C'est le Stonehenge rouge de la France : un trésor dont personne ne parle

Tout le monde connaît Carnac, mais la Bretagne intérieure cache aussi un sanctuaire de roches très particulier.

Lorsque l’on pense aux mystères de la Préhistoire européenne, les mêmes images s’imposent immédiatement : les cercles de pierres de Stonehenge en Angleterre ou les impressionnants granit de Carnac dans le Morbihan. Pourtant, loin de la cohue des touristes et des barrières, le sol breton cache un secret qui n'a rien à envier à ses célèbres cousins.

On est justement parti à la découverte d'un de ces trésors méconnus, soufflé par Linda Bellili de Tourisme Bretagne. À la question "Quel est l'endroit le plus sous-coté de la région selon vous ?", sa réponse fut sans équivoque : si la Bretagne est célèbre pour ses côtes, elle abrite dans ses terres une pépite méconnue.

Landes de Cojoux en Bretagne. © David Matthew Lyons - stock.adobe.com

On l'appelle même parfois le "Stonehenge rouge". Contrairement au gris austère des mégalithes classiques, ce site se distingue par ses roches locales nommées "formations de Pont-Réan". Ce sont des schistes et grès fins vieux de 470 millions d'années qui arborent des nuances allant du rouge flamboyant au violet foncé. Au coucher du soleil, ces monolithes pourpres semblent s'embraser, créant une atmosphère mystique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Ce trésor se niche à Saint-Just, au cœur des landes de Cojoux en Ille-et-Vilaine. Sur ce plateau de schiste et de bruyère, les hommes du Néolithique ont laissé leur empreinte pendant plus de 3 000 ans. On y découvre une concentration exceptionnelle de monuments : des files de menhirs, des dolmens à couloir, mais aussi des structures plus rares comme la Demoiselle de Péré, un hémicycle de pierres qui témoigne de la complexité des rites funéraires et astronomiques de l'époque, ou encore le célèbre Tribunal, un alignement de pierres disposées en arc de cercle qui semble encore attendre une assemblée de druides !

Dolmen ouest de la Croix Saint-Pierre à Saint-Just dans le département français d'Ille-et-Vilaine. © David Matthew Lyons - stock.adobe.com

Situé à 47 km au sud de Rennes et 18 km au nord de Redon, le site de Saint-Just s'étend sur près de 6 kilomètres. Ce n'est pas seulement un alignement de pierres, c'est un véritable sanctuaire à ciel ouvert. Entre 5 000 et 2 000 ans avant J.-C., les premiers agriculteurs sédentarisés ont choisi cette crête naturelle, orientée d'est en ouest, pour ériger leurs monuments. Cette direction symbolique, suivant la course du soleil, attirait lors des solstices des populations venues de très loin.

Contrairement aux célèbres alignements de Carnac, aucune barrière ne vous sépare des ces pépites d'histoire : le site est en accès libre et totalement gratuit. La lande de Cojoux se parcourt sans contrainte, permettant un contact direct avec les géants de pierre. Que vous soyez passionné d'archéologie ou simple promeneur en quête de magie, le "Stonehenge rouge" prouve qu'il existe encore, à deux pas de Rennes, des terres de légendes où le temps semble s'être arrêté il y a 5 000 ans.