"Mars : comment observer la planète rouge au plus près de la Terre ?"

MARS - La planète rouge est actuellement visible à l'œil nu dans le ciel nocturne depuis la France et dans le monde entier, en raison de son rapprochement et de son alignement avec la planète Terre. Les chanceux munis d'un télescope peuvent observer les détails de sa surface.

[Mis à jour le 9 octobre 2020 à 22h18] Jusqu'au 28 octobre 2020, la planète Mars est particulièrement brillante dans la nuit. Cela fait 15 ans que la planète Mars ne s'était pas approchée de si près de la Terre et ce phénomène ne se reproduira pas avant 2035. Le 6 octobre dernier, au pic de son observation, "seulement" 62,5 millions de kilomètres nous séparaient de la planète rouge. Son éclat est tel qu'on peut l'observer très facilement à l'œil nu.

Mars devient ainsi la deuxième planète la plus brillante dans le ciel, et vole sa place à Jupiter, pour se placer juste après Vénus, bien plus proche de la Terre. Cela s'explique par un phénomène qui s'appelle opposition, et qui a lieu tous les 26 mois. Cette période d'"opposition" de la planète Mars a commencé depuis la fin septembre et se concrétisera mardi 13 octobre 2020. Mais que signifie cette opposition ? A quelle heure peut-on observer Mars ? Et où est située la planète dans le ciel ?

Du fait de sa proximité avec la Terre, la planète Mars est actuellement le troisième objet le plus brillant du ciel nocturne, après la Lune et Vénus. Elle peut être perceptible à l'œil nu, sans matériel optique, dès le coucher du soleil, à condition qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse là où vous vous trouvez. Mars a l'apparence d'une étoile à la teinte rouge-orangé dans le ciel, car sa surface est recouverte par une couche de poussière rougeâtre. Vous pourrez la trouver facilement, compte tenu de sa brillance, dans la constellation des Poissons.

Pour vous aider à la repérer dans le ciel, aidez-vous cette carte du ciel en ligne. La planète Mars atteint son point le plus élevé au beau milieu de la nuit. Pour avoir un aperçu des détails de sa surface, sachant que la planète Mars est deux fois plus petite que la Terre, il est indispensable d'être muni d'un télescope (au moins 115 à 130 mm avec grossissement fort) ou d'une lunette astronomique. Des applications proposent des cartes de Mars pour identifier les masses charbonneuses à la surface de la planète.

La planète Mars apparaît dans le ciel de France dès 20 heures 20 (heure française), au-dessus d'un horizon est dégagé, au milieu de la constellation des Poissons, jusqu'à 8 heures du matin (heure française). Si la planète rouge se trouve très exactement à son périgée à 16h18, heure française, elle n'est évidemment pas visible dans le ciel depuis la France à ce moment-là.

L'opposition, qui aura lieu le 13 octobre 2020, se produit quand la planète Mars est alignée avec la Terre et le Soleil. Elle a lieu tous les 26 mois. La distance Terre-Mars varie de 56 millions de kilomètres à 400 millions de kilomètres quand Mars et la Terre se trouvent de part et d'autre du Soleil sur leur orbite ! Mais 56 millions de kilomètres c'est quand même 140 fois la Terre à la Lune. Si la Terre était réduite à une bille de 2 centimètres de diamètre, Mars, d'un diamètre de 1 centimètre, se trouverait alors à 100 mètres ! Vu les difficultés et les distances, autant choisir le chemin le plus court, moins coûteux en énergie pour partir à la conquête de Mars...

Ces périodes d'"opposition", de trois semaines environ, sont appelées "fenêtres" de lancement chez les astronautes. La durée entre deux "fenêtres" de lancement est de 26 mois. Pas question donc de rater le départ pour la planète Mars sous peine de devoir patienter encore plus de deux ans.

Tous les 26 mois, Mars se trouve à 56 millions de kilomètres de la Terre. On parle d'opposition. Mieux vaut donc attendre une telle période pour s'élancer dans l'espace. Le voyage en sera moins long et moins couteux en énergie. © Linternaute.com

Trois missions sont parties à destination de la planète Mars cette année 2020. Le 30 juillet 2020, l’agence américaine de la NASA a envoyé sur Mars la mission "Mars 2020", un rover, Perseverance, équipé d'instruments différents à la recherche de signes de vie ancienne et microscopique sur la planète rouge : 23 caméras, lasers, deux "oreilles", mini-réacteur nucléaire, bras articulé, foreuse et même un drone hélicoptère ! La mission "Mars 2020" a pour but de "comprendre le contexte géologique et chimique à la surface de Mars et aussi collecter des échantillons dans le but de pouvoir un jour les rapporter sur Terre", a résumé à l’AFP Matt Wallace, responsable adjoint de la mission Mars 2020. L'astromobile devrait atterrir aux alentours du 18 février 2021 dans le cratère Jezero de Mars.

Les deux autres missions spatiales parties cet été 2020 en direction de Mars sont la mission Hope des Émirats Arabes Unis, dans le but d'étudier l'atmosphère et le climat sur Mars, et la mission Tianwen-1, toute première de la Chine en direction de Mars, qui a pour but de sonder aussi le cratère Jezero à la recherche de traces de vie.

Les conditions de vie sur Mars sont particulièrement hostiles à la vie telle que nous la connaissons. L'atmosphère est composée principalement de dioxyde de carbone (95,32%), de diazote (2,7%) et d'argon (1,6%). Mais l'oxygène y figure en quantité minime : 0,13%.

Contrairement à la Terre, Mars n'est pas protégée des rayons UV par une couche d'ozone : elle est donc largement exposée aux radiations mortelles du soleil. La pression n'est que de 6 hPa, soit 150 fois moins que celle de la Terre.

La température moyenne de Mars est de -53°C, mais les écarts peuvent atteindre plus de 50°C entre le jour et la nuit. Pour couronner le tout, de violentes tempêtes de sable balayent la surface périodiquement, et peuvent modifier le climat de façon importante. Lors d'une tempête observée en juillet 2001, la température de l'atmosphère a bondi de 30°C !

Pourtant, Mars n'a pas toujours été cet enfer glacé. A l'origine, elle devait posséder une atmosphère assez proche de celle de la Terre il y a quatre milliards d'années, composée de gaz légers (hélium et hydrogène). Mais sa faible gravité n'a pas pu les retenir, et les gaz se sont échappés dans l'espace. A peine un milliard d'années après sa formation, il ne restait déjà presque rien de l'atmosphère martienne.

On n'y cherche plus des petits hommes verts, mais les scientifiques continuent de s'interroger sur la présence d'une forme de vie, présente ou passée, sur la planète Mars. Où en sont les recherches ?

Si l'eau douce a un jour coulé à la surface de Mars, elle a en tous cas disparu depuis bien longtemps : au moins 3,8 milliards d'années. Aujourd'hui, l'eau ne peut être qu'enfermée dans le sous-sol, sous trois formes possibles : liée à des minéraux comme l'argile, contenue dans des interstices rocheux, ou dans des poches de glace aux pôles. Sur Terre, la vie est d'abord apparue dans l'eau : c'est pourquoi la question de la présence, ou non, d'eau sur Mars, est fondamentale pour les exobiologistes.

La Nasa a annoncé en septembre 2015 avoir découvert la présence d'eau liquide sur Mars, mais non potable, gorgée de sels appelés perchlorates, apparaissant l'été et disparaissant l'hiver. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là : ce mois de septembre 2020, des scientifiques italiens ont découvert l'existence de trois lacs au bord du pôle sud de Mars, grâce à la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne (ESA). La découverte de ces chercheurs de l'Université Roma Tre en Italie, complète celle de 2018, où un premier réservoir souterrain avait été découvert par ce programme MARSIS. Ce sont pas moins de quatre lacs d'eau souterrains qui occupent Mars.

"S'il n'est pas possible pour l'eau de rester stable à la surface aujourd'hui, le nouveau résultat ouvre la possibilité qu'un système entier d'anciens lacs puisse exister sous terre, peut-être des millions, voire des milliards d'années", a expliqué l'ESA dans un communiqué sur l'étude. Bien que difficiles d'accès, ces lacs souterrains seraient "des emplacements idéaux pour rechercher des preuves de vie sur Mars" selon l'agence spatiale.