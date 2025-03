Entre bouleversements et opportunités, la pleine Lune du 14 mars pourrait transformer vos vies

La pleine Lune de sang de ce vendredi 14 mars s'annonce comme un évènement cosmique majeur de l'année. Certains signes astrologiques ressentiront intensément les énergies de la Lune.

Ce vendredi 14 mars à 7h54 aura lieu la pleine Lune du mois de mars 2025 dans le signe de la Vierge. Son surnom de "pleine Lune du ver" fait référence aux déjections de vers de terre que l'on observe lorsque le sol dégèle. Accompagné d'une éclipse de Lune, cet évènement cosmique apporte son lot d'émotions et de bouleversements. Certains signes y verront l'occasion d'améliorer leur situation professionnelle et leurs finances tandis que d'autres pourraient surfer sur une vague de bonnes énergies. On vous révèle tout de suite à quelle catégorie appartient votre signe !

Au cœur des énergies de cette pleine Lune, on retrouve les signes de Terre pour qui cette période est "le moment de revoir ses routines de travail ou d'organisation financière", d'après l'astrologue Isabelle Elvira du magazine Femme Actuelle. C'est l'heure du bilan chez le Bélier qui s'interrogera sur ses envies et ses relations. S'il fait le point sur ses ambitions professionnelles, sa carrière s'en portera mieux. De son côté, le Capricorne devra tout miser sur l'honnêteté lors de cette pleine Lune qui vient faire le ménage dans sa vie professionnelle. Sur le plan sentimental, une lunaison mouvementée s'annonce, il n'hésitera pas à provoquer des changements salvateurs. Enfin, la Vierge, star de cette pleine Lune, pourrait bénéficier d'une période douce. Retours positifs au travail, confiance en soi, c'est le moment de valoriser ses compétences !

Une pleine Lune de sang s'apprête à bouleverser l'existence de plusieurs signes en ce 14 mars 2025 © Hasan Pixel - stock.adobe.com

Deux autres signes devraient être particulièrement touchés par les énergies de cette pleine Lune. Signe émotif par excellence, le Poisson pourrait se laisser submerger par cette lunaison. "Attention à la dispersion, essayez de vous recentrer sur des priorités concrètes" met en garde Isabelle Elvira. Par ailleurs, le Lion ne sera pas en reste puisqu'il aura l'opportunité de corriger des erreurs de gestion de patrimoine. Il devra être attentif aux possibilités qui pourraient le faire avancer. "Ouvrez votre esprit, et l'univers fera le reste", ajoute l'astrologue.

Cette pleine Lune du ver doublée d'une éclipse de Lune s'annonce intense pour la majorité des signes. Taureau, Gémeaux, Cancer, Balance, Scorpion, Sagittaire et Verseau, accrochez-vous ! "Les éclipses de Lune sont particulièrement sensibles, et c'est pourquoi il faudra faire preuve de patience envers nous-mêmes et les autres", rappelle Natasha Merani. Attendez-vous à vous confronter à des situations inattendues et fortes en émotions !