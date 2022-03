Nouvelle lune 2022 : en avril, quels effets sur votre signe astrologique ?

NOUVELLE LUNE. Vendredi 1er avril 2022, Béliers, Cancers, Balances et Capricornes devraient être les signes les plus avantagés par ce phénomène astronomique. On vous dit tout sur ses effets.

[Mis à jour le 30 mars 2022 à 13h05] La nouvelle lune, ce moment où l'astre devient invisible dans le ciel, se produira vendredi 1er avril 2022 à 8h24 sous la constellation du Bélier, le premier signe du zodiaque, associé à l'élément du Feu et à la planète Mars. Si le phénomène astronomique est synonyme de nouveau cycle lunaire, la nouvelle lune revêt une signification spirituelle en astrologie.

Synonyme de nouveau départ, la nouvelle lune du 1er avril 2022 devrait insuffler pour les signes du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne, impulsion, courage et énergie. Le moment idéal pour ces quatre signes astrologiques, de s'engager sur une nouvelle route ou de multiplier les défis.

Durant son cycle de 29 jours et 12 heures environ, la lune traverse la roue du zodiaque, du Bélier au Poissons. Tous les deux jours, la lune change de constellation et insufflerait une énergie différente selon la phase du cycle dans lequel elle se trouve. En phase de nouvelle lune, selon les astrologues, l'énergie est renouvelée et diffère selon qu'elle se trouve dans un signe de Feu, d'Air, de Terre ou d'Eau.

Sous le signe du Bélier, signe de Feu connu pour son impulsivité, c'est le bon moment pour initier les changements. Cette nouvelle lune serait donc naturellement un signe de nouveau départ pour les Béliers, selon les astrologues, avec un besoin de dépaysement accru. A l'inverse, cette nouvelle lune du 1er avril 2022 peut induire peurs et blocages à d'autres signes astrologiques. Selon les astrologues de Cosmopolitan, elle devrait puiser beaucoup d'énergie aux natifs du Cancer. Les astrologues leur conseillent de lever le pied, tandis qu'ils débordaient jusqu'à présent d'énergie. Les natifs de la Balance pourront également faire face à des obstacles pendant que les Capricornes, un peu soupe-au-lait, pourraient être particulièrement sous tension.

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la Lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont ces effets de la pleine lune sur notre organisme et notre humeur ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets de la pleine lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

Vendredi 1er avril à 8 heures 24 minutes et 25 secondes précisément se produira la prochaine nouvelle lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Si la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, elle aurait également des effets sur notre sommeil, selon les scientifiques. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de la Sahlgrenska Academy de l'Université de Göteborg en Suède entre janvier 2007 et novembre 2009 a relevé "un allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes" durant la phase de la nouvelle lune. A contrario, durant la phase de la pleine lune, l'étude a observé "une diminution du temps de sommeil de 25 minutes", rapporte la revue Sciences et Avenir,

La nouvelle lune a une influence également sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes syzygie, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune) dans le même axe avec la terre.

La nouvelle lune, l'une des quatre phases de la lune en fonction de son positionnement face au soleil, se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Ainsi, sa face visible depuis la terre n'est pas du tout illuminée par le soleil. Elle est alors difficilement observable à l'oeil nu mais est une phase intéressante à l'observation astronomique, car la lumière de la lune nuit à l'observation du ciel. Le retour à cette même phase de la lune (période synodique qui correspond à la durée entre deux phases identiques consécutives de la Lune) se produit environ tous les 29 jours et 12 heures.

La prochaine nouvelle lune a lieu le vendredi 1er avril. Voici en détail les dates et heures des prochaines nouvelles lunes en 2022 :