de chacune et de chacun. Nous vous attendons donc l'année prochaine, pour une édition 2021 pleine de magie, de convivialité et de surprises" ont annoncé les organisateurs sur le site de l'événement. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Lille.

"Du fait de la situation sanitaire et des incertitudes pesant sur les semaines et mois qui viennent", la mairie de Grenoble a annulé le marché de Noël qui devait avoir lieu du 20 novembre au 24 décembre 2020, avec quatre marchés de Noël sur les places Victor Hugo, Félix Poulat, Grenette et Square Docteur-Martin, pour un total de 100 chalets... Pendant toute la durée des marchés de Noël de Grenoble, commerçants, animations pour enfants et concerts devaient rythmer la vie de la ville. Consulter le site de l'office du tourisme de Grenoble.

Si l'on trouve des marchés de Noël dans un grand nombre de communes en France, ceux qui se prennent place en Alsace sont particulièrement réputés et accueillent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ces marchés historiques, ces places festives et ces lieux hors du temps font vivre la magie de Noël en Alsace. Malheureusement, la crise sanitaire du Covid-19 a eu raison des principaux marchés de Noël d'Alsace, que ce soit Colmar ou encore celui de Mulhouse. Le marché de Noël de Strasbourg, l'un des plus appréciés de tous, est lui aussi annulé cette année 2020 en raison de la crise sanitaire, même s'il n'exclut pas de maintenir une partie des animations. Les plus petits marchés d'Alsace qui méritent une visite, comme ceux de Kaysersberg, Riquewihr, Eguisheim ou celui d'Ottmarsheim, sont annulés aussi...

Marché de Noël à Colmar annulé

Le marché de Noël de Colmar, deuxième plus grand marché de Noël de France après le marché de Noël de Strasbourg, est annulé cette année 2020 : "C'est le cœur lourd que nous vous confirmons que les Marchés de Noël de Colmar et de Turckheim ne seront pas maintenus cette année. Mais l'Esprit de Noël soufflera sur nous, car Noël restera toujours Alsacien ! Dès que possible, tous nos artisans, commerçants, restaurateurs, hôteliers seront là pour vous faire vivre ces fêtes de fin d'année", ont annoncé les organisateurs sur le site internet officiel du marché.

Marché de Noël de Mulhouse annulé

Mulhouse est la deuxième ville d'Alsace après Strasbourg. Le Marché de Noël de Mulhouse a un caractère tout à fait unique avec son tissu de Noël créé pour décorer les façades et les rues de la ville. Les Etofféeries de Noël, tel est le nom du marché, "est annulé, mais l'esprit de Noël sera cependant toujours présent avec décorations, illuminations dans la ville et étoffe de Noël 2020".

Marché de Noël à Kaysersberg annulé

Kaysersberg, élu village préféré des français en 2017, propose un marché de Noël authentique, derrière l'église Sainte-Croix et dans la cour de l'Arsenal, avec de l'artisanat de qualité. Malheureusement, "au vu de l'évolution du contexte sanitaire et des annonces d'Emmanuel Macron, les municipalités de Kaysersberg Vignoble, Colmar, Riquewihr, Eguisheim et Mulhouse se sont longuement concertées et sont au regret de vous annoncer que leurs traditionnels marchés de Noël n'auront pas lieu en 2020".

De Béthune à Montbéliard en passant par Amiens ou Metz, découvrez une liste non exhaustive des autres marchés de Noël annulés en raison de la crise sanitaire du coronavirus :

Marché de Noël de Reims annulé suite au placement de la Marne en zone d'alerte maximale sous couvre-feu.

suite au placement de la Marne en zone d'alerte maximale sous couvre-feu. Marché de Noël d'Arras annulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Marché de Noël d'Amiens annulé à cause de la rapide dégradation de la situation sanitaire après de longues discussions entre la mairie d'Amiens et les commerçants du centre-ville.

à cause de la rapide dégradation de la situation sanitaire après de longues discussions entre la mairie d'Amiens et les commerçants du centre-ville. Marché de Noël de Béthune annulé mais des animations de Noël demeurent dans tous les quartiers.

mais des animations de Noël demeurent dans tous les quartiers. Marché de Noël de Montbéliard annulé mais les illuminations, renforcées par des décors, s'allument dès le 28 novembre.

mais les illuminations, renforcées par des décors, s'allument dès le 28 novembre. Marché de Noël de Metz annulé mais maintien possible des animations à l'issue du confinement, notamment la déambulation dans le Sentier des lanternes et le festival Constellations de Metz.

A la mi-novembre, dès la période de l'Avent, soit 4 semaines avant Noël, les marchés de Noël, installés dans leurs petits chalets de bois au cœur de nos villes et villages de France, ouvrent normalement leurs portes. En Alsace, à Paris, à Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lille, Grenoble ou Avignon, à vous les illuminations, sapins richement décorés, chants de Noël, carrousels, grandes roues et chalets de bois... Réputés tant pour leur incroyable choix d'objets d'art originaux et de produits de terroir que par l'atmosphère féerique qui y prend place, ces marchés de Noël se distinguent et attirent des visiteurs venus de toute l'Europe. Découvrez-les dans notre diaporama ci-dessous :