Conjonction Vénus-Neptune : comment observer ce rapprochement céleste ?

CONJONCTON VENUS-NEPTUNE. Les planètes Vénus et Neptune se rencontrent dans le ciel nocturne jusqu'au 16 février 2023. Voici quelques explications sur le phénomène de conjonction et des conseils pour réussir son observation.

[Mis à jour le 16 février 2023 à 07h00] Jusqu'à ce jeudi 16 février, les amateurs d'astronomie peuvent assister à la conjonction de deux planètes très éloignées du système solaire : Vénus et Neptune. Bien que plusieurs milliards de kilomètres les séparent, observées depuis la Terre, celle que l'on surnomme l'étoile du Berger et la planète gazeuse la plus lointaine du système solaire, apparaissent côte à côte dans le ciel, donnant l'impression d'une rencontre céleste.

Sans être rare, cette conjonction reste un spectacle fascinant si vous aimez l'espace. C'est également le moment d'observer la planète Neptune que l'on a peu l'occasion d'admirer tant elle est discrète dans le ciel. Quel équipement utiliser pour ne rien rater de l'évènement ? Comment repérer la conjonction dans le ciel nocturne ? On vous dit tout sur le ballet céleste qui vous attend !

Quand aura lieu la conjonction Vénus-Neptune ?

Pour admirer la conjonction Vénus-Neptune, rendez-vous à 19h15 (heure de Paris). Cet évènement a donc lieu en début de nuit juste après le coucher du soleil. Le rapprochement entre les deux planètes est visible durant environ une heure après la tombée de la nuit avant que les deux astres disparaissent derrière l'horizon aux alentours de 20h15.

Qu'est-ce que la conjonction Vénus-Neptune ?

La conjonction de deux planètes est un phénomène qui survient quand ces deux astres se rapprochent dans le ciel lorsqu'on les observe depuis un troisième objet, en général la Terre. On a alors l'impression que les deux planètes se trouvent à proximité l'une de l'autre. Mais ce rapprochement n'est que visuel, puisqu'en réalité ces dernières peuvent se trouver à plusieurs milliards de kilomètres l'une de l'autre et apparaître côte à côte dans le ciel.

Ce phénomène se produit relativement fréquemment mais reste spectaculaire puisque c'est l'occasion d'admirer les deux astres simultanément. Les conjonctions peuvent impliquer des planètes mais également d'autres objets célestes comme des astéroïdes, des lunes ou encore des étoiles.

La conjonction concerne deux planètes du système solaire : la brillante Vénus et la géante gazeuse Neptune. Les deux astres sont ainsi visibles très proches l'un de l'autre durant environ une heure dans le ciel du soir.

Quelle est la distance entre Vénus et Neptune ?

Bien que Vénus et Neptune apparaissent côte à côte lors de la conjonction, ces deux planètes sont extrêmement éloignées l'un de l'autre. En effet, malgré les apparences, Vénus et Neptune sont loin d'être voisines dans le système solaire. Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil alors que Neptune est la planète la plus éloignée de notre étoile, à plus de 4,5 milliards de kilomètres de celle-ci. Ainsi, la distance qui sépare réellement les deux planètes est d'environ 4,4 milliards de kilomètres en moyenne.

Pour observer l'évènement, vous aurez besoin de vous munir d'un dispositif optique comme un télescope, une lunette ou encore une simple paire de jumelles. Idéalement, placez-vous dans un endroit dégagé où vous pourrez voir l'horizon car les deux planètes ne s'élèveront pas très haut dans le ciel.

Commencez par repérer la planète Vénus qui se situe dans la constellation du Verseau. Également appelé "étoile du Berger", il s'agit de l'astre le plus brillant du ciel nocturne après la Lune. Vous pouvez vous aider d'une application comme Sky Tonight ou d'une carte du ciel en ligne comme celle du site Stelvision pour l'identifier avec certitude. Une fois que vous avez trouvé Vénus, vous pouvez rechercher Neptune, un astre bleuté qui devrait se trouver à proximité de cette dernière.

Ne tardez pas trop à observer le ciel une fois le soleil couché. Les deux planètes ne restent qu'une heure au-dessus de l'horizon. Préparez donc votre observation pour profiter de l'évènement !