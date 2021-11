"Eclipse de Lune 2021 : heure et observation ce vendredi 19"

ECLIPSE DE LUNE - L'éclipse lunaire partielle la plus longue du 21e siècle se produit ce vendredi 19 novembre 2021 au matin. A quelle heure ? Comment peut-on observer le phénomène en France ?

[Mis à jour le 18 novembre 2021 à 18h08] La prochaine éclipse de Lune se produit ce vendredi 19 novembre au matin, de manière partielle, c'est-à-dire quand la Lune passe en partie dans l'ombre de la Terre. Mais elle ne sera pas visible depuis la France. Seules l'Europe du Nord, l'Asie et le continent américain pourront observer le phénomène astronomique dans sa totalité. Les Français pourront cependant suivre le phénomène en direct, à cette adresse Youtube du site Time and Date. L'Agence spatiale européenne (ESA) devrait diffuser également l'événement en direct sur sa web TV.

Cette éclipse de Lune du 19 novembre a la particularité d'être la plus longue du 21e siècle, avec une durée estimée à 6 heures et 2 minutes, entre sa phase d'entrée et de sortie de la pénombre de la Terre. La phase partielle de l'éclipse est estimée à 3 heures et 28 minutes, selon les données de l'IMCCE.

Ce vendredi 19 novembre 2021, l'éclipse débutera dans la pénombre à 7h02 (heure de Paris) et 6h02 UTC. Le pic de l'éclipse est attendu pour 10h02 (heure française). L'éclipse sortira de sa phase pénombrale à 13h03.

L'éclipse de Lune partielle est un phénomène qui se produit lorsque la Terre se déplace entre la Lune et le Soleil sans que ces trois astres soient complètement alignés. Retrouvez les plus belles photos de la dernière éclipse de Lune visible partiellement en France, suivies des plus belles photos d'éclipse dans le monde entier :

Il est important de souligner que le phénomène astronomique de l'éclipse de Lune n'est possible que lorsque la Lune est pleine. Une éclipse de Lune ne peut avoir lieu que lorsque la Lune se trouve à l' opposé du Soleil par rapport à la Terre et qu'elle se trouve donc en phase de pleine Lune.

La prochaine éclipse totale de Lune visible en France ne se produira pas avant le 16 mai 2022. Du côté des étoiles, il ne faudra absolument pas manquer cet été les Perseïdes et leur pluie d'étoiles filantes pendant la désormais célèbre Nuit des étoiles.

Ce phénomène ne survient que lors des éclipses totales. A mesure que la Lune s'avance dans l'ombre de la Terre, la Lune prend une teinte rouge, ce que l'on appelle phénomène de Lune de sang. "Les rayons de plus grande longueur d'onde (le rouge) continuent d'atteindre la Lune et lui donnent une teinte cuivrée. C'est ce même phénomène qui donne sa couleur aux couchers du soleil", explique France 3 Région. La couleur rouge de la Lune varie en fonction des conditions atmosphériques, allant de l'orangé au rouge vif.

Si le ciel est dégagé, il n'y a pas de problème pour observer une éclipse de Lune à l'oeil nu, sans aucun danger (contrairement à l'éclipse solaire) et sans équipement particulier. Nous vous conseillons de vous placer en direction de l'horizon dégagé. Comme pour la Super Lune, au cas où vous vous trouvez dans une zone où les nuages voilent sa visibilité, vous pouvez vous armer de votre télescope, de vos jumelles ou d'une paire de lunettes astronomiques pour observer encore mieux l'éclipse lunaire.

Pour ceux qui souhaitent immortaliser le phénomène, vous pouvez aussi bien vous munir d'un objectif standard de 50 mm comme d'objectifs à plus longue focale (entre 200 mm et 2 700 mm sur capteur full frame). L'important étant de pouvoir disposer d'un trépied pour éviter le flou de bougé. L'usage d'un téléobjectif est évidemment idéal afin que la lune rentre entièrement dans le cadre, mais pour les photographes munis d'une petite focale, vous pourrez réaliser un filé d'éclipse (surimpressions successives des différentes phases de l'éclipse sur la même photographie). Etant donné la faible luminosité durant l'éclipse de lune, réglez votre appareil avec une sensibilité de moyenne à élevée en fonction de la phase de l'éclipse, ainsi qu'une grande ouverture.