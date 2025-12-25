Personne ne sait d'où vient l'eau : cette immense fosse naturelle défie encore la science

Malgré des siècles d'explorations, l'origine de cette source française demeure un mystère total.

Châteaux et forêts hantés, maisons abandonnées, lacs sans fond, rochers mystérieux… La France regorge de lieux plus énigmatiques les uns des autres. Saviez-vous qu'il existe en France un ancien lavoir gigantesque, théâtre d'événements tragiques, dont l'origine de la source demeure toujours inconnue à ce jour ?

Au centre-ville de Tonnerre, petite cité de caractère en Bourgogne, la Fosse Dionne recèle bien des secrets. Ses eaux profondes de couleur turquoise s'écoulent toute l'année à la surface, résultant d'écoulements souterrains dont l'origine n'a jamais été encore percée au grand jour, donnant naissance à de multiples explorations et légendes... "Cet espèce de petit corridor qui ouvre vers un autre monde qu'est la Fosse Dionne, est un lieu magique", s'exclamait en 2021 le spécialiste de la plongée souterraine Pierre-Éric Desseigne à TF1, lui qui avait obtenu en 2018 l'autorisation de plonger dans la fosse pour en trouver l'origine, en vain.

Les premières tentatives d'exploration de la fosse remontent au XIXe siècle, menant pour la plupart à des tragédies : en 1962, deux spéléologues y ont trouvé la mort à 32 mètres de profondeur et en 1996, le décès d'un plongeur descendant jusqu'à 70 mètres provoque l'interdiction de plonger. Depuis 2018, la pratique de la plongée filmée est autorisée jusqu'à une profondeur de 80 mètres, à 370 mètres de la surface de l'eau.

Si le mystère de sa source n'a jamais été percé, de nombreux objets y ont été trouvés tels que des pipes et des cendriers en verre. "J'ai imaginé la personne il y a 200 ou 300 ans qui fumait cette pipe et qui l'a jeté dans l'eau. Il y a aussi la beauté de la galerie, de la roche contrastée parce qu'il y en a des assez sombres et après il y a des tapis d'argile très clairs", raconte Pierre-Éric Desseigne à TF1.

Cette source exsurgence, déjà vénérée à l'Antiquité sous le nom de Fons Divina, a été transformée en lavoir au Moyen Âge par le maire de la ville Louis d'Éon. Depuis, le mystère de la Fosse Dionne entretient des légendes qui traversent les siècles : la plus ancienne remonte au VIe siècle après J-C. et fait référence à un serpent qui tue les habitants de Tonnerre lorsqu'il sort de sa cachette, par la seule force de son regard.

En l'an 700, on raconte que le fond du bassin serait devenu les abîmes des enfers lorsque le diable s'y jeta après avoir tenté de corrompre l'âme d'un enfant avec des pièces d'or. La légende la plus récente raconte qu'une nuit sans lune, une jeune fille sur le point d'être rattrapée par un démon implora la Vierge de lui venir en aide. La Vierge apparut alors dans un grand manteau émeraude et entraîna la jeune fille dans ce vaste cratère rempli d'eau pour la sauver du diable.

Aujourd'hui encore, la Fosse Dionne laisse penser à certains habitants et touristes que sa création est d'origine céleste ou diabolique... Direction l'Yonne si vous souhaitez découvrir cet immense lavoir de 14 mètres de diamètre à l'étrange couleur verte. Atmosphère inquiétante garantie.