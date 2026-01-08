Bientôt une forêt et une ferme en plein Paris : ce sera la sortie incontournable de l'année

Le nord-est de Paris s'apprête à devenir un véritable oasis de nature dès le printemps 2026.

Désignée par la revue The Lancet comme la ville la plus mortelle d'Europe en période de canicule, Paris souffre d'un manque conséquent de grands espaces verts comparé à Londres ou à Berlin. Pour adapter la ville au dérèglement climatique tout en protégeant la nature, le plus grand parc urbain de la capitale, fort de ses 55 hectares, entame une extension historique qui promet de devenir le refuge incontournable des Parisiens dès l'arrivée des beaux jours.

Au printemps 2026, le Parc de la Villette situé dans le 19e arrondissement de Paris va s'agrandir de 15 000 m² supplémentaires entièrement dédiés à la biodiversité locale avec un bois urbain, une lisière forestière, une clairière, un champ de blé, une ferme pédagogique, un grand potager et des jardins passagers agrandis.

Le parc de la Villette dans le 19ᵉ arrondissement de Paris. © PhotoLoren - stock.adobe.com

La grande nouveauté réside dans l'ouverture au public d'une ancienne friche jusqu'alors réservée aux équipes de La Villette située à l'ouest du parc. Baptisé "Le Champ des Oiseaux", ce secteur comprendra un bois urbain, une clairière dédiée à la biodiversité et un champ de blés anciens sur une parcelle de 300 m².

Véritable refuge, il accueillera également un rucher, un observatoire ornithologique et une noue pour recueillir les eaux de pluie, créant ainsi un écosystème complet pour les abeilles, les grenouilles et les oiseaux. Des ateliers pédagogiques permettront la découverte de l'apiculture durable, de la fabrication du pain, du travail de la terre et de la récolte du blé mais aussi sensibiliseront petits et grands à l'importance des pollinisateurs et à la préservation des graines et du semis.

Logée dans la Halle du Rouvray réhabilitée, la nouvelle ferme pédagogique et l'extension des jardins suspendus ouvriront leurs portes en même temps, proposant des ateliers familiaux pour sensibiliser au bien-être animal et au cycle végétal. Entre le poulailler, l'habitat des lapins et le four à pain extérieur, cet espace créera un lien direct entre le canal de l'Ourcq, la nature et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Scolaires, petits et grands auront tout le loisir d'aller à la rencontre des pensionnaires : ânesses, poules, lapins, chèvres et de participer aux activités de la ferme (les matins fermiers, les insectes jardiniers, cuisiner la terre, astuces de graines, les sentiers parfumés) et d'observer et nourrir la quarantaine d'espèces d'oiseaux.

Plus qu'une simple extension, la métamorphose du parc de la Villette marque un grand tournant dans le paysage parisien. Mêlant pédagogie et écologie, ce futur refuge de 1,5 hectare prouve que la forêt peut regagner du terrain sur le béton. Rendez-vous le week-end du 28 mars pour découvrir ce nouveau poumon vert !