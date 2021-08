Tableau des médailles (JO 2021) : la France reste 8e du classement des nations

MEDAILLE JO. Après la troisième place décrochée ce mercredi par le duo Camille Lecointre - Aloïse Retornaz en voile 470, la France se situe à la 8e place du tableau des médailles, avec 25 breloques dont 6 en or. Découvrez le classement des pays de ces Jeux olympiques de Tokyo 2021.

[Mis à jour le 4 août 2021 à 17h53] L'équipe de France olympique a décroché aujourd'hui une nouvelle médaille de bronze aux JO 2021, grâce à Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en voile 470. Les Françaises ont cédé la médaille d'argent lors de la medal race au profit des Polonaises. La France reste calée à la 8e place du classement de ces Jeux olympiques de Tokyo, avec 25 médailles dont 6 en or. Le récapitulatif des médailles française, jour par jour :

Mercredi 4 août : Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont obtenu la médaille de bronze en voile, dans la catégorie 470.

Mardi 3 août : L'équipe de France de cyclisme sur piste, en vitesse par équipes (Sébastien Vigier, Florian Grengbo et Rayan Helal) a ramené le bronze.

Lundi 2 août : Jean Quiquampoix a été sacré dans l'épreuve du tir au pistolet (vitesse) tandis que la médaille de bronze a été obtenue par l'équipe de France d'équitation lors du concours de saut d'obstacles par équipe (Christopher Six, Nicolas Touzaint, Karim Laghouag).

Dimanche 1er août : l'équipe de France de fleuret a remporté la médaille d'or et Florent Manaudou a décroché l'argent dans le 50m nage libre.

Samedi 31 juillet : le relais mixte en triathlon a remporté la médaille du bronze tandis que les filles du rugby à 7, Charline Picon (planche à voile), Thomas Goyard (planche à voile) et les sabreuses, ont décroché une médaille d'argent. L'équipe de France de judo a, elle, remporté la médaille d'or.

Vendredi 30 juillet : Teddy Riner et Romane Dicko ont remporté une médaille de bronze en judo

Jeudi 29 juillet : les Bleus ont gonflé leur total avec trois médailles d'argent, grâce l'équipe de fleuret féminin, battue en finale par la Russie, à la judoka Madeline Malonga, dominée en finale de la catégorie des -78 kg par la Japonaise Shori Hamada, et au tandem composé de Claire Bové et Laura Tarantola, en aviron (deux de couple poids légers).

Mercredi 28 juillet : le deux de couple hommes en aviron Boucheron et Androdias a remporté la médaille d'or.

Mardi 27 juillet : les Bleus ont pu compter sur la médaille de bronze d'Althéa Laurin en taekwondo (+67 kg), et sur le titre décroché par Clarisse Agbégnénou en judo (-63 kg).

Lundi 26 juillet : Sarah-Léonie Cysique (judo) a remporté la médaille d'argent chez les -57kg et Manon Brunet (escrime) a décroché la médaille de bronze au sabre.

Dimanche 25 juillet : Romain Cannone a apporté la première médaille d'or à l'épée. En judo, Amandine Buchard a décroché l'argent dans la catégorie des -52 kg.

Samedi 24 juillet : en judo, Luka Mkheidze a remporté le bronze en judo en -60 kg.

Voici le tableau complet des médailles ce ces JO 2021. Le classement se joue sur le nombre de médailles d'or. Pour départager deux délégations à égalité, le total des médailles est pris en compte (voir les deux dernières colonnes). Ce tableau des médailles sera mis à jour très régulièrement tout au long de la compétition.

L'objectif de l'équipe de France pour ces JO 2021 de Tokyo est de faire au moins aussi bien que lors des JO de Rio. Ce sont donc 42 médailles minimum que la team France devra ramener du Japon. A Brésil, la récolte avait rapporté aux Bleus 10 médailles d'or, 18 médailles d'argent et 14 médailles de bronze. La France avait alors réussi à faire un tout petit peu mieux qu'à Pékin quatre ans auparavant (41 médailles olympiques). Voici la liste des médailles françaises dans les JO de Tokyo :

Le classement des médailles pour les Jeux olympiques est traditionnellement basé sur les médailles d'or. Pour les JO d'été, si on s'en tient au palmarès historique jusqu'aux JO de 2016 à Rio, ce sont les Etats-Unis qui ont obtenu le plus de médailles dorées avec 1023 médailles d'or. Les USA peuvent aussi s'enorgueillir de 796 médailles d'argent et 707 médailles de bronze pour un total de 2526 ronds de métal. Suit l'Union soviétique (hors Russie contemporaine) avec 395 médailles d'or, 319 médailles d'argent et 296 médailles de bronze, l'Allemagne (hors ancienne Allemagne de l'Est) avec 275 médailles d'or, 315 d'argent et 347 de bronze, la Grande Bretagne avec 263 médailles d'or, 295 d'argent et 293 de bronze. La Chine est récemment entrée dans les cinq plus grandes nations mondiales des JO avec 224 médailles d'or, 167 médailles d'argent et 155 médailles de bronze.

La France arrive en sixième position avec 213 médailles d'or, 243 médailles d'argent et 264 médailles de bronze. Pour les JO d'hiver, c'est la Norvège qui est cette fois en tête du palmarès avec 132 médailles d'or, 125 médailles d'argent et 111 médailles de bronze. Si on combine JO d'été et JO d'hiver enfin, les Etats-Unis confirment leur hégémonie avec 1128 médailles d'or au total, 908 d'argent et 795 de bronze, soit 2831 médailles au total.