Cette crème solaire vendue chez Lidl n'a pas obtenu la moyenne selon les tests de Que Choisir

Lorsqu'il s'agit de se protéger des rayons du soleil, on recherche souvent un produit efficace qui ne nous coûtera pas une fortune. Et c'est là que la crème solaire FPS 30 de la marque Cien Sun de Lidl entre en jeu.

Avec un prix défiant toute concurrence de seulement 6 € pour un flacon de 250 ml, soit 24 € le litre, la crème solaire FPS 30 de la marque Cien Sun de Lidl est devenue une option attrayante pour de nombreux consommateurs. Mais qu'en pensent réellement les experts ? Selon les tests réalisés par Que Choisir, la crème solaire de Lidl obtient une note globale de seulement 9,4 sur 20. Bien qu'elle présente une protection UV efficace, atteignant le tiers de l'indice UVB, d'autres aspects de ce produit sont à prendre en compte.

Du côté des qualités cosmétiques, la crème solaire de Cien Sun ne laisse pas à désirer. Elle séduit les testeurs avec sa texture agréable et son application facile, offrant ainsi une expérience plaisante aux utilisateurs. De plus, son parfum est apprécié. Cependant, la composition de cette crème présente quelques inconvénients.

En effet, l'étiquette indique la présence de huit allergènes, ce qui peut poser problème pour les personnes sensibles. De plus, la crème solaire contient un filtre solaire problématique, l'octocrylène, qui pourrait se dégrader dans le temps en un composé encore plus nocif, la benzophénone. Cette présence préoccupante a conduit Que Choisir à pénaliser le produit.

En ce qui concerne l'environnement, la crème solaire de Lidl n'obtient qu'une note "médiocre". Elle contient plusieurs filtres UV nocifs pour les organismes aquatiques, ce qui peut avoir un impact négatif sur les écosystèmes marins.

Néanmoins, la crème solaire de Cien Sun gagne quelques points grâce à son emballage minimaliste, sans suremballage, et à son ratio contenant/contenu favorable. Cependant, un point faible est souligné : la quantité restante de produit en fin de flacon est assez importante, 10 % de produit gâché.

Malgré son prix attractif, il est important de prendre en considération les différentes caractéristiques de la crème solaire de Lidl. Bien qu'elle offre une protection UV satisfaisante et des qualités cosmétiques appréciables, sa composition et son impact sur l'environnement en font un produit qui ne conviendra peut-être pas à tous les consommateurs. Ils pourront se tourner vers la crème Garnier Ambre Solaire Ocean Conservancy qui coûte toutefois deux fois plus cher mais reste à un prix "raisonnable" de 12 euros. Celle-ci obtient une bien meilleure note de 14,1/20, notamment pour son bon respect de l'environnement.