C'est une première en Bretagne : ce son et lumière immersif va métamorphoser un géant de pierre

Les voûtes d'un monument emblématique en Bretagne s'apprêtent à s'animer de manière impressionnante.

Découvrir notre patrimoine autrement, attirer un autre public dans nos monuments, s'attarder sur des détails peu visibles habituellement... Les spectacles de son et lumières permettent de sublimer les façades et les intérieurs de nos monuments les plus populaires comme les plus confidentiels.

De Paris à Bordeaux en passant par le magistral hommage rendu à Notre-Dame de Paris, ces projections numériques sont de plus en plus inventives et repoussent les limites du spectaculaire. Une nouvelle étape est franchie en Bretagne dans un monument historique. Il s'apprête à vivre une expérience technologique inédite.

Le triomphe de "Luminiscence" débarque enfin en Bretagne ! Fort d'un succès mondial avec plus d'un million de spectateurs et une prestation triomphale à l'église Saint-Eustache de Paris, l'événement pose ses valises à Rennes. Oubliez les simples projections : ici, le public plonge dans un spectacle immersif à 360°. Grâce au vidéo mapping de haute précision, chaque relief architectural est redessiné pour un voyage sensoriel en 4 actes, mêlant narration historique et création sonore.

© Mikhail Sytenkov

C'est au sein de la majestueuse Basilique Saint-Aubin que l'événement prendra vie dès le 11 février 2026. Ce monument néogothique du XIXe siècle, incontournable du centre historique de Rennes avec son clocher singulier, va se métamorphoser en un immense tableau vivant. Durant 45 minutes, les spectateurs découvriront les secrets de ce "géant de pierre", de ses vitraux colorés à sa mémoire ouvrière, sous un angle spectaculaire et haut en couleurs.

Au-delà de l'émerveillement, cet événement s'engage concrètement pour la sauvegarde des édifices. À ce jour, plus de 500 000 euros ont déjà été récoltés à travers la France pour soutenir la conservation du patrimoine. Participer à cette immersion rennaise, c'est donc aussi contribuer directement à cette initiative louable.

Le passage de Luminiscence à la Basilique Saint-Aubin sera une occasion unique de redécouvrir ce symbole de la cité de Rennes. Le spectacle (places assises) sera accessible à partir de 15 euros. Il sera proposé en version digitale immersive tous les mercredis et jeudis, tandis que les représentations des vendredis et samedis accueilleront un chœur régional en live, dont les voix vibreront à l'unisson avec l'acoustique exceptionnelle du bâtiment.